أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق حتى الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تكون الأجواء اليوم الجمعة، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة وتكون مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتستمر الأجواء الأحد، خريفية لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 10درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 9، وفي مرتفعات الشراة 20 - 7، وفي مناطق البادية 24 - 8، وفي مناطق السهول 22 - 10، وفي الأغوار الشمالية 32 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 20، وفي البحر الميت 31 - 19، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.
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