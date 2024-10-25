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شركة حلول التنقل لتجارة المركبات تؤكد أن سيارات BYD المباعة من وكالتها غير مشمولة بحملة الاستدعاء العالمية

10/25/2024 4:27:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شركة حلول التنقل لتجارة المركبات إحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب الوكيل الوحيد والحصري لعلامة BYD الرائدة عالمياً في صناعة السيارات الكهربائية، أن حملة الاستدعاء العالمية التي تم إطلاقها مؤخراً والتي تشمل بعض طرازات Atto3، Yuan وDolphin، لا تشمل أيًّاً من السيارات التي تم بيعها في السوق المحلي من وكالتها الرسمية. ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الشركة على طمأنة العملاء المحليين وتأكيد التزامها بتوفير أعلى معايير الأمان والجودة.
بدوره، صرح المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب المالكة لشركة حلول التنقل لتجارة المركبات الوكيل المعتمد لسيارات BYD في الأردن ، بقوله: " نؤكد بأن هذه الحملة العالمية تأتي في إطار تعزيز الجودة والسلامة التي اعتادت BYD على تقديمها لزبائنها، وتعد جزءاً من استراتيجيتها المستمرة لتحسين منتجاتها وخدماتها. وعلى الرغم من أهمية هذه الحملة على المستوى العالمي، فيسعدنا أنّها أثبتت مجدداً جودة المركبات التي تم بيعها من شركتنا والتي تعتبر الوكيل الحصري والوحيد للعلامة التجارية العالمية."
وفي ذات السياق، أطلقت الحملة العالمية بهدف معالجة مشكلة متعلقة بمكوّنات نظام التوجيه في بعض الطرازات، وتُعدّ خطوة استباقية من BYD لتعزيز أمان السائقين وضمان سلامة منتجاتها. وبينما تمثل الاستدعاءات إجراءً هاماً في مثل هذه الحالات، فإنها تعتبر تأكيداً على التزام الشركة بسلامة مستخدمي سياراتها كأولوية قصوى، وتوفير أعلى جودة وخدمة البيع وما بعد البيع.
وتدعو شركة حلول التنقل لتجارة المركبات مالكي السيارات التي تم شراؤها من موزعين وتجار (غير الوكالة) والتي تشملها حملة الاستدعاء العالمية إلى التواصل مع (المصدر) للتحقق مما إذا كانت سياراتهم بحاجة إلى أي إصلاحات ضرورية.

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