صادرات الوقود الروسية تتجه لأدنى مستوى في 8 سنوات مع ضعف التكرير - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتجه صادرات المنتجات النفطية الروسية لتسجيل أدنى مستوى لها في ثماني سنوات هذا الشهر، وسط انخفاض حاد في نشاط التكرير، مع بدء عمليات الصيانة الموسمية.
ووفقًا للبيانات التي جمعتها“بلومبرج” من شركة التحليل“فورتكسا”، بلغ متوسط شحنات الوقود المنقولة بحرًا حوالي 1.9 مليون برميل يوميًا في أول 20 يومًا من أكتوبر، وهذا أقل بنسبة 11% على أساس شهري.
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وهبطت صادرات الديزل بنسبة 10%، فيما تراجعت شحنات النفتا بنحو 8% عند أدنى مستوى منذ عام 2016، وانخفضت شحنات وقود الطائرات بنحو 9%، وهبطت صادرات زيت الوقود بنسبة 20% إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.
بينما قفزت صادرات المواد الخام للمصافي بنسبة 13% إلى 116 ألف برميل يوميًا، وارتفعت تدفقات البنزين ومكونات المزج بنسبة 7% إلى 73 ألف برميل يوميًا.
يأتي الانخفاض في الوقت الذي تنخفض فيه معدلات تشغيل مصافي التكرير في البلاد لتلامس أدنى مستوى لها في أكثر من عامين مع الصيانة الموسمية، ما يحد من إمدادات الوقود المكرر.
المصدر:
MENAFN25102024000202011048ID1108817729
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