إعصار (دانا) يضرب مناطق ساحلية في شرق الهند دون خسائر بشرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 25 - 10 (كونا) -- قالت الهند اليوم الجمعة إن إعصار (دانا) ضرب مناطق ساحلية في (أوديشا) و(البنغال الغربية) شرق البلاد دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن بعدما أجلت السلطات ملايين من السكان الى ملاجئ.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في بيان أن الإعصار (دانا) ضرب اليابسة مساء الخميس ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح بلغت سرعتها نحو 110 كيلومترات في الساعة.
وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي عبر شمال (أوديشا) ويضعف تدريجيا خلال الساعات المقبلة. من جانبه قال رئيس وزراء (أوديشا) موهان تشاران ماجي إن ولايته نجحت في مهمة تفادي وقوع خسائر بشرية جراء الإعصار مشيرا إلى أنه استعرض الوضع المتعلق بالإعصار مع قادة حكومته وكبار المسؤولين.
ووردت تقارير باقلاع اشجار واعمدة الكهرباء وانقطاع تيارات الكهرباء بسبب الإعصار (دانا) في مناطق مختلفة في (أوديشا) و(البنغال الغربية). وكانت السلطات في (أوديشا) و(البنغال الغربية) أجلت ملايين من السكان من المناطق الساحلية إلى ملاجئ تحسبا لهبوب الإعصار (دانا) كما ألغت خدمات الطيران والقطار وأغلقت المؤسسات التعليمية في عدة مناطق. (النهاية) ا ت ك / غ ع
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