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إعصار (دانا) يضرب مناطق ساحلية في شرق الهند دون خسائر بشرية

10/25/2024 4:29:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 25 - 10 (كونا) -- قالت الهند اليوم الجمعة إن إعصار (دانا) ضرب مناطق ساحلية في (أوديشا) و(البنغال الغربية) شرق البلاد دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن بعدما أجلت السلطات ملايين من السكان الى ملاجئ.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في بيان أن الإعصار (دانا) ضرب اليابسة مساء الخميس ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح بلغت سرعتها نحو 110 كيلومترات في الساعة.
وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي عبر شمال (أوديشا) ويضعف تدريجيا خلال الساعات المقبلة. من جانبه قال رئيس وزراء (أوديشا) موهان تشاران ماجي إن ولايته نجحت في مهمة تفادي وقوع خسائر بشرية جراء الإعصار مشيرا إلى أنه استعرض الوضع المتعلق بالإعصار مع قادة حكومته وكبار المسؤولين.
ووردت تقارير باقلاع اشجار واعمدة الكهرباء وانقطاع تيارات الكهرباء بسبب الإعصار (دانا) في مناطق مختلفة في (أوديشا) و(البنغال الغربية). وكانت السلطات في (أوديشا) و(البنغال الغربية) أجلت ملايين من السكان من المناطق الساحلية إلى ملاجئ تحسبا لهبوب الإعصار (دانا) كما ألغت خدمات الطيران والقطار وأغلقت المؤسسات التعليمية في عدة مناطق. (النهاية) ا ت ك / غ ع

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