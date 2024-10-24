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الأردن يدين بشدة القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بشمال غزة

10/24/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 24 - 10 (كونا) -- أدان الأردن اليوم الخميس بأشد العبارات الاستهداف الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في مخيم جباليا مما أسفر عن وقوع العشرات بين شهيد وجريح في تحد صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستمرار لنهج الاستهداف الوحشي الممنهج للمدنيين في جريمة حرب نكراء تستوجب محاسبةالمسؤولين عنها.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في تصريح صحفي أن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين تعكس العجز الدولي غير مسبوق في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام (1949).
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي ولايكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وماتخلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض وقائع جديدة في شمال غزة بالقوة إذ يحاصر سكانه ويمنع دخول الغذاء والدواء إليهمفي جريمة حرب تضاف للجرائم التي يواصل ارتكابها بحق الشعبالفلسطيني الشقيق.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقفعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتوفير الحمايةاللازمة للفلسطينيين.
ودعا المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق مؤكدا أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجعه على الاستمرار في انتهاكاته ومواصلةسياسته الهمجية في ظل الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان. (النهاية)

ع م ن /ه س ص



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