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استشهاد 28 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال في قصف للاحتلال على جنوب قطاع غزة

10/25/2024 4:29:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 25 - 10 (كونا) -- استشهد 28 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال اليوم الجمعة في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة بالتزامن مع اقتحام مستشفى (كمال عدوان) شمال القطاع.
وقالت السلطات الصحية بقطاع غزة في بيان إن الاحتلال استهدف منزلا بمنطقة (المنارة) جنوبي مدينة (خانيونس) جنوب القطاع ما أدى إلى استشهاد 28 فلسطينيا فيما أصيب العشرات بجراح نقلوا على أثرها إلى مستشفى (ناصر الطبي) و(غزة الأوروبي).
واضافت السلطات أن عمليات الانتشال مازالت مستمرة بعد انسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة (خانيونس).
وفي شمال القطاع اقتحم جيش الاحتلال ساحة مستشفى (كمال عدوان) وقام بجمع كل المتواجدين من جرحى ومرافقين في الساحة وفصل الرجال عن النساء.
جاء ذلك بعد محاصرة المستشفى لعدة ساعات وقصفه بشكل مباشر وإلحاق أضرار جسيمة في المبني.
ومنذ السابع من أكتوبر العام الماضي يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 42 ألف شهيد و100 ألف جريح وآلاف المفقودين معظمهم أطفال ونساء وسط دمار هائل ومجاعة قتلت مئات الأطفال والمسنين. (النهاية)

و ا ب / ط م ا



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