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الرئيس التركي: عجز مجلس الأمن يشجع مرتكبي جرائم الإبادة في غزة

10/24/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 24 - 10 (كونا) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ خطوات لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة يشجع مرتكبي تلك المجازر ويقوض الثقة في النظام الدولي.
جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان بمناسبة الذكرى الـ79 لتأسيس الأمم المتحدة التي توافق 24 أكتوبر.

وشدد أردوغان على وجوب اتخاذ مجلس الأمن التدابير التي يقتضيها القانون الدولي وينفذها قبل أن يتحول الوضع الحالي في الشرق الأوسط إلى أزمة أكثر تدميرا وأوسع نطاقا.
وأوضح أردوغان أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا أرواحهم في غزة ومناطق الصراع الأخرى وصل إلى مستويات قياسية.
وأضاف أن الدمار الذي تسببه الصراعات في جميع أنحاء العالم والجوع والفقر الآخذان في الاتساع والتعمق ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب والعنصرية التي تحيط بالعالم يزيد من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأمم المتحدة يوما بعد يوم".
وتابع "لا يمكن الوفاء بهذه المسؤوليات إلا من خلال توفير الظروف المناسبة التي تستطيع فيها جميع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن لأداء وظائفها".
وأشار أردوغان إلى أن مجلس الأمن يعيش حالة من الجمود بسبب عجزه في مواجهة التطورات التي تعبث بالقانون الدولي والكرامة الإنسانية.
وأردف أن "تركيا مستعدة لدعم الجهود الرامية لضمان أن تصبح الأمم المتحدة أمل الإنسانية مرة أخرى وأن يصبح النظام الدولي فعالا وخاليا من المعايير المزدوجة وقائما على مبادئ العدالة والمساواة والتضامن".
وقال إن "تركيا مصممة على مواصلة تقديم مساهمات ملموسة في مبادرات مثل الوساطة ومنع نشوب الصراعات وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب وإدارة الهجرة والاستدامة وأنشطة حماية البيئة التي يتم تنفيذها تحت مظلة الأمم المتحدة".(النهاية)

ا ع س



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