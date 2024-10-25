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بوتين: مستقبل العلاقة مع واشنطن رهن بموقفها بعد الانتخابات - جريدة البورصة

10/25/2024 4:20:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ مستقبل العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة رهن بما ستكون عليه مواقف واشنطن بعد انتخابات البيت الأبيض المقرّرة بعد أقلّ من أسبوعين، منوّها بالرغبة“الصادقة” التي أبداها المرشح الجمهوري دونالد ترامب بإحلال السلام في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحافي الختامي لقمة بريكس في قازان إنّ“تطوّر العلاقات الروسية-الأميركية بعد الانتخابات سيعتمد على الولايات المتحدة. إذا كانوا منفتحين، فسنكون منفتحين أيضا، وإذا كانوا لا يريدون ذلك، فلن يتعيّن علينا أن نفعل ذلك”.

موضوعات متعلقة الأمين العام للأمم المتحدة أكّد لبوتين أنّ غزو أوكرانيا يتعارض والقانون الدولي “شابتر زيرو إيجيبت” تعقد مؤتمرًا بعنوان“الطريق نحو صافى الانبعاثات الصفرى” “سويسرا للطيران” تلغي رحلاتها من وإلى بيروت

وقال بوتين إنّ ترامب“قال إنه يريد أن يبذل كلّ ما يستطيع لوضع حدّ للنزاع في أوكرانيا. يبدو لي أنه يقول هذا الأمر بصدق. ونرحّب بالتأكيد بتصريحات مماثلة مهما كان مصدرها”.


المصدر:

MENAFN25102024000202011048ID1108817723

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