غزة: شهداء وجرحى بالعشرات بقصف إسرائيلي على مربع سكني في مخيم جباليا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 24 - 10 (كونا) -- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس مربعا سكنيا في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة ما أسفر عن وقوع مالا يقل عن 150 شخصا بين شهيد وجريح وفقا لما أفاد به الدفاع المدني الفلسطيني.
وأوضح أن الجريمة ارتكبت بعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا يضم 11 منزلا في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة وفجره على رؤوس ساكنيه.
وأضاف الدفاع المدني أن السكان يوجهون نداءات استغاثة للمساعدة في نقل
الجرحى في ظل صعوبة كبيرة في نقل الشهداء والمصابين بعد أن عطل الاحتلال عمل الدفاع المدني.
تأتي هذه المجزرة الجديدة بعد ساعات قليلة من محاصرة الاحتلال مستشفى كمال عدوان واستهدافها بشكل مباشر ومنع الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني من التحرك لانتشال الشهداء والجرحى.
أما في جنوب القطاع فتوغلت دبابات جيش الاحتلال بشكل مفاجئ بمدينة خان يونس وقامت بعمليات قصف عنيف تجاه المنازل ونزحت مئات العائلات وسط المدينة .(النهاية)
وا ب / ه س ص
MENAFN24102024000071011013ID1108817474
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