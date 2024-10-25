استشهاد 28 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال في قصف للاحتلال على جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 25 - 10 (كونا) -- استشهد 28 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال اليوم الجمعة في قصف
شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (خانيونس) جنوب قطاع غزة بالتزامن مع اقتحام مستشفى
(كمال عدوان) شمال القطاع.
وقالت السلطات الصحية بقطاع غزة في بيان إن الاحتلال استهدف منزلا بمنطقة (المنارة) جنوبي مدينة (خانيونس) جنوب القطاع ما أدى إلى استشهاد 28 فلسطينيا فيما أصيب العشرات بجراح نقلوا على أثرها إلى مستشفى (ناصر الطبي) و(غزة الأوروبي).
واضافت السلطات أن عمليات الانتشال مازالت مستمرة بعد انسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة (خانيونس).
وفي شمال القطاع اقتحم جيش الاحتلال ساحة مستشفى (كمال عدوان) وقام بجمع كل المتواجدين من جرحى ومرافقين في الساحة وفصل الرجال عن النساء.
جاء ذلك بعد محاصرة المستشفى لعدة ساعات وقصفه بشكل مباشر وإلحاق أضرار جسيمة في المبني.
ومنذ السابع من أكتوبر العام الماضي يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 42 ألف شهيد و100 ألف جريح وآلاف المفقودين معظمهم أطفال ونساء وسط دمار هائل ومجاعة قتلت مئات الأطفال والمسنين. (النهاية)
و ا ب / ط م ا
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