الرئيس الأمريكي يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان التنفيذ الآمن للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 24 - 10 (كونا) -- حث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس الاحتلال الإسرائيلي على ضمان نجاح حملة تطعيم أطفال قطاع غزة ضد شلل الأطفال وسط حصار خانق وظروف سببها الاحتلال تمنع أو تعيق المنظمات الإنسانية من تطعيم الأطفال ضد هذا المرض.
وحذر بايدن في بيان بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال من أنه "إذا لم يتم تحقيق معدلات تطعيم عالية ضد شلل الأطفال والحفاظ عليها بما في ذلك في ظل عدم الاستقرار والصراع والمعلومات المضللة المتصاعدة حول العالم فإن خطر تفشي شلل الأطفال سوف يرتفع حتى في الأماكن التي اعتبرت منذ فترة طويلة خالية من شلل الأطفال كما رأينا أخيرا في نيويورك ولندن وأوكرانيا وكذلك في غزة".
وحث الرئيس الأمريكي العالم على أن "يتحد من أجل تحقيق هدف القضاء على شلل الأطفال" مضيفا أن وجود عالم خال من شلل الأطفال "ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به من أجل البشرية، بل هو استثمار ذكي في صحة الأجيال القادمة وأمننا الصحي العالمي الجماعي".
وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء من أن القصف المكثف والنزوح الجماعي وانعدام الوصول في شمال غزة أجبرتها على تأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة المحاصر.
وقالت منظمة الصحة العالمية عشية اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام، إن فترات التهدئة الإنسانية ضرورية لنجاح الحملة مما يسمح للشركاء بتسليم إمدادات التطعيم إلى المرافق الصحية والأسر للوصول بأمان إلى مواقع التطعيم والفرق المتنقلة من العاملين الصحيين للوصول إلى الأطفال في مجتمعاتهم.
وأجبرت اللجنة الفنية لشلل الأطفال في غزة على تأجيل المرحلة الثالثة والأخيرة من حملتها ضمن الجولة الثانية لحملة التطعيم واسعة النطاق التي كان من المقرر أن تبدأ أمس الأربعاء بسبب تصاعد العنف والقصف المكثف وأوامر النزوح الجماعي وانعدام فترات التهدئة الإنسانية المضمونة في معظم أنحاء شمال غزة وفق ما ذكره موقع الأمم المتحدة.
وتهدف هذه المرحلة النهائية إلى تطعيم 119279 طفلا في شمال غزة وتنظمها لجنة تضم وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وشركاء آخرين وفق المنظمة الأممية. (النهاية)
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