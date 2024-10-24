صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشا اقتصاديا بالدول المتضررة من الصراع في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 24 - 10 (كونا) -- حذر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس من أن البلدان المتأثرة بشكل مباشر من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ستشهد انكماشا باقتصاداتها في سياق التضخم المرتفع.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جاد أزعور في مؤتمر صحفي لاطلاق تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية "يخلف الصراع (في الشرق الأوسط) خسائر بشرية فادحة وقلوبنا مع كل الضحايا والذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم بتصعيد النزاع".
ووضع أزعور البلدان المتأثرة من الصراع في الشرق الأوسط في ثلاث فئات رئيسية وهي المناطق التي تدور فيها النزاعات وتؤثر بها بشدة والبلدان المتأثرة جزئيا بالصراع وتلك المتأثرة بها بشكل غير مباشر.
وأوضح "بطبيعة الحال يجب التمييز بين تأثير الصراع على مختلف البلدان" في المنطقة وقال إن المناطق "التي تقع في مركز الأحداث تأثرت بشدة".
وأضاف "غزة والضفة الغربية والاقتصاد الفلسطيني بأكمله تأثر بشدة بالإضافة الى أن تأثر بشدة كذلك مع نزوح أكثر من 2ر1 مليون شخص وهو ما يمثل ما يقرب من 25 بالمئة من السكانوتدمير سبل العيش في منطقة واسعة هي في الأساس للزراعة والتأثير على بعض القطاعات الرئيسية مثل السياحة والتجارة".
وتابع " تشهد البلدان المتضررة بشدة انخفاضا كبيرا في نشاطها الاقتصادي وستواجه انكماشا في اقتصاداتها في سياق التضخم المرتفع".
وأفاد بأن الفئة الثانية وهي "مجموعة البلدان المتضررة جزئيا" تشمل مصر والأردن أساسا.
ولفت إلى أن قطاع التجارة في مصر هو المتضرر الأساسي من النزاع خاصة بسبب تأثر الحركة عبر قناة السويس بشكل كبير "والذي من شأنه أن يمثل خسارة تتراوح بين أربعة ونصف إلى أربعة مليارات دولار في الإيرادات. وفيما يتعلق بالأردن قال أزعور إن "التأثير طال قطاع السياحة بشكل رئيسي".
وأضاف "بدأت السلطات في البلدان المتضررة جزئيا بالفعل في اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها.
وفيما يتعلق بالفئة الثالثة وهي "البلدان المتضررة بشكل غير مباشر" قال ازعور إن "التأثير على النفط والغاز خافت نسبيا حتى الآن باستثناء التقلبات العالية في الأمد القريب لم نر تأثيرا كبيرا على قطاع النفط والغاز".
غير أنه حذر من أنه "يتعين علينا أن ندرك أن هذه لحظة تتسم بقدر كبير من عدم اليقين وبالتالي فإن الأمور تتغير باستمرار".
وأكد "إننا بتحديث تقييمنا للوضع بانتظام" لافتا إلى أن البيانات التي ارتكز عليها تقرير آفاق اقتصادات المنطقة "لا يتضمن آخر التطورات في الأشهر الأخيرة.
وأعاد التأكيد "سنقوم بتحديث أرقامنا".
ونوه بان "هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين يؤثر في البلدان التي تعاني من نقاط ضعف. وهنا يتدخل الصندوق في الواقع لتقديم الدعم للبلدان لمساعدتها على تجاوز هذه الصدمات الخطيرة".
وفي نظرة عامة على التقرير سلط أزعور الضوء على ثلاث رسائل رئيسية تتعلق بالتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك القوقاز وآسيا الوسطى التي يتوقع أن "يتعزز النمو فيها في الأمد القريب".
غير أنه أشار إلى أن "التعرض للتطورات الجيواقتصادية الأوسع نطاقا يزيد من عدم اليقين. وبالتالي فإن توقعاتنا لعام 2025 تأتي مع تحذيرات مهمة".
وأضاف "بالنسبة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كان هذا العام مليئا بالتحديات حيث تسببت الصراعات في معاناة إنسانية مدمرة وأضرار اقتصادية. كما تساهم جميع تخفيضات الإنتاج في تباطؤ النمو في العديد من الاقتصادات أيضا. وقد أدى التصعيد الأخير في لبنان إلى زيادة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأفاد بأن "القضية المهمة الثانية تتعلق بالنمو لعام 2025" مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2024 نسبة 1ر2 بالمائة وهو تخفيض بنسبة 6ر0 بالمئة عن توقعات الاتحاد الأوروبي في أبريل ويرجع هذا إلى حد كبير إلى تأثير الصراع وخفض إنتاج (أوبك بلس).
وأضاف "نتوقع نموا أقوى بنسبة 4 بالمائة في عام 2025." مستدركا "مع ذلك لا يزال عدم اليقين بشأن موعد تخفيف هذه العوامل مرتفعا للغاية.
وأفاد بأنه "من المتوقع أن تشهد العديد من البلدان المصدرة النفط ارتفاعا في النمو من 3ر2 بالمئة هذا العام إلى 4 بالمائة في عام 2025 بشرط انتهاء صلاحية تخفيضات إنتاج النفط الطوعية".
كما توقع أن "يتعافى النمو في جميع الدول المستوردة (للنفط) من 5ر1 بالمئة في عام 2024 إلى 9ر3 بالمئة في عام 2025".
وبخصوص توقعات القوقاز وآسيا الوسطى قال أزعور أنها "تواصل ظهار نمو قوي والذي تم تعديله إلى 3ر4 بالمئة في عام 2024 مع توقع المزيد من النمو للعام المقبل.
ولاحظ أن "ضعف إنتاج النفط يثقل كاهل آفاق النمو في الأمد المتوسط بالنسبة لمصدري النفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى".
واعتبر "آفاق النمو في الأمد المتوسط تراجعت على مدى العقدين الماضيين وأصبحت الآن ضعيفة نسبيا في العديد من الاقتصادات" مؤكدا أن "تغيير هذه الديناميكيات تنفيذ إصلاحات ثابتة".
وأفرد النقطة الثالثة للتأكيد على حالة "عدم اليقين" التي يعني ارتفاعها بسبب النزاع الحالي "أن التوقعات الاقتصادية محفوفة بالمخاطر".
وأضاف "لقد أدى التصعيد الأخير للصراع في لبنان إلى زيادة حالة عدم اليقين والمخاطر إلى مستوى أعلى وخطر المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو القضية الرئيسية هنا".
وشدد على صندوق النقد الدولي "يراقب الوضع عن كثب ويقيم التأثيرات الاقتصادية المحتملة".وتابع "بشكل عام سيعتمد التأثير على شدة أي تصعيد محتمل".
كما أبرز أن "القلق مرتفع بشأن احتمال استمرار الصراع في السودان وأكد على التزام صندوق النقد الدولي "بدعم الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة" مضيفا "لا يزال التزامنا قويا من حيث التمويل والتواجد." (النهاية)
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