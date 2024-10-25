تُقدم SOEX نظامًا بيئيًا للتداول الاجتماعي الشامل، يجمع بين مزايا البورصات المركزية (CEX)

MENAFN - TimesNewswire ) واللامركزية (DEX) ومنصات التمويل اللامركزي (DeFi). بالإضافة الى التفاعل الاجتماعي

في كوالالمبور، ماليزيا – مؤخرًا، تمكنت منصة Web3 IM SOEX، التي تعتمد على بروتوكولات مثل Nostr+، TradeDivi، وSketch، من تطوير بيئة تداول اجتماعية متكاملة بنجاح. يجمع هذا النظام بين التفاعلات الاجتماعية عبر CEX/DEX/DeFi، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من معرفة المجتمع والبيانات للتداول فاختيار SOEX بدلاً من إجراء التداولات مباشرة على البورصات يؤدي إلى عوائد أعلى، حيث يتم مكافأة المستخدمين من خلال توزيعات airdrops استنادًا إلى حجم والعمولات.

تُقدم SOEX منصة مبتكرة تُعيد تعريف التداول الاجتماعي وتُكيفه لمتطلبات Web3. من خلال دمج الرسائل الفورية مع التداول، توفر SOEX تجربة سلسة مع بيئة متوازنة تُقدم للمستخدمين تدفقات مُتعددة العوائد. ببساطة، تُحِل SOEX تحديات المستخدمين عند الاعتماد على تطبيقات Web2 للحصول على المعلومات اللازمة للتداول، من خلال إنشاء اتصال مباشر مع المتداولين الذين يمتلكون نفس الرموز الرقمية أو مهتمين بها.

كأول منصة Web3 IM مدفوعة بالمعاملات، تُتيح SOEX للمستخدمين التواصل مع متداولين آخرين يشتركون معهم في نفس الرموز الرقمية والاهتمامات، سوآءا في مجموعات عامة أو خاصة، للحصول على معلومات ذات صلة وتحسين استراتيجياتهم. تُتيح المنصة أيضًا إمكانية الاتصال بسلاسة مع البورصات، مضيفة فائدة توزيعات جوية (Airdrops).

تشتمل الميزات الرئيسية على:

– محادثات حول المراكز: الحصول على رؤى وتحليلات في الوقت المناسب حول اتجاهات السوق وآراء المتداولين الآخرين الذين يمتلكون نفس الأصول.

– مسارات محسّنة للتداول

– التداول في نطاق خاص

– قوائم أزواج التداول

– بناء هويات تداول لامركزية

– ميزات Web3 IM الأساسية: محادثات مشفرة والانضمام إلى مجتمعات ذات نطاق خاص واتصال العقد، و بيانات DID، والخصوصية.

– توفير السيولة والرهان (Staking) للحصول على مكافآت

– التداول عبر نظام الإحالة

تم تصميم آلية عمل العملات الرقمية في SOEX لضمان العدالة من خلال عدم سك العملات مسبقًا واستخدام معيار ERC7527 للربط والفك للربط. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ آلية ValueFi لتعزيز قيمة المنصة.

استراتيجية العملات المتعددة

تعتمد SOEX استراتيجية عملات متعددة تشمل:

نقاط $SOX: تستخدم لتتبع مساهمات المستخدمين والحصول على المكافآت.

عملة $SOEX: وهي عملة الحوكمة الأساسية للمنصة.

رموز NFT للأسهم الرقمية (TVBT): تفتح هذه الرموز الباب أمام المشاركة في حوكمة المنصة وتوفر فرصًا عديدة للمستخدمين للاستفادة من مزايا مختلفة داخل المنصة.

لمشاهدة عرض توضيحي حول إمكانيات منصة SOEX، يرجى الضغط هنا: [SOEX Video](link to SOEX Video)

التطلعات المستقبلية

حققت المنصة بالفعل مؤشرات أداء رائعة وشراكات مهمة ودعمًا قويًا، مما يمهد الطريق لتطور مذهل. تشمل خريطة طريق SOEX مراحل مهمة في المستقبل القريب، مثل إضافة المزيد من خيارات التداول على البورصات المركزية، وإنشاء SOEX Swap، وإطلاق روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي، وإدراج عملة $SOEX، ودمج DEX للمتداولين في مجال التمويل اللامركزي، وإطلاق المجال الفرعي TVBT، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم المزيد من البورصات المركزية لتوسيع فرص التداول أمام المستخدمين.

الهدف الأساسي هو تزويد المتداولين بنظام بيئي متكامل يمكنهم من خلاله التواصل الاجتماعي بفاعلية واستخدام هذه التفاعلات لتحقيق أقصى استفادة مع المشاركة الفعلية في المنصة، بما في ذلك عملية الحوكمة.

مرحبًا بكم في مستقبل التداول الاجتماعي!

نحن أمام مركز شامل وسهل الوصول يتيح للمستخدمين جمع رؤى السوق ومعلومات الرموز الرقمية المهمة، والتداول على البورصات، وكسب المكافآت، كل ذلك ضمن نظام بيئي متطور وسهل الاستخدام في الوقت نفسه!