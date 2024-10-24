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تركيا: الاحتلال الإسرائيلي بات معزولا دوليا لجرائمه في فلسطين ولبنان وسوريا

10/24/2024 11:26:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 24 - 10 (كونا) -- أكدت تركيا اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي بات يتعرض لعزلة واسعة على الساحة الدولية بسبب إرهاب الدولة الذي يمارسه في فلسطين ولبنان وسوريا مشددة أن على نتانياهو وحكومته هم أكبر عقبة أمام السلام في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن "الحكومة الإسرائيلية الدموية ارتكبت مجازر بحق أكثر من 40 ألف مدني في غزة دون تمييز بين طفل وامرأة متجاهلة القانون والأعراف الدولية وارتكبت إبادة جماعية على مرأى العالم ولم تجلب سوى الاحتلال والمجازر وإرهاب الدولة في منطقتها وخارجها.
وأضافت " ليس من المستغرب أن تستهدف الحكومة الإسرائيلية تركيا والأمم المتحدة..كما أن عضو حكومة نتنياهو المعني (وزير الخارجية يسرائيل كاتس) الذي يحاول إطالة حياته السياسية من خلال نشر الحرب في المنطقة يلجأ إلى اتهامات منخفضة المستوى لمصالحه الشخصية".
يأتي البيان التركي في أعقاب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة ما أسفر عن وقوع مالا يقل عن 150 شخصا بين شهيد وجريح في مجرزة إسرائيلية جديدة.
وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات قليلة من محاصرة الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في غزة واستهدافها بشكل مباشر ومنع الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني من التحرك لانتشال الشهداء والجرحى.
أما في جنوب القطاع فتوغلت دبابات جيش الاحتلال بشكل مفاجئ بمدينة خان يونس وقامت بعمليات قصف عنيف تجاه المنازل ونزحت مئات العائلات وسط المدينة. (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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