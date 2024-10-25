النفط يصعد ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد انخفاض استمر ليومين، مع تركيز المتداولين على التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوقعات الإمدادات.
واقترب خام برنت، المؤشر العالمي، من 75 دولاراً للبرميل بعد أن فقد أكثر من 2 بالمئة خلال الجلستين السابقتين، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 71 دولارا ، وفقا لوكالة (بلومبيرغ) .
وتتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من واحد بالمئة.
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