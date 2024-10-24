البحرين تستضيف منتدى ((بوابة الخليج)) نوفمبر المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج،‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬يومي‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬وسيجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المؤثرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬250‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والوزراء‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مزدهرة‮»‬‭.‬

ويستضيف‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي،‭ ‬بدعم‭ ‬ومشاركة‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمويل‭ ‬والاستثمار‭ ‬والصناعة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ويهدف‭ ‬المنتدى،‭ ‬الذي‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬المدعوين‭ ‬فقط،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬يتم‭ ‬منها‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬المواضيع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المنطقة،‭ ‬والترويج‭ ‬لأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المستقبلية‭ ‬فيها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كبوابة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬عامة‭ ‬تستشرف‭ ‬المستقبل‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬مخصصة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬شخصية‭ ‬شاملة‭ ‬تتضمن‭ ‬اجتماعات‭ ‬خاصة‭ ‬وزيارات‭ ‬لمواقع‭ ‬المشاريع‭ ‬وتجارب‭ ‬ثقافية‭ ‬مميزة،‭ ‬سيساهم‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬رسم‭ ‬خارطة‭ ‬مفهوم‭ ‬الأعمال‭ ‬التقليدي‭ ‬وتسهيل‭ ‬استكشاف‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬ملموسة‭ ‬تحقق‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة‭. ‬كما‭ ‬سيحظى‭ ‬الحاضرون‭ ‬بفرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مناقشات‭ ‬معمقة‭ ‬حول‭ ‬تأثير‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والطرق‭ ‬الموصى‭ ‬بها‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬غير‭ ‬المستغلة‭ ‬التي‭ ‬يسهل‭ ‬الاستثمار‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬سيركز‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التعاونية‭ ‬المتنامية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬المنطقة،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المشتركة‭ ‬أن‭ ‬تمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهارًا‭ ‬واستدامة‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬عالميًا،‭ ‬سيعمل‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬لسد‭ ‬هذه‭ ‬الفجوات،‭ ‬ويسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إنجازات‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬وأكثر‭ ‬استقرارًا‭.‬

كما‭ ‬يستضيف‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬جلسات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬مناقشات‭ ‬مستندة‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الازدهار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬الرئيسية‭. ‬وسيستضيف‭ ‬المنتدى‭ ‬مجالس‭ ‬نقاشية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬وزراء‭ ‬وخبراء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحًا‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة‭.‬

وتمثل‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬أبرز‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬تواصل‭ ‬المنطقة‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬لافت‭ ‬نحو‭ ‬أهدافها‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭. ‬ويفتح‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬واعدة‭ ‬وجذابة‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساحة‭ ‬مركزية‭ ‬مخصصة‭ ‬لعرض‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬المنتدى‭ ‬إعلان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬ستعزز‭ ‬التعاون‭ ‬الإقليمي‭ ‬وتوفر‭ ‬رؤى‭ ‬عملية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬نموًا‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬5 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬1‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬ومع‭ ‬توقعات‭ ‬بوصوله‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬8‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقديرات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬سجلت‭ ‬البحرين‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بفضل‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬84 % ،‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كأحد‭ ‬أكثر‭ ‬الاقتصادات‭ ‬تنوعًا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وللمحافظة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬الإيجابي،‭ ‬تركز‭ ‬البحرين‭ ‬جهودها‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬العالية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬المتنوع،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الكبرى‭. ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬جاهزية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‭ ‬وتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬مستدام‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬