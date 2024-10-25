إحداث ثورة في عمليات المستودعات: تقديم سلسلة روبوتات Carti للخدمات اللوجستية ومناولة المواد

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسعدنا في شركة Bear Robotics أن نكشف النقاب عن الروبوت Carti 100، وهو حل رائد من المقرر أن يساهم في تطوير العمليات اللوجستية والمستودعات. بينما تسعى الصناعات جاهدة لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، تعزز Bear Robotics دورها كشركة رائدة عالميًا في أتمتة المستودعات. من خلال التمسك بأعلى معايير التميز، تؤكد الشركة على أمن المعلومات، وسلامة البطارية، والوظائف السلسة للروبوتات المتعددة. من خلال Carti 100، تعمل Bear Robotics على إعادة تعريف مناولة المواد، وتمكين الشركات من التكيف مع المتطلبات المتغيرة باستمرار لسلاسل التوريد الحديثة.

قال John Ha، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة Bear Robotics: "نحن في Bear Robotics لسنا جزءًا من ثورة الروبوتات فحسب؛ بل نحن رواد في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية". "يمثل Carti 100 قفزة كبيرة في أتمتة المستودعات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية في جميع أنحاء العالم. يعكس إطلاق هذا المنتج التزامنا ببناء مستقبل حيث تتكامل التكنولوجيا والإمكانات البشرية بسلاسة، مما يتيح للصناعات أن تزدهر في سوق ديناميكية.

تم تصميم Carti 100 لتلبية المتطلبات المعقدة للمصانع والمستودعات، حيث يدعم حمل ما يصل إلى 220 رطلاً. وهذا يضمن الكفاءة الآلية والدقة مع تقليل الوقت الإضافي. ومن أهم ميزاته تنسيق الروبوتات المتعددة، مما يتيح التعاون السلس عبر العمليات، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف. يتناسب تصميمها القابل للتكيف مع مجموعة من البيئات، بما في ذلك المواقع القديمة والجديدة، والمساحات متعددة المستويات، والطوابق السفلية.

يمكن تخصيص Carti 100 بالكامل، فهو يتضمن أرففًا قابلة للتعديل، وأحزمة ناقلة ذكية، وإضاءة متقدمة لتلبية الاحتياجات التشغيلية. وفي عمليات الرفوف، يعمل على تحسين الإنتاجية من خلال التحميل السريع والنشر المستقل. يضمن التنقل التكيفي تحسين المسار وتقليل الأخطاء والعمل بكفاءة مع الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام الشحن المستقل الخاص به الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل.

في عمليات النقل، يقوم Carti 100 بمحاذاة الصينية مع الناقل لتحقيق انتقالات سلسة. يضمن نظام التحكم المتكامل، مثل نظام التحكم المستقل (ACS)، التحميل والتفريغ بكفاءة مع الحفاظ على جداول الإنتاج سليمة.

تلتزم شركة Bear Robotics بقيادة أتمتة المستودعات، ووضع معايير جديدة في الكفاءة والابتكار في مجال الروبوتات. لتجربة كيف يمكن لروبوتات Carti تحويل عملياتك، قم بجدولة عرض توضيحي على أو اتصل على ‎+1-844-SAY-BEAR.

حول Bear Robotics

تأسست شركة Bear Robotics في عام 2017، وهي تطور روبوتات مستقلة تساعد في المهام اليومية، مما يخفف من أعباء العمل. يتم نشر روبوتات Servi الرائدة في قطاع الضيافة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. اعرف المزيد على .

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