Friday, 25 October 2024 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج: المؤتمر التربوي الدولي الرابع ينطلق 5 نوفمبر المقبل

10/25/2024 4:29:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 10 (كونا) -- أعلن مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدكتور محمد الشريكة انطلاق المؤتمر التربوي الدولي الرابع (تحويل التعليم:الفرص والتحديات لتعزيز مستقبل التعليم في دول الخليج) في الخامس من شهر نوفمبر المقبل ويستمر يومين.
وقال الشريكة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن المؤتمر يقام تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال وحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وعدد من قادة المنظمات والهيئات المتخصصة.
وأضاف أن المؤتمر يأتي استجابة لمخرجات قمة تحويل التعليم التي عقدت في أسبوع الأمم المتحدة في سبتمبر العام 2022 ومؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في سبتمبر 2024.
وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسة هي مناقشة مستقبل التعليم في دول الخليج وفق التوجهات العالمية إضافة إلى تقصي آثار قمة تحويل التعليم على ميدان العمل التربوي والتعليمي ورصد أبزر التحديات التي تواجه هذا الميدان في دول الخليج علاوة على الاستفادة من التوجهات التربوية لمستقبل التعليم ما بعد العام 2030 إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وعن محاور المؤتمر أفاد بأنها ترتكز على معالجة الجوانب المختلفة للتحول التعليمي المطلوب لتحقيق تعليم مبتكر ومنصف ومستدام قادر على تلبية احتياجات الأجيال القادمة في دول المنطقة.
وذكر أن برنامج المؤتمر يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والنشاطات لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين وخلق بيئة تفاعلية تسهم في معالجة القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر إلى جانب استضافة نخبة من الخبراء والأكاديميين والاختصاصيين التربويين من مختلف أنحاء العالم.
ولفت الشريكة إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة 21 كيانا أكاديميا ومنظمة دولية وإقليمية عاملة في مجالات التربية والتعليم بواقع 250 مشاركا دوليا ومحليا و28 متحدثا.
وأعرب عن الشكر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما لما يحظى به المركز من دعم غير محدود أسهم في تعزيز دوره في تطوير منظومات العمل التربوي والتعليمي في الدول الخليجية.
يذكر أن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج هو جهاز متخصص في مكتب التربية العربي لدول الخليجي ويتخذ من دولة الكويت مقرا له ويهدف إلى الإسهام بتطوير حركة البحث العلمي والقياس والتقويم التربوي وتنميتها في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج. (النهاية)

م ع ر / ن و ف




MENAFN25102024000071011013ID1108817798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث