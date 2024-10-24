الأردن يدين بشدة القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بشمال غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 24 - 10 (كونا) -- أدان الأردن اليوم الخميس بأشد العبارات الاستهداف الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في مخيم جباليا مما أسفر عن وقوع العشرات بين شهيد وجريح في تحد صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستمرار لنهج الاستهداف الوحشي الممنهج للمدنيين في جريمة حرب نكراء تستوجب محاسبةالمسؤولين عنها.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في تصريح صحفي
أن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين تعكس العجز الدولي غير مسبوق في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام (1949).
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي ولايكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وماتخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض وقائع جديدة في شمال غزة بالقوة إذ يحاصر سكانه ويمنع دخول الغذاء والدواء إليهمفي جريمة حرب تضاف للجرائم التي يواصل ارتكابها بحق الشعبالفلسطيني الشقيق.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقفعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتوفير الحمايةاللازمة للفلسطينيين.
ودعا المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق مؤكدا أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجعه على الاستمرار في انتهاكاته ومواصلةسياسته الهمجية في ظل الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان. (النهاية)
ع م ن /ه س ص
MENAFN24102024000071011013ID1108817473
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