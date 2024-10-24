أسعار الذهب ترتفع إلى 2725.51 دولارا للأوقية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

صعد‭ ‬الذهب‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬طفيف،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬وسط‭ ‬إقبال‭ ‬على‭ ‬الملاذ‭ ‬الآمن‭ ‬رغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭.‬

وارتفع‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمائة،‭ ‬إلى‭ ‬2725.51‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية‭. ‬كما‭ ‬زادت‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬مسجلة‭ ‬2738‭.‬50‭.‬

وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬المعادن‭ ‬النفيسة‭ ‬الأخرى،‭ ‬سجلت‭ ‬الفضة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬33‭.‬84‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية،‭ ‬وقفز‭ ‬البلاديوم‭ ‬أربعة‭ ‬بالمائة‭ ‬مسجلًا‭ ‬1100‭.‬50‭ ‬دولار‭ ‬للأوقية،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وزاد‭ ‬البلاتين‭ ‬واحدًا‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬1025‭.‬85‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية‭.‬