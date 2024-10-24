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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

10/24/2024 11:26:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - انطلاق التدريب العسكري المشترك "الدرع الحديدي 2" لمدة ثلاثة أسابيع بين القوات البرية الكويتية والبريطانية تعزيزا للعلاقات الثنائية واستعدادا لأي طارئ في المنطقة.

باريس - الكويت تؤكد أمام مؤتمر باريس لدعم لبنان دعمها وتضامنها مع لبنان وشعبه الشقيق ولكل ما يتخذه من إجراءات لحفظ أمنه واستقراره واستعادة كامل مؤسساته.

غزة - شهداء وجرحى بالعشرات بقصف جوي إسرائيلي على مربع سكني في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

القاهرة - قيادات أمنية مصرية رفيعة تلتقي وفدا من حركة حماس الفلسطينية لبحث استئناف مفاوضات الهدنة في غزة.

بيروت - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2593 قتيلا و12119 جريحا.

واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع أول مذكرة لحماية الأمن القومي من أخطار الذكاء الاصطناعي.

إسلام أباد - 9 مسلحين قتلى بنيران الجيش الباكستاني في عملية نفذها بولاية خيبر القبلية الوعرة المتاخمة لأفغانستان. (النهاية) ه س ص

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