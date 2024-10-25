صادرات الوقود الروسية تتجه لأدنى مستوى في 8 سنوات مع ضعف التكرير - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تتجه صادرات المنتجات النفطية الروسية لتسجيل أدنى مستوى لها في ثماني سنوات هذا الشهر، وسط انخفاض حاد في نشاط التكرير، مع بدء عمليات الصيانة الموسمية.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها“بلومبرج” من شركة التحليل“فورتكسا”، بلغ متوسط ​​شحنات الوقود المنقولة بحرًا حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا في أول 20 يومًا من أكتوبر، وهذا أقل بنسبة 11% على أساس شهري.

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وهبطت صادرات الديزل بنسبة 10%، فيما تراجعت شحنات النفتا بنحو 8% عند أدنى مستوى منذ عام 2016، وانخفضت شحنات وقود الطائرات بنحو 9%، وهبطت صادرات زيت الوقود بنسبة 20% إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.

بينما قفزت صادرات المواد الخام للمصافي بنسبة 13% إلى 116 ألف برميل يوميًا، وارتفعت تدفقات البنزين ومكونات المزج بنسبة 7% إلى 73 ألف برميل يوميًا.

يأتي الانخفاض في الوقت الذي تنخفض فيه معدلات تشغيل مصافي التكرير في البلاد لتلامس أدنى مستوى لها في أكثر من عامين مع الصيانة الموسمية، ما يحد من إمدادات الوقود المكرر.





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