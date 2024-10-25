شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال خانيونس وجباليا

استشهد 14 مواطنا إثر إسرائيلي استهدف منزلاً بمنطقة قيزان النجار جنوب شرق مدينة خانيونس بقطاع غزة.



كما استشهد خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جنوب شرق مدينة خانيونس، مثلما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب سبعة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين جنوب غربي مدينة خانيونس.



من جهة أخرى قال مدير كمال عدوان، إنه أصيب عدد من الطاقم الطبي، كما تحطمت نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.