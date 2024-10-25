الذهب يتراجع لكنه يتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية

سجلت أسعار الذهب تراجعاً اليوم الجمعة، ولكنها تتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بدعم من زيادة الطلب على الملاذات الآمنة في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، وتستمر حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية.



هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.4 بالمئة إلى 2725.73 دولار للأونصة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع إلى مستويات قياسية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2738.20 دولار للأونصة.

هذا وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء عند 2758.37 دولار للأونصة، وارتفعت 0.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1133 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر أمس، وارتفع بـ 5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.



كما تراجعت الفضة 0.7 بالمئة مسجلة 33.46 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 2012 في وقت سابق من الأسبوع، وهبط البلاتين 1.3 بالمئة ليسجل 1013.30 دولار.

