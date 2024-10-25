شركة L&T Technology Services تكشف النقاب عن Experience Zone المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وNVIDIA AI

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر شركةالعالمية المتخصصة في مجال الهندسة الرقمية وخدمات البحث والتطوير، بالإعلان عن الافتتاح الكبير لمنطقة LTTS Experience Zone المتطورة في مركز التصميم الكائن في بنجالورو، والتي تعود بالنفع على العملاء في قطاعات مثل التنقل والتكنولوجيا. تهدف LTTS Experience Zone المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة NVIDIA AI إلى تقديم خدمات متميزة للعملاء في قطاعي النقل والتكنولوجيا.

توفر LTTS Experience Zone بيئة آسرة يمكن للزوار فيها الاستمتاع بعروض حية وتفاعلية والاستفادة من الاستشارات المتخصصة، هذا إلى جانب أنها تسلط الضوء على القوة التحويلية لمنصة NVIDIA AI، في خطوة لتجاوز الحدود على صعيد التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بغية معالجة التحديات المعقدة في القطاعات الحيوية.

في مجال الرعاية الصحية، من المقرر أن تعمل البنيات البرمجية من LTTS، المدعومة من NVIDIA Holoscan و NVIDIA IGX ، على إحداث ثورة في طريقة تقديم خدمات الرعاية الصحية بالاستعانة بالتشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الوقت الفعلي والشرح الدقيق للبيانات وتحسين الكفاءة والدقة وتعزيز سبل الوصول إلى المناطق التي تفتقر إلى الخدمات.

من المتوقع أن يستفيد قطاع الاتصالات من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وNVIDIA AI، والتي من شأنها تعزيز آليات الاتصال ومرونة الشبكات وتفعيل تقنية 5G. وتجدر هنا الإشارة إلى أن LTTS تسعى إلى الارتقاء بخدمات هندسة المنتجات عن طريق تفعيل تقنية 5G وحلول الشبكات الافتراضية وحلول شبكات الاتصالات الرئيسية من التصميم إلى التفعيل، وبالتالي تحسين آليات الاتصال في المناطق الحضرية والريفية.

بالنسبة إلى قطاع النقل، سيثمر التعاون بين NVIDIA وLTTS حلولاً متقدمة توفر عناصر السلامة والأتمتة والصيانة التنبؤية، مما يؤدي إلى تحسين العمليات وتعزيز سلامة الركاب وتجربتهم.

ينصب تركيز LTTS على تعزيز لغة الحوار وتسريع وتيرة اعتماد حلول الجيل التالي، إذ إنها تسعى إلى إرساء الأساس لمستقبل مشرق تُفعّل فيه التكنولوجيا بسلاسة في كل الصناعات. تعمل شركة LTTS على تطوير مهارات أكثر من 1,000 مهندس وتدريبهم على استخدام برمجيات NVIDIA، بما في ذلك منصة NVIDIA AI Enterprise البرمجية، إذ سيسهم هذا الاستثمار في التعليم والتدريب في تمكين شركة LTTS من تسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المعقدة.

صرح Abhishek Sinha، المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات الطبية والعالم الذكي والوظائف في شركة L&T Technology Services، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء LTTS Experience Zone التي تؤكد على التزام LTTS بالابتكار والريادة في مجال التكنولوجيا". "في عالمنا سريع الوتيرة، يسعى كل عميل إلى الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي في المجالات الحيوية، مثل مجال الجراحة وعمليات منطقة الإنتاج ومجال النقل والاتصالات. وأود أن أشير إلى أن شراكتنا مع NVIDIA من شأنها تمكيننا من تقديم هذه الحلول المتطورة، وسيكون هذا المركز منبرًا محوريًا متأصلاً فيه مبادئ التعاون والاستكشاف، إذ سيسهم في دفع عجلة التقدم في قطاعي التكنولوجيا والنقل اللذين يؤثران في حياة مليارات البشر على مستوى العالم."

صرح Vishal Dhupar، المدير الإداري لمنطقة جنوب آسيا في NVIDIA، قائلاً: "يعد اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي أمرًا ضروريًا لإطلاق عنان الموجة التالية من الابتكار، حيث تستعد الهند لترسيخ السيادة التكنولوجية بالاستعانة بحلول محلية. ثم إن إطلاق Experience Zone التابعة لشركة LTTS والمدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة NVIDIA AI، يوفر بيئة تفاعلية مواتية لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التحويلية عبر الصناعات".

ستكون LTTS Experience Zone مفتوحة لخبراء الصناعة والشركاء والعملاء، حيث سيتم تقديم جولات إرشادية وعروض توضيحية ومناقشات حيوية. يمكن حجز المواعيد عن طريق LTTS.

نبذة عن L&T Technology Services Ltd

تعد L&T Technology Services (LTTS) شركة رائدة عالميًا في مجال الخدمات الهندسية والتكنولوجية، فنحن شركة تابعة لشركة Larsen & Toubro (L&T) مدرجة في البورصة تتمثل مهمتها في تقديم خدمات التصميم والتطوير والاختبار والدعم عبر المنتجات والعمليات.

انطلاقًا من شعارنا " العمل الهادف والمرونة والابتكار "، فإننا نعمل على دفع عجلة النمو عبر قطاعات النقل والاستدامة والتكنولوجيا. أما قاعدة عملائنا، فإنها تتضمن 69 شركة ضمن قائمة Fortune 500 و57 من أكبر شركات البحث والتطوير المتخصصة في المنتجات الصناعية والأجهزة الطبية ووسائل النقل وخدمات الاتصالات والتكنولوجيا الفائقة والصناعات التحويلية. يقع المقر الرئيسي للشركة في الهند، وتضم بين جنباتها أكثر من 23,700 موظفًا منتشرين في 22 مركز تصميم عالميًا، و30 مكتب مبيعات عالميًا، و108 مختبرات ابتكار اعتبارًا من 30 من سبتمبر 2024.

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