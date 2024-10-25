تُقدم SOEX نظامًا بيئيًا للتداول الاجتماعي الشامل، يجمع بين مزايا البورصات المركزية (CEX)

(MENAFN
- TimesNewswire )
واللامركزية (DEX) ومنصات التمويل اللامركزي (DeFi). بالإضافة الى التفاعل الاجتماعي
في كوالالمبور، ماليزيا – مؤخرًا، تمكنت منصة Web3 IM SOEX، التي تعتمد على بروتوكولات مثل Nostr+، TradeDivi، وSketch، من تطوير بيئة تداول اجتماعية متكاملة بنجاح. يجمع هذا النظام بين التفاعلات الاجتماعية عبر CEX/DEX/DeFi، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من معرفة المجتمع والبيانات للتداول فاختيار SOEX بدلاً من إجراء التداولات مباشرة على البورصات يؤدي إلى عوائد أعلى، حيث يتم مكافأة المستخدمين من خلال توزيعات airdrops استنادًا إلى حجم التداول والعمولات.
تُقدم SOEX منصة مبتكرة تُعيد تعريف التداول الاجتماعي وتُكيفه لمتطلبات Web3. من خلال دمج الرسائل الفورية مع التداول، توفر SOEX تجربة سلسة مع بيئة متوازنة تُقدم للمستخدمين تدفقات مُتعددة العوائد. ببساطة، تُحِل SOEX تحديات المستخدمين عند الاعتماد على تطبيقات Web2 للحصول على المعلومات اللازمة للتداول، من خلال إنشاء اتصال مباشر مع المتداولين الذين يمتلكون نفس الرموز الرقمية أو مهتمين بها.
كأول منصة Web3 IM مدفوعة بالمعاملات، تُتيح SOEX للمستخدمين التواصل مع متداولين آخرين يشتركون معهم في نفس الرموز الرقمية والاهتمامات، سوآءا في مجموعات عامة أو خاصة، للحصول على معلومات ذات صلة وتحسين استراتيجياتهم. تُتيح المنصة أيضًا إمكانية الاتصال بسلاسة مع البورصات، مضيفة فائدة توزيعات جوية (Airdrops).
تشتمل الميزات الرئيسية على:
– محادثات حول المراكز: الحصول على رؤى وتحليلات في الوقت المناسب حول اتجاهات السوق وآراء المتداولين الآخرين الذين يمتلكون نفس الأصول.
– مسارات محسّنة للتداول
– التداول في نطاق خاص
– قوائم أزواج التداول
– بناء هويات تداول لامركزية
– ميزات Web3 IM الأساسية: محادثات مشفرة والانضمام إلى مجتمعات ذات نطاق خاص واتصال العقد، و بيانات DID، والخصوصية.
– توفير السيولة والرهان (Staking) للحصول على مكافآت
– التداول عبر نظام الإحالة
تم تصميم آلية عمل العملات الرقمية في SOEX لضمان العدالة من خلال عدم سك العملات مسبقًا واستخدام معيار ERC7527 للربط والفك للربط. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ آلية ValueFi لتعزيز قيمة المنصة.
استراتيجية العملات المتعددة
تعتمد SOEX استراتيجية عملات متعددة تشمل:
نقاط $SOX: تستخدم لتتبع مساهمات المستخدمين والحصول على المكافآت.
عملة $SOEX: وهي عملة الحوكمة الأساسية للمنصة.
رموز NFT للأسهم الرقمية (TVBT): تفتح هذه الرموز الباب أمام المشاركة في حوكمة المنصة وتوفر فرصًا عديدة للمستخدمين للاستفادة من مزايا مختلفة داخل المنصة.
لمشاهدة عرض توضيحي حول إمكانيات منصة SOEX، يرجى الضغط هنا: [SOEX Video](link to SOEX Video)
التطلعات المستقبلية
حققت المنصة بالفعل مؤشرات أداء رائعة وشراكات مهمة ودعمًا قويًا، مما يمهد الطريق لتطور مذهل. تشمل خريطة طريق SOEX مراحل مهمة في المستقبل القريب، مثل إضافة المزيد من خيارات التداول على البورصات المركزية، وإنشاء SOEX Swap، وإطلاق روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي، وإدراج عملة $SOEX، ودمج DEX للمتداولين في مجال التمويل اللامركزي، وإطلاق المجال الفرعي TVBT، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم المزيد من البورصات المركزية لتوسيع فرص التداول أمام المستخدمين.
الهدف الأساسي هو تزويد المتداولين بنظام بيئي متكامل يمكنهم من خلاله التواصل الاجتماعي بفاعلية واستخدام هذه التفاعلات لتحقيق أقصى استفادة مع المشاركة الفعلية في المنصة، بما في ذلك عملية الحوكمة.
مرحبًا بكم في مستقبل التداول الاجتماعي!
نحن أمام مركز شامل وسهل الوصول يتيح للمستخدمين جمع رؤى السوق ومعلومات الرموز الرقمية المهمة، والتداول على البورصات، وكسب المكافآت، كل ذلك ضمن نظام بيئي متطور وسهل الاستخدام في الوقت نفسه!
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