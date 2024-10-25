ارتفاع أسعار النفط وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات الجمعة، لتتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، حيث أبقت التوترات في الشرق الأوسط السوق في حالة ترقب، بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل إضافية بشأن حزم التحفيز الصينية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.23% أو 17 سنتًا إلى 74.55 دولار، لتتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%.
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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% أو 13 سنتًا إلى 70.32 دولار للبرميل، بمكاسب أسبوعية حتى الآن تبلغ 1.59%.
ويتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن سياسات التحفيز التي تنتهجها بكين، حيث أدى غياب التفاصيل في الاجتماعات الماضية للإدارة الصينية إلى إثارة المخاوف بشأن الطلب.
وتتوقع“وود ماكنزي” نمو الطلب الصيني على السوائل النفطية بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في عام 2024، بدعم من خطط الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد.
وقال“توني سيكامور” محلل السوق لدى“آي جي” في مذكرة نقلتها“رويترز”: ما زلنا نرى السعر المناسب للخام الأمريكي يحوم حول مستوى 70 دولارًا، في انتظار محركات جديدة قد تدفع الطلب للنمو، بما في ذلك نتيجة اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني.
المصدر:
MENAFN25102024000202011048ID1108817724
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