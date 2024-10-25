كاتل الصينية تكشف عن بطارية للسيارات الهجينة بمدى 400 كيلومتر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت الصينية“كونتمبوراري أمبريكس تكنولوجي” عن أحدث بطارياتها التي تمكن السيارات الهجينة من السير لمسافة تصل إلى 400 كيلومتر، ما يعزز مكانتها كأكبر صانعة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم.
وتتوقع الشركة المعروفة باسم“كاتل” أن تساعد بطارية“فريفوي سوبر هايبرد” في توسيع حصتها في السوق العالمية، ودعم انتشار المركبات الهجينة القابلة للشحن، حيث توفر طمأنة للمستهلكين لجمعها بين مزيج البطاريات ومحركات الاحتراق.
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ويمكن أن توفر شحنة لمدة 10 دقائق ما يصل إلى 280 كيلومترًا من القيادة، وبمدى 400 كيلومتر تضاهي“فريفوي” المدى الذي توفره بطاريات السيارات الكهربائية.
وفي حين لم تكشف“كاتل” عن سعر البطارية، إلا أنها قالت إنه سيتم تجهيز حوالي 30 طرازًا من السيارات بالمنتج بحلول نهاية عام 2025، ومن بين عملائها“تسلا” و”بي إم دبليو”.
وللمقارنة، يصل مدى القيادة ببطاريات السيارات الهجينة القابلة للشحن عادةً لأقل من 200 كيلومتر، ويمكن للسيارات الكهربائية الفاخرة أن تقطع مسافة تصل إلى 500 كيلومتر بشحنة واحدة.
المصدر:
MENAFN25102024000202011048ID1108817728
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