أعلنت شركة Rubedo Life Sciences عن التوسع الأوروبي قبل أول تجربة سريرية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIR )--أعلنت اليوم شركة Rubedo Life Sciences ، وهي شركة للأدوية الحيوية ملتزمة بتطوير علاجات هي الأولى من نوعها تستهدف الخلايا المسنة التي تسبب الأمراض المرتبطة بالعمر، عن افتتاح مقرها الأوروبي وعملياتها السريرية في ميلانو. ويأتي هذا قبل الدراسة الأولى التي تجريها الشركة على البشر والمرحلة الأولى لـ RLS-1496، وهو العلاج الأول من نوعه لمرض الجلد الالتهابي، في أوائل العام المقبل في أوروبا. وستكون هذه أول تجربة سريرية وعملياتية للشركة خارج مقرها العالمي في كاليفورنيا، وهو ما يمثل اعترافًا بالتأثير العالمي لأمراض الشيخوخة على حياة المرضى.

قال Marco Quarta، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Rubedo Life Sciences: "بينما ننتقل إلى شركة في المرحلة السريرية، لدينا فرصة مثيرة للاستفادة من المواهب والبنية التحتية ذات المستوى العالمي في القارة لترجمة أبحاثنا الرائدة في مجال الشيخوخة الخلوية إلى علاجات هي الأولى من نوعها للمرضى الذين يعانون من حالات جلدية طبية حيث تلعب الخلايا المسنة دورًا في شيخوخة الجلد". "بدعم من كبار مستثمري الاتحاد الأوروبي مثل CDP Venture Capital، يسعدنا أن نعلن عن هذا التوسع في أوروبا حيث نصبح شركة عالمية حقًا".

وقال Agostino Scornajenchi، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة CDP Venture Capital: "نحن متحمسون لأن نصبح شركاء وندعم توسع شركة Rubedo Life Sciences في إيطاليا، مما يعكس اثنتين من الأولويات الأساسية للبلاد للمستقبل: دفع الاستثمارات الإستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وتعزيز عودة المواهب المتميزة. يعكس هذا الاستثمار التزامنا بدعم الابتكار مع تعزيز مكانة إيطاليا كمركز لهذه الصناعات ذات التأثير العالي".

RLS-1496 هو علاج يتم تطبيقه موضعيًا، وستشمل الدراسة في المرحلة الأولى المرضى الذين يعانون من حالات جلدية لاختبار السلامة في النقاط النهائية الأولية. وستشمل النقاط النهائية الثانوية الشيخوخة الخلوية والعلامات الحيوية المرتبطة بالمرض. تم تطوير RLS-1496 كعلاج موضعي أولاً لتحقيق دليل مفهوم أكثر كفاءة مقارنةً بالعلاج الذي يتم إدارته بشكل جهازي.

حول Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences هي شركة صيدلانية حيوية تطور مجموعة واسعة من العلاجات المبتكرة المصممة لاستهداف الخلايا التي تسبب الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر. لقد قامت منصة اكتشاف الأدوية TMALEMBIC الخاصة بنا بتصميم جزيئات صغيرة جديدة هي الأولى من نوعها مصممة لاستهداف أنواع مختلفة من الخلايا المسنة بشكل انتقائي، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تطور الاضطرابات الرئوية والجلدية والأورام والتنكسية العصبية والتليفية وغيرها من الاضطرابات المزمنة. يتكون فريق قيادة Rubedo من قادة الصناعة والرواد الأوائل في الكيمياء والتكنولوجيا وعلوم الحياة، ويتمتعون بخبرة في تطوير الأدوية وتسويقها من كل من شركات الأدوية الكبرى وشركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة. يقع المقر الرئيسي للشركة في سانيفيل، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .

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