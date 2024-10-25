ارتفاع أسعار النفط وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات الجمعة، لتتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، حيث أبقت التوترات في الشرق الأوسط السوق في حالة ترقب، بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل إضافية بشأن حزم التحفيز الصينية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.23% أو 17 سنتًا إلى 74.55 دولار، لتتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%.

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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% أو 13 سنتًا إلى 70.32 دولار للبرميل، بمكاسب أسبوعية حتى الآن تبلغ 1.59%.

ويتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن سياسات التحفيز التي تنتهجها بكين، حيث أدى غياب التفاصيل في الاجتماعات الماضية للإدارة الصينية إلى إثارة المخاوف بشأن الطلب.

وتتوقع“وود ماكنزي” نمو الطلب الصيني على السوائل النفطية بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في عام 2024، بدعم من خطط الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد.

وقال“توني سيكامور” محلل السوق لدى“آي جي” في مذكرة نقلتها“رويترز”: ما زلنا نرى السعر المناسب للخام الأمريكي يحوم حول مستوى 70 دولارًا، في انتظار محركات جديدة قد تدفع الطلب للنمو، بما في ذلك نتيجة اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني.





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