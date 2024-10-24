نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: المجتمع الدولي ملتزم بمشاركة المرأة لمنع الصراعات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 24 - 10 (كونا) -- أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد مساء اليوم الخميس التزام المجتمع الدولي بضمان المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في منع الصراعات وحلها والتعافي منها منبهة إلى أن التقدم في هذا المجال لا يزال بطيئا بشكل محبط.
جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن قالت فيه إن "الرجال يهيمنون بشكل ساحق على عملية صنع القرار في مجال السلم والأمن كما أن إنهاء الإفلات من العقاب على الفظائع المرتكبة ضد النساء والفتيات لا يزال هدفا بعيد المنال".
وأضافت أن "العام الماضي كان صعبا بشكل خاص في غزة حيث قتلت وأصيبت عشرات آلاف النساء والفتيات الفلسطينيات وسط حرب مستمرة وأزمة إنسانية مروعة".
وأشارت إلى أنه "في لبنان يهدد تصعيد الدمار والنزوح سلامة النساء والفتيات وسبل كسب عيشهن .. وفي السودان تتحمل النساء معاناة شديدة لا يواجهن فقط فقدان أحبائهن ولكن أيضا الافتقار الكبير في الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الطبية".
وجددت المسؤولة الأممية دعوة الأمين العام لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية ودعم القانون الدولي وأشارت إلى التحديات التي يفرضها المشهد الجيوسياسي وتعقيد تحقيق النتائج الدبلوماسية.
وشددت على أن "السلام سيظل بعيد المنال ما دامت عدم المساواة الجنسانية في السلطة والهياكل الاجتماعية الذكورية والتحيزات المنهجية وممارسات العنف والتمييز تواصل تكبيل نصف المجتمع".
ودعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد إلى تفكيك هياكل السلطة الذكورية وتعزيز المساواة الجنسانية وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية وذات المغزى للمرأة في الحياة السياسية والعامة. (النهاية)
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