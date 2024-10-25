النفط يصعد ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد انخفاض استمر ليومين، مع تركيز المتداولين على التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوقعات الإمدادات.



واقترب خام برنت، المؤشر العالمي، من 75 دولاراً للبرميل بعد أن فقد أكثر من 2 بالمئة خلال الجلستين السابقتين، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 71 دولارا ، وفقا لوكالة (بلومبيرغ) .



وتتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من واحد بالمئة.