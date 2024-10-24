تركيا: الاحتلال الإسرائيلي بات معزولا دوليا لجرائمه في فلسطين ولبنان وسوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 24 - 10 (كونا) -- أكدت تركيا اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي بات يتعرض لعزلة واسعة على الساحة الدولية بسبب إرهاب الدولة الذي يمارسه في فلسطين ولبنان وسوريا مشددة أن على نتانياهو وحكومته هم أكبر عقبة أمام السلام في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن "الحكومة الإسرائيلية الدموية ارتكبت مجازر بحق أكثر من 40 ألف مدني في غزة دون تمييز بين طفل وامرأة متجاهلة القانون والأعراف الدولية وارتكبت إبادة جماعية على مرأى العالم ولم تجلب سوى الاحتلال والمجازر وإرهاب الدولة في منطقتها وخارجها.
وأضافت " ليس من المستغرب أن تستهدف الحكومة الإسرائيلية تركيا والأمم المتحدة..كما أن عضو حكومة نتنياهو المعني (وزير الخارجية يسرائيل كاتس) الذي يحاول إطالة حياته السياسية من خلال نشر الحرب في المنطقة يلجأ إلى اتهامات منخفضة المستوى لمصالحه الشخصية".
يأتي البيان التركي في أعقاب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة ما أسفر عن وقوع مالا يقل عن 150 شخصا بين شهيد وجريح في مجرزة إسرائيلية جديدة.
وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات قليلة من محاصرة الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في غزة واستهدافها بشكل مباشر ومنع الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني من التحرك لانتشال الشهداء والجرحى.
أما في جنوب القطاع فتوغلت دبابات جيش الاحتلال بشكل مفاجئ بمدينة خان يونس وقامت بعمليات قصف عنيف تجاه المنازل ونزحت مئات العائلات وسط المدينة. (النهاية)
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