شركة حلول التنقل لتجارة المركبات تؤكد أن سيارات BYD المباعة من وكالتها غير مشمولة بحملة الاستدعاء العالمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة حلول التنقل لتجارة المركبات إحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب الوكيل الوحيد والحصري لعلامة BYD الرائدة عالمياً في صناعة السيارات الكهربائية، أن حملة الاستدعاء العالمية التي تم إطلاقها مؤخراً والتي تشمل بعض طرازات Atto3، Yuan وDolphin، لا تشمل أيًّاً من السيارات التي تم بيعها في السوق المحلي من وكالتها الرسمية. ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الشركة على طمأنة العملاء المحليين وتأكيد التزامها بتوفير أعلى معايير الأمان والجودة.
بدوره، صرح المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب المالكة لشركة حلول التنقل لتجارة المركبات الوكيل المعتمد لسيارات BYD في الأردن ، بقوله: " نؤكد بأن هذه الحملة العالمية تأتي في إطار تعزيز الجودة والسلامة التي اعتادت BYD على تقديمها لزبائنها، وتعد جزءاً من استراتيجيتها المستمرة لتحسين منتجاتها وخدماتها. وعلى الرغم من أهمية هذه الحملة على المستوى العالمي، فيسعدنا أنّها أثبتت مجدداً جودة المركبات التي تم بيعها من شركتنا والتي تعتبر الوكيل الحصري والوحيد للعلامة التجارية العالمية."
وفي ذات السياق، أطلقت الحملة العالمية بهدف معالجة مشكلة متعلقة بمكوّنات نظام التوجيه في بعض الطرازات، وتُعدّ خطوة استباقية من BYD لتعزيز أمان السائقين وضمان سلامة منتجاتها. وبينما تمثل الاستدعاءات إجراءً هاماً في مثل هذه الحالات، فإنها تعتبر تأكيداً على التزام الشركة بسلامة مستخدمي سياراتها كأولوية قصوى، وتوفير أعلى جودة وخدمة البيع وما بعد البيع.
وتدعو شركة حلول التنقل لتجارة المركبات مالكي السيارات التي تم شراؤها من موزعين وتجار (غير الوكالة) والتي تشملها حملة الاستدعاء العالمية إلى التواصل مع (المصدر) للتحقق مما إذا كانت سياراتهم بحاجة إلى أي إصلاحات ضرورية.
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