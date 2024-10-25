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أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق حتى الأحد

10/25/2024 4:27:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تكون الأجواء اليوم الجمعة، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة وتكون مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتستمر الأجواء الأحد، خريفية لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.


وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 10درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 9، وفي مرتفعات الشراة 20 - 7، وفي مناطق البادية 24 - 8، وفي مناطق السهول 22 - 10، وفي الأغوار الشمالية 32 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 20، وفي البحر الميت 31 - 19، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.

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