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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

10/25/2024 4:29:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 10 (كونا) --

الخامس والعشرون من أكتوبر
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2010 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم على أن يتبع وزير التعليم العالي بهدف تحسين مستوى برامج مؤسسات التعليم العالي في الكويت.
2016 - شركة ناقلات النفط الكويتية تفوز بجائزة أفضل مشغل للناقلات النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية من منظمة المقاييس البحرية العالمية (ماريتايم ستاندرد) في دبي.
2021 - السباحة الكويتية لارا دشتي تحرز أول ميدالية ذهبية نسائية في تاريخ مشاركة الكويت في البطولة العربية للسباحة المقامة في أبوظبي.(النهاية)

م ب ر / ن س ن




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