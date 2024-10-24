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وزير التربية البحريني يفتتح المنتدى التعليمي المصاحب لدورة الألعاب المدرسية

10/24/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 24 - 10 (كونا) -- افتتح وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور محمد بن مبارك جمعة اليوم الخميس المنتدى التعليمي المصاحب لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 التي تستضيفها مملكة البحرين تحت رعاية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بحضور واسع من الطلبة المشاركين في الدورة.
ورحب رئيس اللجنة العليا المنظمة الدكتور محمد في كلمة له بالمشاركين بالمنتدى الذي يجمع بين صناع السياسات وقادة الرياضة والخبراء والشباب ويوفر فرصة لتبادل الأفكار البناءة والمبتكرة التي تركز على أهمية الرياضة المدرسية.
ولفت إلى أن المنتدى يعد فرصة لترسيخ أهمية الرياضة كنشاط بدني وعقلي وأسلوب حياة وخاصة لطلبة المدارس وانعكاس ذلك على تعليمهم وصحتهم لتمكينهم من النجاح في دراستهم وحياتهم وتعزيز أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
وأكد أن مملكة البحرين تؤمن بأن التنمية البدنية والعقلية والمعرفية لأطفال المدارس هي مفتاح لتعزيز تعليمهم وصحتهم وذواتهم ورفاهيتهم مشيرا إلى أن الحكومة البحرينية تولي من خلال سياساتها وإستراتيجياتها الوطنية التي وضعتها أهمية كبرى لتوسيع ممارسة الرياضة المدرسية.
ومن جانبه لفت المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن العاصمي إلى أن مملكة البحرين قد أثبتت في مناسبات عديدة تميزها في تنظيم واستضافة أهم المحافل الإقليمية والدولية مشيدا بالاستفادة المتميزة من هذا الحدث العالمي عبر تنظيم عدة فعاليات مصاحبة تركز على النهوض بمستوى الرياضة والصحة المدرسية.
وفي ذات الشأن شدد نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية يوسف بلقاسمي على أهمية المنتدى وما يطرحه من محاور متنوعة مؤكدا أن الرياضة المدرسية وسبل النهوض بها من أبرز الموضوعات التي تحتاج إلى تكثيف الحديث عنها ومناقشتها ووضع توصيات بشأنها.
وناقش المنتدى سبل تطوير الرياضة المدرسية وربطها بالمناهج الدراسية الدائمة وكذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على نمط حياة صحي للطلاب والطالبات. (النهاية)

خ ن ع / م م ج



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