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غزة: شهداء وجرحى بالعشرات بقصف إسرائيلي على مربع سكني في مخيم جباليا

10/24/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 24 - 10 (كونا) -- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس مربعا سكنيا في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة ما أسفر عن وقوع مالا يقل عن 150 شخصا بين شهيد وجريح وفقا لما أفاد به الدفاع المدني الفلسطيني.
وأوضح أن الجريمة ارتكبت بعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا يضم 11 منزلا في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة وفجره على رؤوس ساكنيه.
وأضاف الدفاع المدني أن السكان يوجهون نداءات استغاثة للمساعدة في نقل الجرحى في ظل صعوبة كبيرة في نقل الشهداء والمصابين بعد أن عطل الاحتلال عمل الدفاع المدني.
تأتي هذه المجزرة الجديدة بعد ساعات قليلة من محاصرة الاحتلال مستشفى كمال عدوان واستهدافها بشكل مباشر ومنع الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني من التحرك لانتشال الشهداء والجرحى.
أما في جنوب القطاع فتوغلت دبابات جيش الاحتلال بشكل مفاجئ بمدينة خان يونس وقامت بعمليات قصف عنيف تجاه المنازل ونزحت مئات العائلات وسط المدينة .(النهاية)

وا ب / ه س ص



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