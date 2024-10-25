تايوان تصعد لهجتها تجاه الصين وتتعهد بالدفاع عن كل شبر

أكد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تتراجع قيد أنملة في الدفاع عن أراضيها، في حين تواصل الصين ضغوطها العسكرية على تايبيه للقبول بسيادتها عليها.



وقال لاي "لن نتخلى عن أي شبر من أرض تايوان، بينغو وكينمن وماتسو، للدفاع عن وطننا" في إشارة إلى 3 جزر تسيطر عليها تايبيه.



وأتت زيارته لجزر كينمن بعد مناورات عسكرية نظمتها الصين الثلاثاء في مياه مضيق تايوان تخللها إطلاق نار بذخيرة حية.



ويزور لاي اليوم الجمعة هذه الجزر الواقعة قبالة شواطئ الصين احتفالا بالذكرى 75 لانتصار عسكري للقوميين على القوات الشيوعية.



ففي أعقاب تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1949 ألحق القوميون نكسة عسكرية بالشيوعيين الذين اضطروا إلى التخلي عن جزر كينمن بعد معركة غونينغتو.

وتعود الخلافات بين بكين وتايبيه إلى الحرب الأهلية الطويلة التي تواجه فيها مقاتلون شيوعيون بقيادة ماو تسي تونغ والقوميون بقيادة تشانغ كاي-تشك.



وهزم القوميون على يد الشيوعيين الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية، فانتقلوا مع مدنيين كثر إلى تايوان.



وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها لم تتمكن بعد من استعادته منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949.



وتؤكد أنها تريد إعادة توحيد سلمية، لكنها تذكر على الدوام أنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة لتحقيق ذلك إن لزم الأمر.