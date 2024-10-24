Friday, 25 October 2024 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرين تستضيف منتدى ((بوابة الخليج)) نوفمبر المقبل

10/24/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج،‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬يومي‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬وسيجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المؤثرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬250‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والوزراء‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مزدهرة‮»‬‭.‬

ويستضيف‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي،‭ ‬بدعم‭ ‬ومشاركة‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمويل‭ ‬والاستثمار‭ ‬والصناعة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ويهدف‭ ‬المنتدى،‭ ‬الذي‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬المدعوين‭ ‬فقط،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬يتم‭ ‬منها‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬المواضيع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المنطقة،‭ ‬والترويج‭ ‬لأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المستقبلية‭ ‬فيها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كبوابة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬عامة‭ ‬تستشرف‭ ‬المستقبل‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬مخصصة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬شخصية‭ ‬شاملة‭ ‬تتضمن‭ ‬اجتماعات‭ ‬خاصة‭ ‬وزيارات‭ ‬لمواقع‭ ‬المشاريع‭ ‬وتجارب‭ ‬ثقافية‭ ‬مميزة،‭ ‬سيساهم‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬رسم‭ ‬خارطة‭ ‬مفهوم‭ ‬الأعمال‭ ‬التقليدي‭ ‬وتسهيل‭ ‬استكشاف‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬ملموسة‭ ‬تحقق‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة‭. ‬كما‭ ‬سيحظى‭ ‬الحاضرون‭ ‬بفرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مناقشات‭ ‬معمقة‭ ‬حول‭ ‬تأثير‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والطرق‭ ‬الموصى‭ ‬بها‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬غير‭ ‬المستغلة‭ ‬التي‭ ‬يسهل‭ ‬الاستثمار‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬سيركز‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التعاونية‭ ‬المتنامية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬المنطقة،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المشتركة‭ ‬أن‭ ‬تمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهارًا‭ ‬واستدامة‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬عالميًا،‭ ‬سيعمل‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬لسد‭ ‬هذه‭ ‬الفجوات،‭ ‬ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إنجازات‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬وأكثر‭ ‬استقرارًا‭.‬

كما‭ ‬يستضيف‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬جلسات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬مناقشات‭ ‬مستندة‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الازدهار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬الرئيسية‭. ‬وسيستضيف‭ ‬المنتدى‭ ‬مجالس‭ ‬نقاشية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬وزراء‭ ‬وخبراء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحًا‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة‭.‬

وتمثل‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬أبرز‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬تواصل‭ ‬المنطقة‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬لافت‭ ‬نحو‭ ‬أهدافها‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭. ‬ويفتح‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬واعدة‭ ‬وجذابة‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساحة‭ ‬مركزية‭ ‬مخصصة‭ ‬لعرض‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬المنتدى‭ ‬إعلان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬ستعزز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬وتوفر‭ ‬رؤى‭ ‬عملية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬نموًا‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬5 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬1‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬ومع‭ ‬توقعات‭ ‬بوصوله‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬8‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقديرات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬سجلت‭ ‬البحرين‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بفضل‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬84 % ،‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كأحد‭ ‬أكثر‭ ‬الاقتصادات‭ ‬تنوعًا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وللمحافظة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬الإيجابي،‭ ‬تركز‭ ‬البحرين‭ ‬جهودها‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬العالية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬المتنوع،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الكبرى‭. ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬جاهزية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‭ ‬وتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬مستدام‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

MENAFN24102024000055011008ID1108817440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث