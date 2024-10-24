موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - انطلاق التدريب العسكري المشترك "الدرع الحديدي 2" لمدة ثلاثة أسابيع بين القوات البرية الكويتية والبريطانية تعزيزا للعلاقات الثنائية واستعدادا لأي طارئ في المنطقة.
باريس - الكويت تؤكد أمام مؤتمر باريس لدعم لبنان دعمها وتضامنها مع لبنان وشعبه الشقيق ولكل ما يتخذه من إجراءات لحفظ أمنه واستقراره واستعادة كامل مؤسساته.
غزة - شهداء وجرحى بالعشرات بقصف جوي إسرائيلي على مربع سكني في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.
القاهرة - قيادات أمنية مصرية رفيعة تلتقي وفدا من حركة حماس الفلسطينية لبحث استئناف مفاوضات الهدنة في غزة.
بيروت - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2593 قتيلا و12119 جريحا.
واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع أول مذكرة لحماية الأمن القومي من أخطار الذكاء الاصطناعي.
إسلام أباد - 9 مسلحين قتلى بنيران الجيش الباكستاني في عملية نفذها بولاية خيبر القبلية الوعرة المتاخمة لأفغانستان. (النهاية) ه س ص
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