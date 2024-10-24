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صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشا اقتصاديا بالدول المتضررة من الصراع في المنطقة

10/24/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 10 (كونا) -- حذر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس من أن البلدان المتأثرة بشكل مباشر من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ستشهد انكماشا باقتصاداتها في سياق التضخم المرتفع.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جاد أزعور في مؤتمر صحفي لاطلاق تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية "يخلف الصراع (في الشرق الأوسط) خسائر بشرية فادحة وقلوبنا مع كل الضحايا والذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم بتصعيد النزاع".
ووضع أزعور البلدان المتأثرة من الصراع في الشرق الأوسط في ثلاث فئات رئيسية وهي المناطق التي تدور فيها النزاعات وتؤثر بها بشدة والبلدان المتأثرة جزئيا بالصراع وتلك المتأثرة بها بشكل غير مباشر.
وأوضح "بطبيعة الحال يجب التمييز بين تأثير الصراع على مختلف البلدان" في المنطقة وقال إن المناطق "التي تقع في مركز الأحداث تأثرت بشدة".
وأضاف "غزة والضفة الغربية والاقتصاد الفلسطيني بأكمله تأثر بشدة بالإضافة الى أن تأثر بشدة كذلك مع نزوح أكثر من 2ر1 مليون شخص وهو ما يمثل ما يقرب من 25 بالمئة من السكانوتدمير سبل العيش في منطقة واسعة هي في الأساس للزراعة والتأثير على بعض القطاعات الرئيسية مثل السياحة والتجارة".
وتابع " تشهد البلدان المتضررة بشدة انخفاضا كبيرا في نشاطها الاقتصادي وستواجه انكماشا في اقتصاداتها في سياق التضخم المرتفع".
وأفاد بأن الفئة الثانية وهي "مجموعة البلدان المتضررة جزئيا" تشمل مصر والأردن أساسا.
ولفت إلى أن قطاع التجارة في مصر هو المتضرر الأساسي من النزاع خاصة بسبب تأثر الحركة عبر قناة السويس بشكل كبير "والذي من شأنه أن يمثل خسارة تتراوح بين أربعة ونصف إلى أربعة مليارات دولار في الإيرادات. وفيما يتعلق بالأردن قال أزعور إن "التأثير طال قطاع السياحة بشكل رئيسي".
وأضاف "بدأت السلطات في البلدان المتضررة جزئيا بالفعل في اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها.
وفيما يتعلق بالفئة الثالثة وهي "البلدان المتضررة بشكل غير مباشر" قال ازعور إن "التأثير على النفط والغاز خافت نسبيا حتى الآن باستثناء التقلبات العالية في الأمد القريب لم نر تأثيرا كبيرا على قطاع النفط والغاز".
غير أنه حذر من أنه "يتعين علينا أن ندرك أن هذه لحظة تتسم بقدر كبير من عدم اليقين وبالتالي فإن الأمور تتغير باستمرار".
وأكد "إننا بتحديث تقييمنا للوضع بانتظام" لافتا إلى أن البيانات التي ارتكز عليها تقرير آفاق اقتصادات المنطقة "لا يتضمن آخر التطورات في الأشهر الأخيرة.
وأعاد التأكيد "سنقوم بتحديث أرقامنا".
ونوه بان "هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين يؤثر في البلدان التي تعاني من نقاط ضعف. وهنا يتدخل الصندوق في الواقع لتقديم الدعم للبلدان لمساعدتها على تجاوز هذه الصدمات الخطيرة".
وفي نظرة عامة على التقرير سلط أزعور الضوء على ثلاث رسائل رئيسية تتعلق بالتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك القوقاز وآسيا الوسطى التي يتوقع أن "يتعزز النمو فيها في الأمد القريب".
غير أنه أشار إلى أن "التعرض للتطورات الجيواقتصادية الأوسع نطاقا يزيد من عدم اليقين. وبالتالي فإن توقعاتنا لعام 2025 تأتي مع تحذيرات مهمة".
وأضاف "بالنسبة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كان هذا العام مليئا بالتحديات حيث تسببت الصراعات في معاناة إنسانية مدمرة وأضرار اقتصادية. كما تساهم جميع تخفيضات الإنتاج في تباطؤ النمو في العديد من الاقتصادات أيضا. وقد أدى التصعيد الأخير في لبنان إلى زيادة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأفاد بأن "القضية المهمة الثانية تتعلق بالنمو لعام 2025" مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2024 نسبة 1ر2 بالمائة وهو تخفيض بنسبة 6ر0 بالمئة عن توقعات الاتحاد الأوروبي في أبريل ويرجع هذا إلى حد كبير إلى تأثير الصراع وخفض إنتاج (أوبك بلس).
وأضاف "نتوقع نموا أقوى بنسبة 4 بالمائة في عام 2025." مستدركا "مع ذلك لا يزال عدم اليقين بشأن موعد تخفيف هذه العوامل مرتفعا للغاية.
وأفاد بأنه "من المتوقع أن تشهد العديد من البلدان المصدرة النفط ارتفاعا في النمو من 3ر2 بالمئة هذا العام إلى 4 بالمائة في عام 2025 بشرط انتهاء صلاحية تخفيضات إنتاج النفط الطوعية".
كما توقع أن "يتعافى النمو في جميع الدول المستوردة (للنفط) من 5ر1 بالمئة في عام 2024 إلى 9ر3 بالمئة في عام 2025".
وبخصوص توقعات القوقاز وآسيا الوسطى قال أزعور أنها "تواصل ظهار نمو قوي والذي تم تعديله إلى 3ر4 بالمئة في عام 2024 مع توقع المزيد من النمو للعام المقبل.
ولاحظ أن "ضعف إنتاج النفط يثقل كاهل آفاق النمو في الأمد المتوسط بالنسبة لمصدري النفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى".
واعتبر "آفاق النمو في الأمد المتوسط تراجعت على مدى العقدين الماضيين وأصبحت الآن ضعيفة نسبيا في العديد من الاقتصادات" مؤكدا أن "تغيير هذه الديناميكيات تنفيذ إصلاحات ثابتة".
وأفرد النقطة الثالثة للتأكيد على حالة "عدم اليقين" التي يعني ارتفاعها بسبب النزاع الحالي "أن التوقعات الاقتصادية محفوفة بالمخاطر".
وأضاف "لقد أدى التصعيد الأخير للصراع في لبنان إلى زيادة حالة عدم اليقين والمخاطر إلى مستوى أعلى وخطر المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو القضية الرئيسية هنا".
وشدد على صندوق النقد الدولي "يراقب الوضع عن كثب ويقيم التأثيرات الاقتصادية المحتملة".وتابع "بشكل عام سيعتمد التأثير على شدة أي تصعيد محتمل".
كما أبرز أن "القلق مرتفع بشأن احتمال استمرار الصراع في السودان وأكد على التزام صندوق النقد الدولي "بدعم الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة" مضيفا "لا يزال التزامنا قويا من حيث التمويل والتواجد." (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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