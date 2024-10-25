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غش في التمور - جريدة الوطن السعودية

10/25/2024 4:23:11 AM
(MENAFN- Al Watan) ((حتى التمور لم تسلم من الغش)).. بهذه العبارة علق خبراء زراعيون، أكدوا أن أساليب الغش طالت التمور التي تجد إقبالًا شديدًا نظرًا لقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية وغناها بالطاقة والفيتامينات والمعادن.
وتتعدد أشكال الغش التي يلجأ إليها البعض في التمور، من إضافة مواد حافظة إلى تعريض التمور لليزر مرورًا بخلط المنتوج الحديث مع القديم وغيرها.
مواد حافظة
يشير العضو المؤسس، والخبير الزراعي في جمعية غرب نجران الزراعية (كاون) علي آل قريش، إلى أن بعض المصانع تلجأ إلى غش التمور المكبوسة في بلاستيك المصانع أو المعبأة في التنك، حيث تضاف إليها بعض المواد الحافظة لإطالة فترة انتهاء الصلاحية، كما يضاف إليها الدبس، وهو ما يتسبب برفع السكر عند بعض الناس الذين يأخذون تمر الخلاص على أساس أنه لا يرفع السكر، لأن نسبة سكر السكروز فيه قريبة من الصفر.
وقال ((تضاف بعض المحليات إلى التمر مثل الشيرة أو السكر أو ملحقات السكر)).
وأضاف ((يلجأ آخرون إلى تعريض التمور لليزر لجعل لونها أصفر أو من اللون الأشقر بدلًا من الأسود منتهي الصلاحية)).
وبين أن ((بعض التمور تكبس دون تنظيف، وأحيانًا يتم ذلك بطرق بدائية عن طريق العمالة، وليس عبر مصانع محكمة، وبعضها يباع بعد انتهاء الصلاحية بتغيير تاريخ الانتهاء على العبوة)).
تلاعب بالوقت
يضيف آل قريش أن ((الغش في التمور غير المكبوسة، مثل بيع بعض التمور قبل انتهاء فترة التحريم لبعض المبيدات المرشوشة، أو بيعها وهي مصابة بالإصابات العكروسية)).
وبين أن الغش يتمثل كذلك في ((بيع تمور دخيلة على نجران؛ مثل التوري على أنه بياض نجران، وبيع تمور الكسبة على أنها مواكيل نجران وهي أصلها جزائرية)).
خلط الجيد بالرديء
يشدد المزارع محمد سمحان، على أن بعضهم يغش التمور عبر خلط التمور الجيدة بالرديئة، حيث يدمج بعض التجار تمورا ذات جودة منخفضة مع أخرى عالية الجودة لزيادة الأرباح على حساب جودة المنتج، كما قد يلجؤون إلى بيع التمر القديم بعد تغليفه بطريقة توحي أنه حديث الحصاد.
استخدام الليزر
أوضح تاجر التمور حسين الخيواني، أن استخدام الليزر في كشف التمور المغشوشة هو تقنية تعتمد على خصائص الضوء لتحديد جودة ونقاء التمور.
وبين أن الليزر يعمل عن طريق إرسال أشعة ضوئية نحو التمر، ثم يتم تحليل الضوء المنعكس. من خلال هذه العملية، يمكن الكشف عن العيوب أو المواد الغريبة الموجودة داخل التمر. مثلاً، إذا كان التمر يحتوي على شوائب أو مواد غير طبيعية مثل الرمال أو بقايا الحشرات أو حتى تمور ذات جودة رديئة مختلطة، فإن الليزر يلتقط هذه الاختلافات في الانعكاس.
وأضاف ((يمكن لليزر اكتشاف الأشياء غير المرئية بالعين المجردة، ويساعد في كشف التمر غير النقي أو الممزوج بتمور ذات جودة أقل، ويكشف عن وجود شوائب أو تكتلات داخل التمر)).
ويجزم أنه ((غالبًا ما يتم استخدام هذه التقنية في معامل كبيرة أو مصانع التعبئة التي تمتلك القدرة على تحمل تكلفة الأجهزة اللازمة لهذه الفحوصات المتقدمة. لكن مع تطور التكنولوجيا، يمكن أن تصبح أجهزة الكشف بالليزر أصغر وأقل تكلفة، ما قد يسمح للأفراد العاديين باستخدامها مستقبلًا، أو على الأقل في محلات بيع التمور الكبيرة)).
ويتابع ((التمر المعجون هو التمر الذي يتم خلطه مع تمور أخرى من درجات جودة مختلفة، وربما تحتوي تلك التمور على شوائب أو أجزاء غير صالحة للاستهلاك (مثل بقايا قشر أو أتربة أو حشرات)، بمعنى أنه بدلًا من تنظيف التمر وإزالة الشوائب منه، يتم خلط التمر غير الجيد مع الجيد وتعبئته دون تنظيف أو إزالة العيوب، وهذا يُعد غشًا)).
نصائح مفيدة
يختصر الخيواني طرق كشف الغش في التمور بالنسبة للمشتري بجملة نصائح وعلامات يجدر الانتباه إليها، ومنها: علامات الغش في التمور
إضافة مواد سكرية أو عسل: بعض الموردين يضيفون مواد سكرية لتحلية التمر الرديء. للتأكد من هذا، يمكنك ملاحظة إذا كان التمر لزجًا بشكل غير طبيعي أو يحتوي على طعم حلو أكثر من المعتاد.
تلميع التمر
في بعض الحالات، يتم تلميع التمر باستخدام مواد زيتية أو شمعية لإعطائه مظهرًا لامعًا وجذابًا. قد تشعر بمادة دهنية على سطح التمر.
التمر المجفف أكثر من اللازم
إذا كان التمر يبدو جافًا جدًا أو قاسيًا، فقد يكون قديمًا أو تعرض لعملية تجفيف مكثفة لإخفاء عيوبه.
لون التمر غير متناسق
يجب أن يكون لون التمر متجانسًا، وإذا وجدت بعض الحبات أغمق أو أفتح بشكل غير طبيعي فقد يكون ذلك علامة على وجود غش أو خلط بين أنواع مختلفة.
حجم الحبة
التمر المغشوش قد يحتوي على حبات ذات حجم غير متناسق، حيث يتم دمج حبات صغيرة مع أخرى كبيرة.
نصائح لتجنب التمور المغشوشة
- شراء التمر من مصادر موثوقة
- فحص الحبة قبل الشراء
- التأكد من الرائحة: التمر الطبيعي يتميز برائحة طبيعية مميزة.
- الاطلاع على تاريخ الحصاد والإنتاج:
- التأكد من الوزن
- قراءة المكونات إذا كانت معبأة.

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