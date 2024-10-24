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الرئيس الأمريكي يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان التنفيذ الآمن للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

10/24/2024 11:26:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 24 - 10 (كونا) -- حث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس الاحتلال الإسرائيلي على ضمان نجاح حملة تطعيم أطفال قطاع غزة ضد شلل الأطفال وسط حصار خانق وظروف سببها الاحتلال تمنع أو تعيق المنظمات الإنسانية من تطعيم الأطفال ضد هذا المرض.
وحذر بايدن في بيان بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال من أنه "إذا لم يتم تحقيق معدلات تطعيم عالية ضد شلل الأطفال والحفاظ عليها بما في ذلك في ظل عدم الاستقرار والصراع والمعلومات المضللة المتصاعدة حول العالم فإن خطر تفشي شلل الأطفال سوف يرتفع حتى في الأماكن التي اعتبرت منذ فترة طويلة خالية من شلل الأطفال كما رأينا أخيرا في نيويورك ولندن وأوكرانيا وكذلك في غزة".
وحث الرئيس الأمريكي العالم على أن "يتحد من أجل تحقيق هدف القضاء على شلل الأطفال" مضيفا أن وجود عالم خال من شلل الأطفال "ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به من أجل البشرية، بل هو استثمار ذكي في صحة الأجيال القادمة وأمننا الصحي العالمي الجماعي".
وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء من أن القصف المكثف والنزوح الجماعي وانعدام الوصول في شمال غزة أجبرتها على تأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة المحاصر.
وقالت منظمة الصحة العالمية عشية اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام، إن فترات التهدئة الإنسانية ضرورية لنجاح الحملة مما يسمح للشركاء بتسليم إمدادات التطعيم إلى المرافق الصحية والأسر للوصول بأمان إلى مواقع التطعيم والفرق المتنقلة من العاملين الصحيين للوصول إلى الأطفال في مجتمعاتهم.
وأجبرت اللجنة الفنية لشلل الأطفال في غزة على تأجيل المرحلة الثالثة والأخيرة من حملتها ضمن الجولة الثانية لحملة التطعيم واسعة النطاق التي كان من المقرر أن تبدأ أمس الأربعاء بسبب تصاعد العنف والقصف المكثف وأوامر النزوح الجماعي وانعدام فترات التهدئة الإنسانية المضمونة في معظم أنحاء شمال غزة وفق ما ذكره موقع الأمم المتحدة.
وتهدف هذه المرحلة النهائية إلى تطعيم 119279 طفلا في شمال غزة وتنظمها لجنة تضم وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وشركاء آخرين وفق المنظمة الأممية. (النهاية)

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