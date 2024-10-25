كاتل الصينية تكشف عن بطارية للسيارات الهجينة بمدى 400 كيلومتر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت الصينية“كونتمبوراري أمبريكس تكنولوجي” عن أحدث بطارياتها التي تمكن السيارات الهجينة من السير لمسافة تصل إلى 400 كيلومتر، ما يعزز مكانتها كأكبر صانعة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم.

وتتوقع الشركة المعروفة باسم“كاتل” أن تساعد بطارية“فريفوي سوبر هايبرد” في توسيع حصتها في السوق العالمية، ودعم انتشار المركبات الهجينة القابلة للشحن، حيث توفر طمأنة للمستهلكين لجمعها بين مزيج البطاريات ومحركات الاحتراق.

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ويمكن أن توفر شحنة لمدة 10 دقائق ما يصل إلى 280 كيلومترًا من القيادة، وبمدى 400 كيلومتر تضاهي“فريفوي” المدى الذي توفره بطاريات السيارات الكهربائية.

وفي حين لم تكشف“كاتل” عن سعر البطارية، إلا أنها قالت إنه سيتم تجهيز حوالي 30 طرازًا من السيارات بالمنتج بحلول نهاية عام 2025، ومن بين عملائها“تسلا” و”بي إم دبليو”.

وللمقارنة، يصل مدى القيادة ببطاريات السيارات الهجينة القابلة للشحن عادةً لأقل من 200 كيلومتر، ويمكن للسيارات الكهربائية الفاخرة أن تقطع مسافة تصل إلى 500 كيلومتر بشحنة واحدة.





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