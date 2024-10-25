حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 10 (كونا) --
الخامس والعشرون من أكتوبر
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2010 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
على أن يتبع وزير
التعليم العالي بهدف تحسين مستوى برامج مؤسسات التعليم العالي في الكويت.
2016 - شركة ناقلات النفط الكويتية تفوز بجائزة أفضل مشغل للناقلات النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية من منظمة المقاييس البحرية العالمية (ماريتايم ستاندرد) في دبي.
2021 - السباحة الكويتية لارا دشتي تحرز أول ميدالية ذهبية نسائية في تاريخ مشاركة الكويت في البطولة العربية للسباحة المقامة في أبوظبي.(النهاية)
م ب ر / ن س ن
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