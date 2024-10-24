Friday, 25 October 2024 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب ترتفع إلى 2725.51 دولارا للأوقية

10/24/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

صعد‭ ‬الذهب‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬طفيف،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬وسط‭ ‬إقبال‭ ‬على‭ ‬الملاذ‭ ‬الآمن‭ ‬رغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭.‬

وارتفع‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمائة،‭ ‬إلى‭ ‬2725.51‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية‭. ‬كما‭ ‬زادت‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬مسجلة‭ ‬2738‭.‬50‭.‬

وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬المعادن‭ ‬النفيسة‭ ‬الأخرى،‭ ‬سجلت‭ ‬الفضة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬33‭.‬84‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية،‭ ‬وقفز‭ ‬البلاديوم‭ ‬أربعة‭ ‬بالمائة‭ ‬مسجلًا‭ ‬1100‭.‬50‭ ‬دولار‭ ‬للأوقية،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وزاد‭ ‬البلاتين‭ ‬واحدًا‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬1025‭.‬85‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية‭.‬

MENAFN24102024000055011008ID1108817441

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث