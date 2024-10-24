الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية النساء والأطفال في غزة ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر ـ 24 ـ 10 (كونا) ـ دعت الجزائر اليوم الخميس المجتمع الدولي إلى لتحرك من أجل حماية الأشخاص الأكثر ضعفا في غزة ولاسيما النساء مجددة التأكيد على دعوتها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة بفلسطين وفي لبنان اللذين يتعرضان لعدوان إسرائيلي غير مسبوق.
وقال مندوب الجزائر عمار بن جامع خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "لا يمكن للكلمات أن توصف الفظائع والرعب اليومي الذي يعانيه الفلسطينيون ولاسيما منهم النساء" مجددا الدعوة إلى " وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة وكذلك في لبنان من أجل ضمان الحماية لجميع المدنيين سيما منهم الأكثر ضعفا أي النساء بمقتضى القانون الدولي".
وتابع "المجتمع الدولي مطالب بالتحرك من أجل حماية النساء والأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة" مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة "ألحق معاناة قاسية جدا بالنساء مع ما رافقه من انتهاكات صارخة لحقوقهن كنساء وكبشر حيث أنه من بين 42 ألف فسلطيني استشهدوا بغزة تم إحصاء 14 ألف طفل وأكثر من 10 آلاف من النساء.
وتحدث عن " عدد معين من الإجراءات الواجب اتخادها من أجل ضمان حماية أفضل للنساء خلال النزاعات مع إعطائهن الإمكانية للعب دور فعال في تسوية تلك النزاعات" إذ أكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات من شأنها تعزيز المساءلة وتسليط العقوبات على الجهات الفاعلة التي تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني وحقوق النساء في مناطق النزاع".
وأشار في هذا الخصوص إلى " ضرورة تبني مقاربة تعاونية تشرك جميع الجهات الفاعلة المعنية على غرار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني من أجل تعزيز دور النساء في مجال السلام والأمن عبر شراكات وتعاون. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN24102024000071011013ID1108817476
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