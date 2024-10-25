أعلنت شركة Rubedo Life Sciences عن التوسع الأوروبي قبل أول تجربة سريرية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIR )--أعلنت اليوم شركة Rubedo Life Sciences ، وهي شركة للأدوية الحيوية ملتزمة بتطوير علاجات هي الأولى من نوعها تستهدف الخلايا المسنة التي تسبب الأمراض المرتبطة بالعمر، عن افتتاح مقرها الأوروبي وعملياتها السريرية في ميلانو. ويأتي هذا قبل الدراسة الأولى التي تجريها الشركة على البشر والمرحلة الأولى لـ RLS-1496، وهو العلاج الأول من نوعه لمرض الجلد الالتهابي، في أوائل العام المقبل في أوروبا. وستكون هذه أول تجربة سريرية وعملياتية للشركة خارج مقرها العالمي في كاليفورنيا، وهو ما يمثل اعترافًا بالتأثير العالمي لأمراض الشيخوخة على حياة المرضى.
قال Marco Quarta، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Rubedo Life Sciences: "بينما ننتقل إلى شركة في المرحلة السريرية، لدينا فرصة مثيرة للاستفادة من المواهب والبنية التحتية ذات المستوى العالمي في القارة لترجمة أبحاثنا الرائدة في مجال الشيخوخة الخلوية إلى علاجات هي الأولى من نوعها للمرضى الذين يعانون من حالات جلدية طبية حيث تلعب الخلايا المسنة دورًا في شيخوخة الجلد". "بدعم من كبار مستثمري الاتحاد الأوروبي مثل CDP Venture Capital، يسعدنا أن نعلن عن هذا التوسع في أوروبا حيث نصبح شركة عالمية حقًا".
وقال Agostino Scornajenchi، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة CDP Venture Capital: "نحن متحمسون لأن نصبح شركاء وندعم توسع شركة Rubedo Life Sciences في إيطاليا، مما يعكس اثنتين من الأولويات الأساسية للبلاد للمستقبل: دفع الاستثمارات الإستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وتعزيز عودة المواهب المتميزة. يعكس هذا الاستثمار التزامنا بدعم الابتكار مع تعزيز مكانة إيطاليا كمركز لهذه الصناعات ذات التأثير العالي".
RLS-1496 هو علاج يتم تطبيقه موضعيًا، وستشمل الدراسة في المرحلة الأولى المرضى الذين يعانون من حالات جلدية لاختبار السلامة في النقاط النهائية الأولية. وستشمل النقاط النهائية الثانوية الشيخوخة الخلوية والعلامات الحيوية المرتبطة بالمرض. تم تطوير RLS-1496 كعلاج موضعي أولاً لتحقيق دليل مفهوم أكثر كفاءة مقارنةً بالعلاج الذي يتم إدارته بشكل جهازي.
حول Rubedo Life Sciences
Rubedo Life Sciences هي شركة صيدلانية حيوية تطور مجموعة واسعة من العلاجات المبتكرة المصممة لاستهداف الخلايا التي تسبب الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر. لقد قامت منصة اكتشاف الأدوية TMALEMBIC الخاصة بنا بتصميم جزيئات صغيرة جديدة هي الأولى من نوعها مصممة لاستهداف أنواع مختلفة من الخلايا المسنة بشكل انتقائي، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تطور الاضطرابات الرئوية والجلدية والأورام والتنكسية العصبية والتليفية وغيرها من الاضطرابات المزمنة. يتكون فريق قيادة Rubedo من قادة الصناعة والرواد الأوائل في الكيمياء والتكنولوجيا وعلوم الحياة، ويتمتعون بخبرة في تطوير الأدوية وتسويقها من كل من شركات الأدوية الكبرى وشركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة. يقع المقر الرئيسي للشركة في سانيفيل، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة .
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