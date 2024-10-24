ارتفاع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمائة وبرنت يسجل 75.91 دولارا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمائة، أمس الخميس، معوضة خسائر الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتًا، أو 1.27 بالمائة، إلى 75.91 دولارا للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، بواقع دولار (1.41 بالمائة)، مسجلة 71.77 دولارا للبرميل. وزادت أسعار الخام قرابة أربعة بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع، ما يسهم في تعويض خسائر الأسبوع الماضي، التي بلغت أكثر من سبعة بالمة، نتيجة مخاوف بشأن الطلب في الصين، وتراجع احتمالات تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد ذكرت أمس، الأربعاء، أن مخزونات الخام ارتفعت 5.5 ملايين برميل إلى 426 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، متجاوزة توقعات المحللين بزيادة قدرها 270 ألف برميل.
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