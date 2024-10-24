ارتفاع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمائة وبرنت يسجل 75.91 دولارا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬بالمائة،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬معوضة‭ ‬خسائر‭ ‬الجلسة‭ ‬السابقة‭. ‬وصعدت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬95‭ ‬سنتًا،‭ ‬أو‭ ‬1‭.‬27‭ ‬بالمائة،‭ ‬إلى‭ ‬75‭.‬91‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭.‬

كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس،‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بواقع‭ ‬دولار‭ (‬1.41‭ ‬بالمائة‭)‬،‭ ‬مسجلة‭ ‬71‭.‬77‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭. ‬وزادت‭ ‬أسعار‭ ‬الخام‭ ‬قرابة‭ ‬أربعة‭ ‬بالمائة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬خسائر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬بالمة،‭ ‬نتيجة‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وتراجع‭ ‬احتمالات‭ ‬تعطل‭ ‬الإمدادات‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬كانت‭ ‬إدارة‭ ‬معلومات‭ ‬الطاقة‭ ‬الأمريكية‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬أمس،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬مخزونات‭ ‬الخام‭ ‬ارتفعت‭ ‬5‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬إلى‭ ‬426‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أكتوبر،‭ ‬متجاوزة‭ ‬توقعات‭ ‬المحللين‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬270‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭.‬