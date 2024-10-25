لبنان: مقتل 3 صحفيين بغارة للاحتلال الاسرائيلي جنوب البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 25 - 10 (كونا) -- قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة إن ثلاثة صحفيين قتلوا في غارة شنها الاحتلال الاسرائيلي في منطقة (حاصبيا) جنوب البلاد.
وأضاف المركز في بيان أن الغارة التي شنها الاحتلال على مقر إقامة الصحفيين في (حاصبيا) أدت أيضا إلى إصابة ثلاثة صحفيين آخرين بجروح.
من جهتها دانت (نقابة محرري الصحافة اللبنانية) في بيان اعتداء الاحتلال على مقر إقامة الصحفيين موضحة ان هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال باستهداف "الصحفيين والاعلاميين في لبنان وسبق ان قتل منهم ستة في غاراتها الوحشية غير الجرحى".
واعتبرت النقابة ان ما اقدم عليه الاحتلال "جريمة حرب" بكل المواصفات والمعايير لا يمكن للمجتمع الدولي وخصوصا المنظمات المعنية بحماية الصحفيين والاعلاميين خلال قيامهم بمهماتهم في مناطق الحروب والنزاعات السكوت عنها.
وفي سياق التطورات العسكرية اشارت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الى ان الطيران الحربي للاحتلال شن عدة غارات على عدة بلدات ومواقع بينها الضاحية الجنوبية لبيروت والحدود اللبنانية السورية بالإضافة إلى بلدات وقرى بالجنوب.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)
ا ي ب / م ع ح ع
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