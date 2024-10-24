البحرين تستضيف منتدى ((بوابة الخليج)) نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستعد البحرين لاستضافة النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج، المزمع عقده يومي 3 و4 نوفمبر القادم في فندق فورسيزونز خليج البحرين، وسيجمع نخبة من الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك 250 من كبار المسؤولين الحكوميين والوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين من الأسواق الرائدة في أمريكا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «الاستثمار في منطقة مزدهرة».
ويستضيف مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هذا الحدث الدولي، بدعم ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين في مجالات التمويل والاستثمار والصناعة في المملكة. ويهدف المنتدى، الذي يقتصر على المدعوين فقط، إلى أن يكون منصة مثالية يتم منها تسليط الضوء على أهم المواضيع الاقتصادية التي تهم المنطقة، والترويج لأبرز المشاريع الاستثمارية المستقبلية فيها، إلى جانب دور مملكة البحرين كبوابة للاستثمار في منطقة الخليج. ومن خلال جلسات عامة تستشرف المستقبل وورش عمل مخصصة، إلى جانب برامج شخصية شاملة تتضمن اجتماعات خاصة وزيارات لمواقع المشاريع وتجارب ثقافية مميزة، سيساهم منتدى بوابة الخليج 2024 في إعادة رسم خارطة مفهوم الأعمال التقليدي وتسهيل استكشاف فرص استثمارية ملموسة تحقق المنفعة المتبادلة. كما سيحظى الحاضرون بفرصة المشاركة في مناقشات معمقة حول تأثير الاتجاهات العالمية في المنطقة والطرق الموصى بها لمواجهة التحديات والفرص غير المستغلة التي يسهل الاستثمار بها في المستقبل.
وإلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الرئيسية في القطاعات ذات الأولوية في المملكة، سيركز منتدى بوابة الخليج 2024 على تعزيز العلاقات التعاونية المتنامية التي تربط المنطقة، وكيف يمكن للاستثمارات المشتركة أن تمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد عالميًا، سيعمل المنتدى على تعزيز التعاون الإقليمي لسد هذه الفجوات، ويسلط الضوء على إنجازات المنطقة في تقديم حلول عملية تسهم في بناء مستقبل مشرق وأكثر استقرارًا.
كما يستضيف المنتدى في نسخته هذا العام جلسات تهدف إلى تحفيز مناقشات مستندة إلى البيانات لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الازدهار في القطاعات الصناعية الرئيسية. وسيستضيف المنتدى مجالس نقاشية رفيعة المستوى بين وزراء وخبراء من القطاع الخاص، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه المنطقة.
وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي أبرز قصص النجاح التنموية في القرن الحالي، إذ تواصل المنطقة تحقيق تقدم لافت نحو أهدافها الطموحة في مجال التنويع الاقتصادي. ويفتح هذا التقدم المجال أمام فرص استثمارية واعدة وجذابة. وفي إطار منتدى بوابة الخليج 2024، سيتم تسليط الضوء على هذه الفرص من خلال مساحة مركزية مخصصة لعرض المشاريع الكبرى في المنطقة. من المتوقع أن يشهد المنتدى إعلان عدد من الاستثمارات البارزة التي ستعزز التعاون الإقليمي وتوفر رؤى عملية تسهم في دعم التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 3.5 % في عام 2024، ليصل إلى نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي. ومع توقعات بوصوله إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. في عام 2023، سجلت البحرين تقدمًا كبيرًا بفضل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 84 % ، مما عزز مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة. وللمحافظة على هذا الزخم الإيجابي، تركز البحرين جهودها على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز رأس المال البشري المتنوع، فضلًا عن دعم مبادرات التحول الرقمي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى. حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى ضمان جاهزية الاقتصاد البحريني لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.
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