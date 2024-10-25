ترامب يشبّه الاتحاد الأوروبي بـصين مصغّرة على المستوى التجاري - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شبّه المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب الخميس الاتحاد الأوروبي بـ”صين مصغّرة” على المستوى التجاري باتباعه سياسات حمائية.

وندد الرئيس الأميركي السابق خلال مقابلة إذاعية قائلا“إنهم لا يأخذون سياراتنا، ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية، ولا يأخذون أي شيء”.

موضوعاتارتفاع أسعار النفط وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية الأسهم اليابانية تحقق خسائر أسبوعية بأكثر من 2.5% قبل الانتخابات العامة “كاتل” الصينية تكشف عن بطارية للسيارات الهجينة بمدى 400 كيلومتر

وحذّر قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية“لدينا عجز قدره 312 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي”.

وتابع دونالد ترامب“كما تعلمون، الاتحاد الأوروبي عبارة عن صين مصغّرة، ولكنه ليس صغيرا جدا”.



