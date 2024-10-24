وزير التربية البحريني يفتتح المنتدى التعليمي المصاحب لدورة الألعاب المدرسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 24 - 10 (كونا) -- افتتح وزير التربية
والتعليم البحريني الدكتور محمد بن مبارك جمعة اليوم الخميس المنتدى التعليمي المصاحب لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 التي تستضيفها مملكة البحرين تحت رعاية عاهل
البحرين الملك حمد بن عيسى بحضور واسع من الطلبة المشاركين في الدورة.
ورحب رئيس اللجنة العليا المنظمة الدكتور محمد في كلمة له بالمشاركين بالمنتدى الذي يجمع بين صناع السياسات وقادة الرياضة والخبراء والشباب ويوفر فرصة لتبادل الأفكار البناءة والمبتكرة التي تركز على أهمية الرياضة المدرسية.
ولفت إلى أن المنتدى يعد فرصة لترسيخ أهمية الرياضة كنشاط بدني وعقلي وأسلوب حياة وخاصة لطلبة المدارس وانعكاس ذلك على تعليمهم وصحتهم لتمكينهم من النجاح في دراستهم وحياتهم وتعزيز أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
وأكد أن مملكة البحرين تؤمن بأن التنمية البدنية والعقلية والمعرفية لأطفال المدارس هي مفتاح لتعزيز تعليمهم وصحتهم وذواتهم ورفاهيتهم مشيرا إلى أن الحكومة البحرينية تولي من خلال سياساتها وإستراتيجياتها الوطنية التي وضعتها أهمية كبرى لتوسيع ممارسة الرياضة المدرسية.
ومن جانبه لفت المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن العاصمي إلى أن مملكة البحرين قد أثبتت في مناسبات عديدة تميزها في تنظيم واستضافة أهم المحافل الإقليمية والدولية مشيدا بالاستفادة المتميزة من هذا الحدث العالمي عبر تنظيم عدة فعاليات مصاحبة تركز على النهوض بمستوى الرياضة والصحة المدرسية.
وفي ذات الشأن شدد نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية يوسف بلقاسمي على أهمية المنتدى وما يطرحه من محاور متنوعة مؤكدا أن الرياضة المدرسية وسبل النهوض بها من أبرز الموضوعات التي تحتاج إلى تكثيف الحديث عنها ومناقشتها ووضع توصيات بشأنها.
وناقش المنتدى سبل تطوير الرياضة المدرسية وربطها بالمناهج الدراسية الدائمة وكذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على نمط حياة صحي للطلاب والطالبات. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
MENAFN24102024000071011013ID1108817478
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