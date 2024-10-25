تقرير مستقبل العمل 2024 من زيورخ يحذر: فجوة المزايا الوظيفية تهدد استقرار القوى العاملة في الخليج

MENAFN - AETOSWire) أصبحت المزايا الوظيفية عاملاً حاسماً في استقطاب المواهب والاحتفاظ بها في جميع أنحاء دول الخليج، ومع ذلك لا تزال هناك فجوة عميقة بين عروض أصحاب العمل وتوقعات القوى العاملة. ووفقاً لدراسة جديدة، فإن أكثر من 90% من الموظفين في جميع أنحاء دول الخليج يصنفون المزايا الوظيفية كعامل رئيسي في رضاهم الوظيفي، ومع ذلك يشعر عدد كبير منهم أن توقعاتهم لا تتحقق.

يُظهر تقرير مستقبل العمل 2024 لهذا العام، الذي أجرته شركة راديوس إنسايتس بتكليف من زيورخ العالمية للحياة، أن 38% فقط من الموظفين في الإمارات العربية المتحدة يشعرون بأن أصواتهم مسموعة عندما يتعلق الأمر بالمزايا الوظيفية. وفي الوقت نفسه، فإن 68% من المشاركين في الاستطلاع يسعون بنشاط لتغيير وظائفهم - في إشارة واضحة إلى ازدياد عدم التوافق بين ما يسعى إليه الموظفون وما يقدمه أصحاب العمل حالياً.

وسلط التقرير، الذي شمل 2,000 موظف و2,000 صاحب عمل من مختلف القطاعات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، الضوء على الطلب المتزايد على برامج المزايا المصممة خصيصاً للموظفين. وقال أكثر من 60٪ من المشاركين في الاستطلاع إن الباقات المصممة حسب الطلب ضرورية، وتعتقد نسبة 95٪ منهم أن النموذج التقليدي الذي يطبق على الجميع قد عفا عليه الزمن. ووفقاً للمحللين الماليين، فإن هذا التباين يساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات دوران الموظفين.

كما يكشف التقرير أن 38% من الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و55 عاماً أعربوا عن حاجتهم الشديدة لبدل رعاية الأطفال في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك فإن عدداً قليلاً من الشركات تقدم هذه الميزة حالياً. وبالمثل، أعرب 31% من الموظفين في الإمارات العربية المتحدة عن رغبتهم في خطط الادخار في مكان العمل، والتي يعتبرونها أساسية لأمنهم المالي على المدى الطويل. في الواقع، يعتبر 80% من أصحاب العمل في الإمارات العربية المتحدة أن التأمين على الحياة والتأمين ضد الأمراض الخطيرة أمر ضروري لموظفيهم، وهو ما يتماشى مع 85% من الموظفين في الإمارات الذين يعتبرون هذه الحماية مزايا أساسية. ولا تقتصر هذه الفجوة في المزايا على عدم تلبية التوقعات فحسب، بل تؤثر بشكل مباشر على معنويات الموظفين وولائهم. ففي جميع أنحاء دول الخليج، يفكر ما يقرب من 8 من كل 10 موظفين في تغيير وظائفهم، حيث يشير الكثيرون إلى عدم كفاية المزايا الوظيفية كسبب رئيسي.

وفي تعليقها على نتائج التقرير أكدت أشيكا تايلور، رئيسة قسم تطوير الأعمال لشؤون المزايا الوظيفية في زيورخ الشرق الأوسط، أن نتائج الاستطلاع تكشف عن ضرورة أن تنصت المؤسسات لمطالب الموظفين لديها. وقالت:”في ظل التنوع في الأعمال و في توقعات الموظفين لم تعد مجموعة المزايا الوظيفية التقليدية مناسبة للغرض. فالموظفون اليوم يطالبون بمزايا مدروسة وأكثر تخصيصاً تلبي احتياجاتهم الفردية“. ينبغي على الشركات العمل مع موظفيها بشكل استباقي لوضع مزايا تضمن الرضا والولاء على المدى الطويل.“

فجوة التخصيص

على الرغم من الإجماع الواسع النطاق بين أصحاب العمل حول أهمية المزايا الوظيفية - حيث أقرّ جميع أصحاب العمل تقريباً في الإمارات (96%) والمملكة العربية السعودية (95%) بأهمية دورها الحاسم - إلا أن فجوة كبيرة لا تزال تلوح في الأفق. ففي الإمارات، يشعر 6 من كل 10 موظفين في الإمارات العربية المتحدة أن احتياجاتهم لا يتم تلبيتها، وهو شعور يتردد صداه في جميع أنحاء المنطقة. في الواقع، أعرب 18% فقط من الموظفين في الإمارات عن إمكانية للبقاء مع صاحب العمل الحالي، مما يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فورية.

كما كشف التقرير أيضاً عن تحول جوهري في الطريقة التي ينظر بها إلى المزايا الوظيفية، حيث أصبحت هذه المزايا تُعتبر الآن ضرورية وليس مجرد ميزة إضافية لتحقيق الرضا الوظيفي والاحتفاظ بالموظفين. وأظهر التقرير أن أكثر من 60% من موظفي الإمارات العربية المتحدة يرغبون في مزايا وظيفية أكثر تخصيصاً، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى حزم مرنة ومخصصة.

ووفقاً للاستطلاع، يظهر هذا الأمر بشكل خاص بين النساء في الإمارات العربية المتحدة، حيث تركز 35% منهن على خطط الادخار في مكان العمل، والموظفين الآسيويين الذين يعطون الأولوية للمرونة في التعويضات. أما في قطر، فتسعى 22% من النساء في قطر إلى تحسين مزايا الأمومة والأبوة - مما يتجاوز الإطار القانوني الحالي.

ومن بين المزايا الوظيفية الأكثر طلباً في الإمارات العربية المتحدة مزايا تعليم الأطفال، وخطط الادخار في مكان العمل، والتأمين على الحياة والتأمين ضد الأمراض الخطيرة. ومع ذلك، يشعر العديد من المشاركين في الاستطلاع أن هذه الاحتياجات لا تزال بحاجة إلى تلبية.

الاحتفاظ بالقوى العاملة

يبرز الاحتفاظ بالموظفين الشباب كتحدٍ كبير للعديد من أصحاب العمل في المنطقة. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، أشار أكثر من نصف الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً إلى نيتهم لترك وظائفهم الحالية للحصول على فرص أفضل، بما في ذلك برامج الادخار في مكان العمل وبرامج التطوير الوظيفي، حيث يشعر حوالي 30% منهم بأنهم مهملون بسبب افتقارهم إلى الخبرة. والجدير بالذكر أن 6 من كل 10 موظفين في الإمارات لا يساورهم القلق بشأن تهديد الذكاء الاصطناعي لأمنهم الوظيفي، حيث يرون في ذلك فرصاً جديدة لتطوير المهارات ومستقبل الأدوار التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وهذا يؤكد على أهمية تلبية الشركات للاحتياجات الفورية والتطلعات الوظيفية المستقبلية للاحتفاظ بهذه المجموعة من المواهب الهامة.

وتضيف تايلور:” تسارع المواهب الشابة إلى البحث عن الفرص التي تتماشى مع تطلعاتهم المالية وتطلعاتهم للنمو الوظيفي. وللحفاظ على هذه القوى العاملة، يجب على الشركات العمل لسد فجوة المزايا الحالية والتكيف مع الاتجاهات الناشئة مثل التعلم القائم على الذكاء الاصطناعي وبرامج تحسين المهارات المستهدفة“.

القيم المشتركة

بالنسبة لأصحاب العمل، تتمثل إحدى النتائج الرئيسية المستخلصة من التقرير في الأهمية المتزايدة لمواءمة القيم، حيث أكد أكثر من نصف الموظفين في الإمارات (58%) على ضرورة العمل في الشركات التي تعطي الأولوية لمبادرات الاستدامة، والتنوع، والمساواة، والشمول. ويتجلى هذا التركيز المتزايد بشكل خاص في أوساط النساء في الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث التركيز على مساهمات الشركات في هذه القضايا أقوى من أي وقت مضى.

يكشف تقرير مستقبل العمل 2024 في نسخته الرابعة أن الشركات التي تهتم بتخصيص المزايا وتطوير مسارات الموظفين والتركيز على القيم المشتركة ستكون الأقدر على اجتذاب الكفاءات المتميزة في دول الخليج والاحتفاظ بها.

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نبذة عن مجموعة زيورخ للتأمين :

مجموعة زيورخ للتأمين (زيورخ) هي شركة تأمين رائدة تقدم خدمات متعددة للأفراد والشركات في أكثر من 200 دولة منطقة. تأسست زيورخ قبل 150 عاماً، وتعمل على إحداث تحول في قطاع التأمين. بالإضافة إلى توفير الحماية التأمينية، تقدم زيورخ بشكل متزايد خدمات الوقاية مثل تلك التي تعزز الرفاهية وتعزز القدرة على التكيف مع المناخ. تعكس زيورخ هدفها المتمثل في خلق مستقبل أكثر إشراقاً للجميع وتطمح إلى أن تكون واحدة من أكثر الشركات مسؤولية وتأثيراً في العالم. وتستهدف الشركة صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 ولديها أعلى تصنيف محتمل للحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة من شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال. في عام 2020، أطلقت زيورخ مشروع غابة زيورخ لدعم إعادة التحريج واستعادة التنوع البيولوجي في البرازيل. يعمل لدى المجموعة حوالي 60,000 موظف وتتخذ من مدينة زيورخ في سويسرا مقراً رئيسياً لها. مجموعة زيورخ للتأمين المحدودة (ZURN)، مدرجة في بورصة الأوراق المالية السويسرية وحاصلة برنامج المستوى الأول لإيصال الإيداع الأمريكي

(ZURVY)، والذي يتم تداوله خارج البورصة في مجموعة أو تي سي ماركتس.

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نبذة عن زيورخ العالمية للحياة

زيورخ العالمية للحياة هي جزء من مجموعة زيورخ للتأمين وتم تأسيسها في جزيرة مان، وهي مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان ولها فروع مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وهي مسجلة (رقم التسجيل 63) بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 6 لعام 2007، وتدير أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب هذا القانون.

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