غش في التمور - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
((حتى التمور لم تسلم من الغش)).. بهذه العبارة علق خبراء زراعيون، أكدوا أن أساليب الغش طالت التمور التي تجد إقبالًا شديدًا نظرًا لقيمتها الغذائية وفوائدها الصحية وغناها بالطاقة والفيتامينات والمعادن.
وتتعدد أشكال الغش التي يلجأ إليها البعض في التمور، من إضافة مواد حافظة إلى تعريض التمور لليزر مرورًا بخلط المنتوج الحديث مع القديم وغيرها. مواد حافظة
يشير العضو المؤسس، والخبير الزراعي في جمعية غرب نجران الزراعية (كاون) علي آل قريش، إلى أن بعض المصانع تلجأ إلى غش التمور المكبوسة في بلاستيك المصانع أو المعبأة في التنك، حيث تضاف إليها بعض المواد الحافظة لإطالة فترة انتهاء الصلاحية، كما يضاف إليها الدبس، وهو ما يتسبب برفع السكر عند بعض الناس الذين يأخذون تمر الخلاص على أساس أنه لا يرفع السكر، لأن نسبة سكر السكروز فيه قريبة من الصفر.
وقال ((تضاف بعض المحليات إلى التمر مثل الشيرة أو السكر أو ملحقات السكر)).
وأضاف ((يلجأ آخرون إلى تعريض التمور لليزر لجعل لونها أصفر أو من اللون الأشقر بدلًا من الأسود منتهي الصلاحية)).
وبين أن ((بعض التمور تكبس دون تنظيف، وأحيانًا يتم ذلك بطرق بدائية عن طريق العمالة، وليس عبر مصانع محكمة، وبعضها يباع بعد انتهاء الصلاحية بتغيير تاريخ الانتهاء على العبوة)). تلاعب بالوقت
يضيف آل قريش أن ((الغش في التمور غير المكبوسة، مثل بيع بعض التمور قبل انتهاء فترة التحريم لبعض المبيدات المرشوشة، أو بيعها وهي مصابة بالإصابات العكروسية)).
وبين أن الغش يتمثل كذلك في ((بيع تمور دخيلة على نجران؛ مثل التوري على أنه بياض نجران، وبيع تمور الكسبة على أنها مواكيل نجران وهي أصلها جزائرية)). خلط الجيد بالرديء
يشدد المزارع محمد سمحان، على أن بعضهم يغش التمور عبر خلط التمور الجيدة بالرديئة، حيث يدمج بعض التجار تمورا ذات جودة منخفضة مع أخرى عالية الجودة لزيادة الأرباح على حساب جودة المنتج، كما قد يلجؤون إلى بيع التمر القديم بعد تغليفه بطريقة توحي أنه حديث الحصاد. استخدام الليزر
أوضح تاجر التمور حسين الخيواني، أن استخدام الليزر في كشف التمور المغشوشة هو تقنية تعتمد على خصائص الضوء لتحديد جودة ونقاء التمور.
وبين أن الليزر يعمل عن طريق إرسال أشعة ضوئية نحو التمر، ثم يتم تحليل الضوء المنعكس. من خلال هذه العملية، يمكن الكشف عن العيوب أو المواد الغريبة الموجودة داخل التمر. مثلاً، إذا كان التمر يحتوي على شوائب أو مواد غير طبيعية مثل الرمال أو بقايا الحشرات أو حتى تمور ذات جودة رديئة مختلطة، فإن الليزر يلتقط هذه الاختلافات في الانعكاس.
وأضاف ((يمكن لليزر اكتشاف الأشياء غير المرئية بالعين المجردة، ويساعد في كشف التمر غير النقي أو الممزوج بتمور ذات جودة أقل، ويكشف عن وجود شوائب أو تكتلات داخل التمر)).
ويجزم أنه ((غالبًا ما يتم استخدام هذه التقنية في معامل كبيرة أو مصانع التعبئة التي تمتلك القدرة على تحمل تكلفة الأجهزة اللازمة لهذه الفحوصات المتقدمة. لكن مع تطور التكنولوجيا، يمكن أن تصبح أجهزة الكشف بالليزر أصغر وأقل تكلفة، ما قد يسمح للأفراد العاديين باستخدامها مستقبلًا، أو على الأقل في محلات بيع التمور الكبيرة)).
ويتابع ((التمر المعجون هو التمر الذي يتم خلطه مع تمور أخرى من درجات جودة مختلفة، وربما تحتوي تلك التمور على شوائب أو أجزاء غير صالحة للاستهلاك (مثل بقايا قشر أو أتربة أو حشرات)، بمعنى أنه بدلًا من تنظيف التمر وإزالة الشوائب منه، يتم خلط التمر غير الجيد مع الجيد وتعبئته دون تنظيف أو إزالة العيوب، وهذا يُعد غشًا)). نصائح مفيدة
يختصر الخيواني طرق كشف الغش في التمور بالنسبة للمشتري بجملة نصائح وعلامات يجدر الانتباه إليها، ومنها: علامات الغش في التمور
إضافة مواد سكرية أو عسل: بعض الموردين يضيفون مواد سكرية لتحلية التمر الرديء. للتأكد من هذا، يمكنك ملاحظة إذا كان التمر لزجًا بشكل غير طبيعي أو يحتوي على طعم حلو أكثر من المعتاد. تلميع التمر
في بعض الحالات، يتم تلميع التمر باستخدام مواد زيتية أو شمعية لإعطائه مظهرًا لامعًا وجذابًا. قد تشعر بمادة دهنية على سطح التمر.
التمر المجفف أكثر من اللازم
إذا كان التمر يبدو جافًا جدًا أو قاسيًا، فقد يكون قديمًا أو تعرض لعملية تجفيف مكثفة لإخفاء عيوبه. لون التمر غير متناسق
يجب أن يكون لون التمر متجانسًا، وإذا وجدت بعض الحبات أغمق أو أفتح بشكل غير طبيعي فقد يكون ذلك علامة على وجود غش أو خلط بين أنواع مختلفة. حجم الحبة
التمر المغشوش قد يحتوي على حبات ذات حجم غير متناسق، حيث يتم دمج حبات صغيرة مع أخرى كبيرة. نصائح لتجنب التمور المغشوشة
- شراء التمر من مصادر موثوقة
- فحص الحبة قبل الشراء
- التأكد من الرائحة: التمر الطبيعي يتميز برائحة طبيعية مميزة.
- الاطلاع على تاريخ الحصاد والإنتاج:
- التأكد من الوزن
- قراءة المكونات إذا كانت معبأة.
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