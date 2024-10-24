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نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: المجتمع الدولي ملتزم بمشاركة المرأة لمنع الصراعات

10/24/2024 11:26:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 10 (كونا) -- أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد مساء اليوم الخميس التزام المجتمع الدولي بضمان المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في منع الصراعات وحلها والتعافي منها منبهة إلى أن التقدم في هذا المجال لا يزال بطيئا بشكل محبط.
جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن قالت فيه إن "الرجال يهيمنون بشكل ساحق على عملية صنع القرار في مجال السلم والأمن كما أن إنهاء الإفلات من العقاب على الفظائع المرتكبة ضد النساء والفتيات لا يزال هدفا بعيد المنال".
وأضافت أن "العام الماضي كان صعبا بشكل خاص في غزة حيث قتلت وأصيبت عشرات آلاف النساء والفتيات الفلسطينيات وسط حرب مستمرة وأزمة إنسانية مروعة".
وأشارت إلى أنه "في لبنان يهدد تصعيد الدمار والنزوح سلامة النساء والفتيات وسبل كسب عيشهن .. وفي السودان تتحمل النساء معاناة شديدة لا يواجهن فقط فقدان أحبائهن ولكن أيضا الافتقار الكبير في الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الطبية".
وجددت المسؤولة الأممية دعوة الأمين العام لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية ودعم القانون الدولي وأشارت إلى التحديات التي يفرضها المشهد الجيوسياسي وتعقيد تحقيق النتائج الدبلوماسية.
وشددت على أن "السلام سيظل بعيد المنال ما دامت عدم المساواة الجنسانية في السلطة والهياكل الاجتماعية الذكورية والتحيزات المنهجية وممارسات العنف والتمييز تواصل تكبيل نصف المجتمع".
ودعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد إلى تفكيك هياكل السلطة الذكورية وتعزيز المساواة الجنسانية وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية وذات المغزى للمرأة في الحياة السياسية والعامة. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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