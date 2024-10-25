شركة L&T Technology Services تكشف النقاب عن Experience Zone المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وNVIDIA AI

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر شركة L&T technology Services Limited (رقمها في بورصة مومباي: 540115 ورمزها في بورصة الهند الوطنية: LTTS)
العالمية المتخصصة في مجال الهندسة الرقمية وخدمات البحث والتطوير، بالإعلان عن الافتتاح الكبير لمنطقة LTTS Experience Zone المتطورة في مركز التصميم الكائن في بنجالورو، والتي تعود بالنفع على العملاء في قطاعات مثل التنقل والتكنولوجيا. تهدف LTTS Experience Zone المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة NVIDIA AI إلى تقديم خدمات متميزة للعملاء في قطاعي النقل والتكنولوجيا.
توفر LTTS Experience Zone بيئة آسرة يمكن للزوار فيها الاستمتاع بعروض حية وتفاعلية والاستفادة من الاستشارات المتخصصة، هذا إلى جانب أنها تسلط الضوء على القوة التحويلية لمنصة NVIDIA AI، في خطوة لتجاوز الحدود على صعيد التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بغية معالجة التحديات المعقدة في القطاعات الحيوية.
في مجال الرعاية الصحية، من المقرر أن تعمل البنيات البرمجية من LTTS، المدعومة من NVIDIA Holoscan و NVIDIA IGX ، على إحداث ثورة في طريقة تقديم خدمات الرعاية الصحية بالاستعانة بالتشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الوقت الفعلي والشرح الدقيق للبيانات وتحسين الكفاءة والدقة وتعزيز سبل الوصول إلى المناطق التي تفتقر إلى الخدمات.
من المتوقع أن يستفيد قطاع الاتصالات من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وNVIDIA AI، والتي من شأنها تعزيز آليات الاتصال ومرونة الشبكات وتفعيل تقنية 5G. وتجدر هنا الإشارة إلى أن LTTS تسعى إلى الارتقاء بخدمات هندسة المنتجات عن طريق تفعيل تقنية 5G وحلول الشبكات الافتراضية وحلول شبكات الاتصالات الرئيسية من التصميم إلى التفعيل، وبالتالي تحسين آليات الاتصال في المناطق الحضرية والريفية.
بالنسبة إلى قطاع النقل، سيثمر التعاون بين NVIDIA وLTTS حلولاً متقدمة توفر عناصر السلامة والأتمتة والصيانة التنبؤية، مما يؤدي إلى تحسين العمليات وتعزيز سلامة الركاب وتجربتهم.
ينصب تركيز LTTS على تعزيز لغة الحوار وتسريع وتيرة اعتماد حلول الجيل التالي، إذ إنها تسعى إلى إرساء الأساس لمستقبل مشرق تُفعّل فيه التكنولوجيا بسلاسة في كل الصناعات. تعمل شركة LTTS على تطوير مهارات أكثر من 1,000 مهندس وتدريبهم على استخدام برمجيات NVIDIA، بما في ذلك منصة NVIDIA AI Enterprise البرمجية، إذ سيسهم هذا الاستثمار في التعليم والتدريب في تمكين شركة LTTS من تسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المعقدة.
صرح Abhishek Sinha، المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات الطبية والعالم الذكي والوظائف في شركة L&T Technology Services، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء LTTS Experience Zone التي تؤكد على التزام LTTS بالابتكار والريادة في مجال التكنولوجيا". "في عالمنا سريع الوتيرة، يسعى كل عميل إلى الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي في المجالات الحيوية، مثل مجال الجراحة وعمليات منطقة الإنتاج ومجال النقل والاتصالات. وأود أن أشير إلى أن شراكتنا مع NVIDIA من شأنها تمكيننا من تقديم هذه الحلول المتطورة، وسيكون هذا المركز منبرًا محوريًا متأصلاً فيه مبادئ التعاون والاستكشاف، إذ سيسهم في دفع عجلة التقدم في قطاعي التكنولوجيا والنقل اللذين يؤثران في حياة مليارات البشر على مستوى العالم."
صرح Vishal Dhupar، المدير الإداري لمنطقة جنوب آسيا في NVIDIA، قائلاً: "يعد اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي أمرًا ضروريًا لإطلاق عنان الموجة التالية من الابتكار، حيث تستعد الهند لترسيخ السيادة التكنولوجية بالاستعانة بحلول محلية. ثم إن إطلاق Experience Zone التابعة لشركة LTTS والمدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصة NVIDIA AI، يوفر بيئة تفاعلية مواتية لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التحويلية عبر الصناعات".
ستكون LTTS Experience Zone مفتوحة لخبراء الصناعة والشركاء والعملاء، حيث سيتم تقديم جولات إرشادية وعروض توضيحية ومناقشات حيوية. يمكن حجز المواعيد عن طريق LTTS.
نبذة عن L&T Technology Services Ltd
تعد L&T Technology Services (LTTS) شركة رائدة عالميًا في مجال الخدمات الهندسية والتكنولوجية، فنحن شركة تابعة لشركة Larsen & Toubro (L&T) مدرجة في البورصة تتمثل مهمتها في تقديم خدمات التصميم والتطوير والاختبار والدعم عبر المنتجات والعمليات.
انطلاقًا من شعارنا " العمل الهادف والمرونة والابتكار "، فإننا نعمل على دفع عجلة النمو عبر قطاعات النقل والاستدامة والتكنولوجيا. أما قاعدة عملائنا، فإنها تتضمن 69 شركة ضمن قائمة Fortune 500 و57 من أكبر شركات البحث والتطوير المتخصصة في المنتجات الصناعية والأجهزة الطبية ووسائل النقل وخدمات الاتصالات والتكنولوجيا الفائقة والصناعات التحويلية. يقع المقر الرئيسي للشركة في الهند، وتضم بين جنباتها أكثر من 23,700 موظفًا منتشرين في 22 مركز تصميم عالميًا، و30 مكتب مبيعات عالميًا، و108 مختبرات ابتكار اعتبارًا من 30 من سبتمبر 2024.
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