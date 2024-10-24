أسعار الذهب ترتفع إلى 2725.51 دولارا للأوقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
صعد الذهب على نحو طفيف، أمس الخميس، وسط إقبال على الملاذ الآمن رغم ارتفاع الدولار.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة، إلى 2725.51 دولارا للأوقية. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة مسجلة 2738.50.
وبالنسبة الى المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة في المعاملات الفورية 33.84 دولارا للأوقية، وقفز البلاديوم أربعة بالمائة مسجلًا 1100.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 18 سبتمبر، وزاد البلاتين واحدًا بالمائة إلى 1025.85 دولارا للأوقية.
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