Friday, 25 October 2024 07:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية النساء والأطفال في غزة ولبنان

10/24/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 24 ـ 10 (كونا) ـ دعت الجزائر اليوم الخميس المجتمع الدولي إلى لتحرك من أجل حماية الأشخاص الأكثر ضعفا في غزة ولاسيما النساء مجددة التأكيد على دعوتها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة بفلسطين وفي لبنان اللذين يتعرضان لعدوان إسرائيلي غير مسبوق.
وقال مندوب الجزائر عمار بن جامع خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "لا يمكن للكلمات أن توصف الفظائع والرعب اليومي الذي يعانيه الفلسطينيون ولاسيما منهم النساء" مجددا الدعوة إلى " وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة وكذلك في لبنان من أجل ضمان الحماية لجميع المدنيين سيما منهم الأكثر ضعفا أي النساء بمقتضى القانون الدولي".
وتابع "المجتمع الدولي مطالب بالتحرك من أجل حماية النساء والأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة" مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة "ألحق معاناة قاسية جدا بالنساء مع ما رافقه من انتهاكات صارخة لحقوقهن كنساء وكبشر حيث أنه من بين 42 ألف فسلطيني استشهدوا بغزة تم إحصاء 14 ألف طفل وأكثر من 10 آلاف من النساء.
وتحدث عن " عدد معين من الإجراءات الواجب اتخادها من أجل ضمان حماية أفضل للنساء خلال النزاعات مع إعطائهن الإمكانية للعب دور فعال في تسوية تلك النزاعات" إذ أكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات من شأنها تعزيز المساءلة وتسليط العقوبات على الجهات الفاعلة التي تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني وحقوق النساء في مناطق النزاع".
وأشار في هذا الخصوص إلى " ضرورة تبني مقاربة تعاونية تشرك جميع الجهات الفاعلة المعنية على غرار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني من أجل تعزيز دور النساء في مجال السلام والأمن عبر شراكات وتعاون. (النهاية)

م ر / ه س ص



MENAFN24102024000071011013ID1108817476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث