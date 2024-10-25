Friday, 25 October 2024 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان: مقتل 3 صحفيين بغارة للاحتلال الاسرائيلي جنوب البلاد

10/25/2024 4:29:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 25 - 10 (كونا) -- قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة إن ثلاثة صحفيين قتلوا في غارة شنها الاحتلال الاسرائيلي في منطقة (حاصبيا) جنوب البلاد.
وأضاف المركز في بيان أن الغارة التي شنها الاحتلال على مقر إقامة الصحفيين في (حاصبيا) أدت أيضا إلى إصابة ثلاثة صحفيين آخرين بجروح.
من جهتها دانت (نقابة محرري الصحافة اللبنانية) في بيان اعتداء الاحتلال على مقر إقامة الصحفيين موضحة ان هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال باستهداف "الصحفيين والاعلاميين في لبنان وسبق ان قتل منهم ستة في غاراتها الوحشية غير الجرحى".
واعتبرت النقابة ان ما اقدم عليه الاحتلال "جريمة حرب" بكل المواصفات والمعايير لا يمكن للمجتمع الدولي وخصوصا المنظمات المعنية بحماية الصحفيين والاعلاميين خلال قيامهم بمهماتهم في مناطق الحروب والنزاعات السكوت عنها.
وفي سياق التطورات العسكرية اشارت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الى ان الطيران الحربي للاحتلال شن عدة غارات على عدة بلدات ومواقع بينها الضاحية الجنوبية لبيروت والحدود اللبنانية السورية بالإضافة إلى بلدات وقرى بالجنوب.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)

ا ي ب / م ع ح ع



MENAFN25102024000071011013ID1108817800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث