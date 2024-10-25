الأمين العام للأمم المتحدة أكّد لبوتين أنّ غزو أوكرانيا يتعارض والقانون الدولي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أنّه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين
خلال اجتماعهما على هامش قمة دول البريكس في مدينة قازان الروسية الخميس أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا ينتهك القانون الدولي.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إنّ أمينها العام شدّد على مسامع بوتين على أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يشكّل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.
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المصدر:
MENAFN25102024000202011048ID1108817727
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