أطلقت شركة Boomi موصل Veeva Vault الجديد لتبسيط تكامل التطبيقات في صناعة العلوم الحيوية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Boomi TM، الشركة الرائدة في مجال التكامل والأتمتة الذكية، عن إطلاق موصل متخصص جديد مصمم لتبسيط التكامل بين أنظمة الطرف الثالث ومنصة Veeva Vault. ويأتي هذا التعاون في إطار تعاون شركة Boomi مع شركة Veeva Systems، وهي الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول البرمجيات المستندة إلى السحابة لصناعة العلوم الحيوية، بهدف جمع المحتوى والبيانات للعملاء المشتركين.
مع قيام شركات العلوم الحيوية بتحديث عملياتها بشكل متزايد باستخدام حلول متقدمة، يستمر الطلب على الاتصال السلس لتطبيقات Veeva الخاصة بها، من التطبيقات التجارية إلى البحث والتطوير والجودة، مع استمرار نمو تطبيقات الأعمال التكميلية. يقوم موصل Boomi الخاص بـ Veeva Vault بتبسيط هذه العملية من خلال الاستفادة من أحدث واجهات برمجة تطبيقات Vault للوصول الشامل إلى البيانات. من خلال تمكين المستخدمين من تجنب مشاريع الترميز اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً والمعرضة للأخطاء، يعمل الموصل على تبسيط عملية التكامل وتحقيق مكاسب الكفاءة.
قال Ed Macosky، كبير مسؤولي المنتجات والتكنولوجيا في شركة Boomi: "يعد دمج منصة Veeva Vault مع التطبيقات ومصادر البيانات الأخرى أمرًا بالغ الأهمية لشركات العلوم الحيوية التي تتطلع إلى تحديث عملياتها". "تلتزم Boomi بأن تكون منصة التكامل المفضلة لعملاء Veeva، وتبسيط عملية التكامل مع تلبية المتطلبات الفريدة للعلوم الحيوية والصناعات الدوائية".
المزايا الرئيسية لموصل Boomi الخاص بـ Veeva Vault:
الاتصال المبسط: يقوم موصل Boomi الخاص بـ Veeva Vault بتبسيط عملية التكامل، والاستفادة من أحدث واجهات برمجة تطبيقات Vault للوصول الشامل إلى البيانات. وهذا يخفف من عبء الترميز اليدوي مع تعزيز تجربة المستخدم.
بيئة التطوير المنخفضة الكود: تتيح منصة Boomi Enterprise للباحثين وأصحاب المصلحة في الأعمال إنشاء عمليات التكامل ونشرها بسرعة، وأتمتة عملياتهم دون الحاجة إلى خبرة واسعة في الترميز.
المرونة والأمان: بفضل خيارات النشر السحابي والمحلي والهجين، يمكن لعملاء Veeva تكوين خدمات التكامل الخاصة بهم لتلبية معايير الامتثال التنظيمي الصارمة، بما في ذلك قانون HIPAA.
أتمتة العمليات التجارية المتسارعة: بمجرد التكامل، يمكن لعملاء Veeva الاستفادة من منصة Boomi Enterprise لأتمتة سير العمل باستخدام بيانات Veeva Vault، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقود عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع.
قال Jared Katz، المدير الأول لاستراتيجية تطوير السحابة في Veeva: "يعتبر Veeva Vault الأساس لتطوير الأدوية وتسويقها في مجال العلوم الحيوية. إن التكامل السلس لتطبيقات Vault، بما في ذلك Vault CRM، مع أنظمة الطرف الثالث الأخرى أمر ضروري لتحقيق الكفاءة التشغيلية". "بفضل منصتها منخفضة الكود وموصلها إلى Vault، تساعد Boomi في تبسيط عملية التكامل وتسهيلها".
تعرف على المزيد حول استخدام منصة Boomi Enterprise للتكامل مع Veeva Vault هنا . ابدأ باستخدام موصل Veeva Vault هنا .
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حول شركة Boomi
تساعد Boomi، الشركة الرائدة في مجال التكامل الذكي والأتمتة، المؤسسات في جميع أنحاء العالم على أتمتة وتبسيط العمليات الحيوية لتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تعمل منصة Boomi Enterprise Platform على توصيل الأنظمة بسلاسة وإدارة تدفقات البيانات من خلال إدارة واجهة برمجة التطبيقات والتكامل وإدارة البيانات وتنسيق الذكاء الاصطناعي في حل واحد شامل. مع قاعدة عملاء تتجاوز 20,000 شركة على مستوى العالم وشبكة سريعة التوسع تضم أكثر من 800 شريك، تعمل Boomi على إحداث ثورة في الطريقة التي تحقق بها الشركات من جميع الأحجام مرونة الأعمال والتميز التشغيلي. اكتشف المزيد على boomi ,
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