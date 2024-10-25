أطلقت شركة Boomi موصل Veeva Vault الجديد لتبسيط تكامل التطبيقات في صناعة العلوم الحيوية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Boomi TM، الشركة الرائدة في مجال التكامل والأتمتة الذكية، عن إطلاق موصل متخصص جديد مصمم لتبسيط التكامل بين أنظمة الطرف الثالث ومنصة Veeva Vault. ويأتي هذا التعاون في إطار تعاون شركة Boomi مع شركة Veeva Systems، وهي الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول البرمجيات المستندة إلى السحابة لصناعة العلوم الحيوية، بهدف جمع المحتوى والبيانات للعملاء المشتركين.

مع قيام شركات العلوم الحيوية بتحديث عملياتها بشكل متزايد باستخدام حلول متقدمة، يستمر الطلب على الاتصال السلس لتطبيقات Veeva الخاصة بها، من التطبيقات التجارية إلى البحث والتطوير والجودة، مع استمرار نمو تطبيقات الأعمال التكميلية. يقوم موصل Boomi الخاص بـ Veeva Vault بتبسيط هذه العملية من خلال الاستفادة من أحدث واجهات برمجة تطبيقات Vault للوصول الشامل إلى البيانات. من خلال تمكين المستخدمين من تجنب مشاريع الترميز اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً والمعرضة للأخطاء، يعمل الموصل على تبسيط عملية التكامل وتحقيق مكاسب الكفاءة.

قال Ed Macosky، كبير مسؤولي المنتجات والتكنولوجيا في شركة Boomi: "يعد دمج منصة Veeva Vault مع التطبيقات ومصادر البيانات الأخرى أمرًا بالغ الأهمية لشركات العلوم الحيوية التي تتطلع إلى تحديث عملياتها". "تلتزم Boomi بأن تكون منصة التكامل المفضلة لعملاء Veeva، وتبسيط عملية التكامل مع تلبية المتطلبات الفريدة للعلوم الحيوية والصناعات الدوائية".

المزايا الرئيسية لموصل Boomi الخاص بـ Veeva Vault:



الاتصال المبسط: يقوم موصل Boomi الخاص بـ Veeva Vault بتبسيط عملية التكامل، والاستفادة من أحدث واجهات برمجة تطبيقات Vault للوصول الشامل إلى البيانات. وهذا يخفف من عبء الترميز اليدوي مع تعزيز تجربة المستخدم.

بيئة التطوير المنخفضة الكود: تتيح منصة Boomi Enterprise للباحثين وأصحاب المصلحة في الأعمال إنشاء عمليات التكامل ونشرها بسرعة، وأتمتة عملياتهم دون الحاجة إلى خبرة واسعة في الترميز.

المرونة والأمان: بفضل خيارات النشر السحابي والمحلي والهجين، يمكن لعملاء Veeva تكوين خدمات التكامل الخاصة بهم لتلبية معايير الامتثال التنظيمي الصارمة، بما في ذلك قانون HIPAA. أتمتة العمليات التجارية المتسارعة: بمجرد التكامل، يمكن لعملاء Veeva الاستفادة من منصة Boomi Enterprise لأتمتة سير العمل باستخدام بيانات Veeva Vault، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقود عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع.

قال Jared Katz، المدير الأول لاستراتيجية تطوير السحابة في Veeva: "يعتبر Veeva Vault الأساس لتطوير الأدوية وتسويقها في مجال العلوم الحيوية. إن التكامل السلس لتطبيقات Vault، بما في ذلك Vault CRM، مع أنظمة الطرف الثالث الأخرى أمر ضروري لتحقيق الكفاءة التشغيلية". "بفضل منصتها منخفضة الكود وموصلها إلى Vault، تساعد Boomi في تبسيط عملية التكامل وتسهيلها".

تعرف على المزيد حول استخدام منصة Boomi Enterprise للتكامل مع Veeva Vault هنا . ابدأ باستخدام موصل Veeva Vault هنا .

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حول شركة Boomi

تساعد Boomi، الشركة الرائدة في مجال التكامل الذكي والأتمتة، المؤسسات في جميع أنحاء العالم على أتمتة وتبسيط العمليات الحيوية لتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تعمل منصة Boomi Enterprise Platform على توصيل الأنظمة بسلاسة وإدارة تدفقات البيانات من خلال إدارة واجهة برمجة التطبيقات والتكامل وإدارة البيانات وتنسيق الذكاء الاصطناعي في حل واحد شامل. مع قاعدة عملاء تتجاوز 20,000 شركة على مستوى العالم وشبكة سريعة التوسع تضم أكثر من 800 شريك، تعمل Boomi على إحداث ثورة في الطريقة التي تحقق بها الشركات من جميع الأحجام مرونة الأعمال والتميز التشغيلي. اكتشف المزيد على boomi ,

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