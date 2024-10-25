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الأمين العام للأمم المتحدة أكّد لبوتين أنّ غزو أوكرانيا يتعارض والقانون الدولي - جريدة البورصة

10/25/2024 4:20:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أنّه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما على هامش قمة دول البريكس في مدينة قازان الروسية الخميس أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا ينتهك القانون الدولي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنّ أمينها العام شدّد على مسامع بوتين على أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يشكّل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.

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المصدر:

MENAFN25102024000202011048ID1108817727

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