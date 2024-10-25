المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج: المؤتمر التربوي الدولي الرابع ينطلق 5 نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 10 (كونا) -- أعلن مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدكتور محمد الشريكة انطلاق المؤتمر التربوي الدولي الرابع (تحويل التعليم:الفرص والتحديات لتعزيز مستقبل التعليم
في دول الخليج) في الخامس من شهر نوفمبر المقبل ويستمر يومين.
وقال الشريكة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن المؤتمر يقام تحت رعاية وزير
التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية
بالوكالة الدكتور نادر الجلال وحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وعدد من قادة المنظمات والهيئات المتخصصة.
وأضاف أن المؤتمر يأتي استجابة لمخرجات قمة تحويل التعليم التي عقدت في أسبوع الأمم المتحدة في سبتمبر العام 2022 ومؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في سبتمبر 2024.
وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسة هي مناقشة مستقبل التعليم في دول الخليج وفق التوجهات العالمية إضافة إلى تقصي آثار قمة تحويل التعليم على ميدان العمل التربوي والتعليمي ورصد أبزر التحديات التي تواجه هذا الميدان في دول الخليج علاوة على الاستفادة من التوجهات التربوية لمستقبل التعليم ما بعد العام 2030 إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وعن محاور المؤتمر أفاد بأنها ترتكز على معالجة الجوانب المختلفة للتحول التعليمي المطلوب لتحقيق تعليم مبتكر ومنصف ومستدام قادر على تلبية احتياجات الأجيال القادمة في دول المنطقة.
وذكر أن برنامج المؤتمر يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والنشاطات لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين وخلق بيئة تفاعلية تسهم في معالجة القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر إلى جانب استضافة نخبة من الخبراء والأكاديميين والاختصاصيين التربويين من مختلف أنحاء العالم.
ولفت الشريكة إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة 21 كيانا أكاديميا ومنظمة دولية وإقليمية عاملة في مجالات التربية والتعليم بواقع 250 مشاركا دوليا ومحليا و28 متحدثا.
وأعرب عن الشكر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما لما يحظى به المركز من دعم غير محدود أسهم في تعزيز دوره في تطوير منظومات العمل التربوي والتعليمي في الدول الخليجية.
يذكر أن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج هو جهاز متخصص في مكتب التربية العربي لدول الخليجي ويتخذ من دولة الكويت مقرا له ويهدف إلى الإسهام بتطوير حركة البحث العلمي والقياس والتقويم التربوي وتنميتها في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج. (النهاية)
م ع ر / ن و ف
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