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سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان بالعيد الوطني لبلاده

10/25/2024 4:29:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 10 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.(النهاية)

ا ع ب




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