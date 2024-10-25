إحداث ثورة في عمليات المستودعات: تقديم سلسلة روبوتات Carti للخدمات اللوجستية ومناولة المواد

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسعدنا في شركة Bear Robotics أن نكشف النقاب عن الروبوت Carti 100، وهو حل رائد من المقرر أن يساهم في تطوير العمليات اللوجستية والمستودعات. بينما تسعى الصناعات جاهدة لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، تعزز Bear Robotics دورها كشركة رائدة عالميًا في أتمتة المستودعات. من خلال التمسك بأعلى معايير التميز، تؤكد الشركة على أمن المعلومات، وسلامة البطارية، والوظائف السلسة للروبوتات المتعددة. من خلال Carti 100، تعمل Bear Robotics على إعادة تعريف مناولة المواد، وتمكين الشركات من التكيف مع المتطلبات المتغيرة باستمرار لسلاسل التوريد الحديثة.
قال John Ha، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة Bear Robotics: "نحن في Bear Robotics لسنا جزءًا من ثورة الروبوتات فحسب؛ بل نحن رواد في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية". "يمثل Carti 100 قفزة كبيرة في أتمتة المستودعات، مما يعزز الكفاءة والإنتاجية في جميع أنحاء العالم. يعكس إطلاق هذا المنتج التزامنا ببناء مستقبل حيث تتكامل التكنولوجيا والإمكانات البشرية بسلاسة، مما يتيح للصناعات أن تزدهر في سوق ديناميكية.
تم تصميم Carti 100 لتلبية المتطلبات المعقدة للمصانع والمستودعات، حيث يدعم حمل ما يصل إلى 220 رطلاً. وهذا يضمن الكفاءة الآلية والدقة مع تقليل الوقت الإضافي. ومن أهم ميزاته تنسيق الروبوتات المتعددة، مما يتيح التعاون السلس عبر العمليات، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف. يتناسب تصميمها القابل للتكيف مع مجموعة من البيئات، بما في ذلك المواقع القديمة والجديدة، والمساحات متعددة المستويات، والطوابق السفلية.
يمكن تخصيص Carti 100 بالكامل، فهو يتضمن أرففًا قابلة للتعديل، وأحزمة ناقلة ذكية، وإضاءة متقدمة لتلبية الاحتياجات التشغيلية. وفي عمليات الرفوف، يعمل على تحسين الإنتاجية من خلال التحميل السريع والنشر المستقل. يضمن التنقل التكيفي تحسين المسار وتقليل الأخطاء والعمل بكفاءة مع الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام الشحن المستقل الخاص به الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل.
في عمليات النقل، يقوم Carti 100 بمحاذاة الصينية مع الناقل لتحقيق انتقالات سلسة. يضمن نظام التحكم المتكامل، مثل نظام التحكم المستقل (ACS)، التحميل والتفريغ بكفاءة مع الحفاظ على جداول الإنتاج سليمة.
تلتزم شركة Bear Robotics بقيادة أتمتة المستودعات، ووضع معايير جديدة في الكفاءة والابتكار في مجال الروبوتات. لتجربة كيف يمكن لروبوتات Carti تحويل عملياتك، قم بجدولة عرض توضيحي على أو اتصل على +1-844-SAY-BEAR.
حول Bear Robotics
تأسست شركة Bear Robotics في عام 2017، وهي تطور روبوتات مستقلة تساعد في المهام اليومية، مما يخفف من أعباء العمل. يتم نشر روبوتات Servi الرائدة في قطاع الضيافة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. اعرف المزيد على .
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