بوتين: مستقبل العلاقة مع واشنطن رهن بموقفها بعد الانتخابات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ مستقبل العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة رهن بما ستكون عليه مواقف واشنطن بعد انتخابات
البيت الأبيض المقرّرة بعد أقلّ من أسبوعين، منوّها بالرغبة“الصادقة” التي أبداها المرشح الجمهوري دونالد ترامب
بإحلال السلام في أوكرانيا.
وقال بوتين خلال المؤتمر الصحافي الختامي لقمة بريكس في قازان إنّ“تطوّر العلاقات الروسية-الأميركية بعد الانتخابات سيعتمد على الولايات المتحدة. إذا كانوا منفتحين، فسنكون منفتحين أيضا، وإذا كانوا لا يريدون ذلك، فلن يتعيّن علينا أن نفعل ذلك”.
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وقال بوتين إنّ ترامب“قال إنه يريد أن يبذل كلّ ما يستطيع لوضع حدّ للنزاع في أوكرانيا. يبدو لي أنه يقول هذا الأمر بصدق. ونرحّب بالتأكيد بتصريحات مماثلة مهما كان مصدرها”.
المصدر:
MENAFN25102024000202011048ID1108817723
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