تقرير حالة الاحتيال الصادر عن Visa يُظهر عودة المجرمين إلى الأساليب القديمة مع إدخال تعديلات جديدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--قبيل انعقاد مؤتمر Money20/20 في الولايات المتحدة، نشرت اليوم شركة Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية،تسلط النسخة الأخيرة من التقرير الضوء على العديد من التهديدات والاحتيالات الناشئة التي تستهدف البنوك والمستهلكين، بما في ذلك الظهور المفاجئ للجرائم المادية صغيرة النطاق.

قال Paul Fabara، رئيس إدارة المخاطر وخدمات العملاء في Visa: "استثمرت Visa مبلغ 11 مليار دولار في التكنولوجيا والبنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية، وأصبحت شبكتنا أكثر أمانًا من أي وقت مضى". "مع تزايد أمان المدفوعات، يلجأ المحتالون إلى تكتيكات مجربة وموثوقة تستهدف الحلقة الأضعف في النظام البيئي: المستهلكين. تلتزم Visa بإزالة المخاطر أثناء أي معاملة، بغض النظر عن كيفية الدفع، ولكن هذا لا يعني أن المستهلكين يجب أن يخففوا حذرهم.

تشمل الموضوعات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير ما يلي:

عودة ظاهرة السرقة المادية: يعود المحتالون إلى الأساسيات مع زيادة السرقات المادية على مدى الأشهر الستة الماضية، مستغلين الفجوة بين السرقة ووعي الضحية. بعد السرقة، فإن الطرق الأكثر شيوعًا التي يتبعها المجرمون للاستفادة من سرقتهم هي شراء بطاقات الهدايا أو السلع المادية لإعادة بيعها، أو حتى استخدام رقم البطاقة عبر الإنترنت لتحويل الأموال. وعلى نحو مماثل، حددت Visa في مارس/آذار 2023 تهديدًا ناشئًا أطلق عليه اسم "السرقة الرقمية"، حيث يستخدم مجرمو الإنترنت جهاز نقطة بيع محمول للنقر على محافظ المستهلكين غير المنتبهين وبدء عملية الدفع، غالبًا في المناطق المزدحمة.

حيل انتحال الشخصية الحكومية: يقع المستهلكون ضحية لعمليات احتيال حيث يتظاهر المحتالون بأنهم ممثلون للحكومة، بما في ذلك وكالات مثل الخدمة البريدية للولايات المتحدة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومصلحة الضرائب. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، خسر متوسط ضحايا عملية الاحتيال بانتحال شخصية موظف حكومي في الولايات المتحدة 14 ألف دولار نقدًا في المتوسط، بإجمالي أكثر من 20 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، بين عامي 2022 و2023، كانت هناك زيادة بنسبة 90% في الخسائر الناجمة عن المدفوعات النقدية بسبب عمليات الاحتيال بانتحال شخصية الموظف الحكومي1. مع تحول عمليات الاحتيال بانتحال شخصية الموظف الحكومي نحو النقد، تتوقع Visa أن تشهد البنوك زيادة في عمليات سحب مبالغ نقدية كبيرة من قِبل العملاء عبر أجهزة الصراف الآلي.

ارتفاع عمليات الاحتيال لتجاوز المصادقة: في بحثهم عن طريقة للالتفاف على المصادقة بخطوتين، يضاعف المحتالون عمليات الاحتيال باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة، والتي تسمح للمجرمين بالوصول إلى كامل أموال الحساب والمعلومات عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني أو مكالمات هاتفية مُقنِعة بشكل متزايد. أصبحت هذه الاحتيالات أكثر إقناعًا جزئيًا بسبب انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي حين أن العديد من عمليات الاحتيال التي سلط التقرير الضوء عليها تستهدف المستهلكين، فإن البحث يحتوي على نقاط رئيسية للمؤسسات المالية والتجار أيضًا.

الاحتيال في محطة الوقود: بعد الحصول على ترخيص صغير ناجح، يقوم المحتالون بإجراء عمليات شراء كبيرة للوقود في محطات الوقود باستخدام حسابات لا تحتوي على أموال كافية لتغطية المبلغ الإجمالي. خلال الأشهر الستة الماضية، تحول النشاط بشكل كبير من استهداف الجهات المصدرة في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى الجهات المصدرة في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا، مما يوضح كيف انتشرت هذه الاحتيالات على مستوى العالم.

التعداد: لا يزال التجار يتعرضون لهجمات المجرمين الإلكترونيين الذين يختبرون بيانات الدفع على نطاق واسع وبسرعة ، مما يتيح لهم الوصول إلى معلومات حسابات المستهلكين . يظل التعداد، أو الاختبار التلقائي لبيانات الدفع الشائعة لتخمين أرقام الحسابات، يشكل تهديدًا رئيسيًا لنظام الدفع، مع حدوث عمليات احتيال كبيرة في العام الذي يلي هجوم تعداد ناجحًا. وكانت الصناعات الأكثر تأثرًا خلال العام الماضي هي المطاعم والخدمات الحكومية والمنظمات الخيرية والخدمات الاجتماعية.

الاحتيال في توفير الرمز المميز: تظل عملية الترميز واحدة من أكثر الطرق أمانًا للدف ، ولكن مع اكتساب التكنولوجيا زخمًا، لجأ المحتالون إلى الحصول على الرموز بطريقة غير مشروعة، وصرفها نقدًا تحت رادار المؤسسات المالية. في الآونة الأخيرة، لاحظت Visa تأخيرًا ملحوظًا في الوقت الذي يختار فيه مجرمو الإنترنت صرف الأموال من الحسابات المخترقة، على أمل التهرب من الاكتشاف بعد الاحتيال في عملية السرقة الأولى.

برامج الفدية: تؤثر هجمات برامج الفدية الأكثر تطورًا على المزيد من الشركات والأفراد. وعلى الرغم من الانخفاض الإجمالي بنسبة 12.3% في محاولات هجمات برامج الفدية التي شوهدت خلال فترة هذا التقرير، فقد كانت هناك زيادة بنسبة 24% في استهداف مقدمي الخدمات من جهات خارجية مثل خدمات الاستضافة السحابية أو الويب، مما خلق فرصة لمزيد من الاحتيال لكل هجوم. لقد أثر هجوم واحد فقط على مزود تابع لجهة خارجية على ما يقدر بنحو 2,620 منظمة بالإضافة إلى 77.2 مليون فرد، مما يجعل هؤلاء المزودين التابعين لجهات خارجية هدفًا رئيسيًا للمجرمين2.

ويمثل هذا التقرير أيضًا الإصدار الأول الذي يُنشر تحت إشراف فريق مكافحة الاحتيال في الدفع الموسع حديثًا، والذي أصبح الآن جزءًا من فريق المخاطر والتحكم في نظام الدفع البيئي (PERC)، والذي يعمل على حماية نظام الدفع العالمي من التهديدات والإساءة من خلال تحويل ضوابط المخاطر، والاستفادة من الحلول القائمة على الذكاء، والحفاظ على قواعد ومعايير Visa.

يمكن العثور على التقرير الكامل هنا . لمعرفة المزيد حول كيفية عمل Visa لمنع الاحتيال وحماية النظام البيئي للمدفوعات، تفضل بزيارة visa/security.

حول Visa

Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمةً وموثوقيةً وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. لمعرفة المزيد قم بزيارة Visa.

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1 تقرير التهديدات النصف سنوي لشركة Visa خريف 2024

2 تقرير التهديدات النصف سنوي لشركة Visa خريف 2024

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