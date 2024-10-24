شركتا تقنية بحرينيتان ناشئتان تشاركان في ((المؤتمر العالمي للابتكار والتكنولوجيا)) في أرمينيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شاركت جمعية البحرين لشركات التقنية «بِتِك»؛ عضو التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات ( WITSA ) في المؤتمر العالمي للابتكار والتكنولوجيا ( WCIT ) ممثلةً بأعضاء مجلس إدارتها، الذي نظمه التحالف في مدينة يريفان عاصمة أرمينيا خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري.
ويُعد المؤتمر العالمي للابتكار والتكنولوجيا الذي أقيم على مدى أربعة أيام منصة عالمية تجمع أصحاب الرؤى والمبتكرين وقادة الفكر والصناعة التقنية من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقنيات الجديدة من أجل تحسين نوعية حياة السكان وحماية البيئة.
وعلى صعيدٍ متصل، أعلنت «بِتِك» مشاركة شركتين بحرينيتين واعدتين في الحدث، هما VirtuThinko و Adri ، بعد اختيارهما للمنافسة على الساحة العالمية وعرض حلولهما المبتكرة كجزء من «كأس عالم التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات»؛ وهي مسابقة مرموقة تقام خلال المؤتمر لتكريم شركات التقنية الرائدة من جميع أنحاء العالم.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة «بِتِك» طارق فخرو: «سُعداء بالمشاركة في المؤتمر العالمي للابتكار والتكنولوجيا وتمكين الشركات البحرينية الرائدة من المشاركة وعرض منتجاتها وخدماتها أمام جمهور عالمي، وتمكينها من المشاركة في المسابقة الرائدة التي تُقام على هامش الحدث لتكريم إبداعات الشركات، بما يعزز من مكانة البحرين كمركز دولي للابتكار والتقنيات السباقة التي تدفع بالاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين نحو مرحلة تنموية جديدة».
وأضاف فخرو: «في خضم مشهد الاقتصاد الرقمي الآخذ في التطور بوتيرة غير مسبوقة في المنطقة والعالم، تبقى الشراكات بين مختلف القطاعات الرئيسية والجهات المتمرسة في القطاع التقني أولوية قصوى، لذلك تبذل «بِتِك« كل ما بوسعها لتكثيف التعاون مع شركائها، والاستفادة من عضوياتها وشراكاتها في التحالفات الدولية لخلق قيمة جديدة للشركات الناشئة البحرينية ومساعدتها على النمو في الفضاء الرقمي وتعزيز مرونة عملياتها التشغيلية، بما يصب في تحقيق أهداف الجمعية بالتوازي مع رؤية البحرين 2030».
من جانبه، أعرب شون سيه رئيس التحالف عن شكره وتقديره لجمعية «بِتِك» على تمكين الشركة من الحضور في هذا المحفل التقني العالمي وإبراز قدراتها وتقنياتها التنافسية خلاله، مؤكدًا أن الشركة حظيت بفرص واعدة في التعرف على اتجاهات السوق الحديثة واستكشاف نماذج تعاون جديدة مع الشركاء المرموقين في النظام الايكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تعزيز مساهمة الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الرقمي في البحرين وتسريع وتيرة تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتطلعات القطاع التكنولوجي البحريني.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر العالمي وفر للشركات المشاركة الفرصة للتعرف على أفضل الممارسات والحصول على الدعم في تطوير حلول مبتكرة، والاستفادة من المناقشات حول المشاكل الحالية التي تواجهها الشركات الناشئة، والاتجاهات المتطورة لإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد ومجالات الرقمنة والعلوم، مبينًا أن بناء قدرات الشركات في توظيف الذكاء الاصطناعي يسهم في خلق قيمة شاملة وثمينة ضمن عدد من القطاعات ومساعدة الدول على تأسيس اقتصاد قوي قائم على المعرفة.
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