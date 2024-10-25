شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال خانيونس وجباليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 14 مواطنا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمنطقة قيزان النجار جنوب شرق مدينة خانيونس بقطاع غزة.
كما استشهد خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جنوب شرق مدينة خانيونس، مثلما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب سبعة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين جنوب غربي مدينة خانيونس.
من جهة أخرى قال مدير مستشفى كمال عدوان، إنه أصيب عدد من الطاقم الطبي، كما تحطمت نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.
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