الذهب يتراجع لكنه يتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجلت أسعار الذهب تراجعاً اليوم الجمعة، ولكنها تتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بدعم من زيادة الطلب على الملاذات الآمنة في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، وتستمر حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية.
هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.4 بالمئة إلى 2725.73 دولار للأونصة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع إلى مستويات قياسية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2738.20 دولار للأونصة.
هذا وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء عند 2758.37 دولار للأونصة، وارتفعت 0.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1133 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر أمس، وارتفع بـ 5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
كما تراجعت الفضة 0.7 بالمئة مسجلة 33.46 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 2012 في وقت سابق من الأسبوع، وهبط البلاتين 1.3 بالمئة ليسجل 1013.30 دولار.
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