شركتا تقنية بحرينيتان ناشئتان تشاركان في ((المؤتمر العالمي للابتكار والتكنولوجيا)) في أرمينيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شاركت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬؛‭ ‬عضو‭ ‬التحالف‭ ‬العالمي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والخدمات‭ (‬ WITSA ‭) ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ (‬ WCIT ‭) ‬ممثلةً‭ ‬بأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها،‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬يريفان‭ ‬عاصمة‭ ‬أرمينيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويُعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬تجمع‭ ‬أصحاب‭ ‬الرؤى‭ ‬والمبتكرين‭ ‬وقادة‭ ‬الفكر‭ ‬والصناعة‭ ‬التقنية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬لمناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والتقنيات‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬حياة‭ ‬السكان‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭.‬

وعلى‭ ‬صعيدٍ‭ ‬متصل،‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬مشاركة‭ ‬شركتين‭ ‬بحرينيتين‭ ‬واعدتين‭ ‬في‭ ‬الحدث،‭ ‬هما‭ ‬ VirtuThinko ‭ ‬و Adri ،‭ ‬بعد‭ ‬اختيارهما‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭ ‬وعرض‭ ‬حلولهما‭ ‬المبتكرة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬عالم‭ ‬التحالف‭ ‬العالمي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والخدمات»؛‭ ‬وهي‭ ‬مسابقة‭ ‬مرموقة‭ ‬تقام‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬لتكريم‭ ‬شركات‭ ‬التقنية‭ ‬الرائدة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬طارق‭ ‬فخرو‭: ‬‮«‬سُعداء‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬وعرض‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخدماتها‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬عالمي،‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الحدث‭ ‬لتكريم‭ ‬إبداعات‭ ‬الشركات،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬دولي‭ ‬للابتكار‭ ‬والتقنيات‭ ‬السباقة‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬مرحلة‭ ‬تنموية‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬فخرو‭: ‬‮«‬في‭ ‬خضم‭ ‬مشهد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬الآخذ‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬بوتيرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬تبقى‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والجهات‭ ‬المتمرسة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التقني‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى،‭ ‬لذلك‭ ‬تبذل‭ ‬‮«‬بِتِك‮«‬‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعها‭ ‬لتكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬عضوياتها‭ ‬وشراكاتها‭ ‬في‭ ‬التحالفات‭ ‬الدولية‭ ‬لخلق‭ ‬قيمة‭ ‬جديدة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬البحرينية‭ ‬ومساعدتها‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي‭ ‬وتعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الجمعية‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬شون‭ ‬سيه‭ ‬رئيس‭ ‬التحالف‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجمعية‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬التقني‭ ‬العالمي‭ ‬وإبراز‭ ‬قدراتها‭ ‬وتقنياتها‭ ‬التنافسية‭ ‬خلاله،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬حظيت‭ ‬بفرص‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬اتجاهات‭ ‬السوق‭ ‬الحديثة‭ ‬واستكشاف‭ ‬نماذج‭ ‬تعاون‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬المرموقين‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الايكولوجي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مساهمة‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬اهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتطلعات‭ ‬القطاع‭ ‬التكنولوجي‭ ‬البحريني‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬وفر‭ ‬للشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬الفرصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المناقشات‭ ‬حول‭ ‬المشاكل‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬والاتجاهات‭ ‬المتطورة‭ ‬لإدخال‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ومجالات‭ ‬الرقمنة‭ ‬والعلوم،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬شاملة‭ ‬وثمينة‭ ‬ضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬ومساعدة‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬اقتصاد‭ ‬قوي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭.‬