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طرح 50% من العملية للمستثمرين العالميين..صكوك ((جي إف إتش)) تحقق سجل طلبات عاليا لإصدار 500 مليون دولار

10/24/2024 11:26:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬أمس‭ ‬تسعير‭ ‬صكوك‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بنجاح،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬امتدادًا‭ ‬لبرنامج‭ ‬الصكوك‭ ‬الدولي‭ ‬للمجموعة‭. ‬واختتم‭ ‬سجل‭ ‬الطلبات‭ ‬النهائي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الاكتتاب‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مرات‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تسعير‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬بفارق‭ ‬حوالي‭ ‬240‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الإصدار‭ ‬السابق‭ ‬لجي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ (‬مقارنة‭ ‬بمعيار‭ ‬سندات‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭). ‬وقد‭ ‬لاقى‭ ‬الإصدار‭ ‬طلبًا‭ ‬قويًا‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الدوليين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬نسبة‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬الإصدار‭ ‬لهم‭ ‬مع‭ ‬استحواذ‭ ‬المستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬والمحليين‭ ‬على‭ ‬النسبة‭ ‬المتبقية‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬تضم‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬مديري‭ ‬الصناديق‭ ‬والبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭. ‬وسيتم‭ ‬استخدام‭ ‬عائدات‭ ‬الصكوك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬للمجموعة‭ ‬وتمويل‭ ‬نموها‭ ‬المستمر‭ ‬وتنويعها‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتها‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬هشام‭ ‬الريس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نحتفل‭ ‬بنجاح‭ ‬إصدار‭ ‬آخر‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يوسع‭ ‬حضور‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المدين‭ ‬الدولية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬قاعدة‭ ‬المستثمرين‭ ‬العالميين‭ ‬لدينا‭. ‬ويؤكد‭ ‬الطلب‭ ‬القوي‭ ‬على‭ ‬الإصدار‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬المؤسسيين‭ ‬الدوليين‭ ‬والإقليميين‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬امتيازنا‭ ‬والسمعة‭ ‬التي‭ ‬بنتها‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬نتمتع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬ونموذج‭ ‬أعمالنا‭ ‬القوي‭ ‬وآفاقنا‭ ‬مع‭ ‬توسع‭ ‬استثماراتنا‭ ‬وحضورنا‭ ‬العالمي‭ ‬عبر‭ ‬القطاعات‭ ‬والأسواق‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬فصل‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬حيث‭ ‬سنواصل‭ ‬البناء‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬أكبر‭ ‬لمستثمرينا‭ ‬ومساهمينا‭.‬‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬المديرين‭ ‬والكتّاب‭ ‬المشتركين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان،‭ ‬وستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬بنك،‭ ‬وبنك‭ ‬الشارقة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وإمارات‭ ‬دبي‭ ‬الوطني‭ ‬كابيتال،‭ ‬وكامكو‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وبنك‭ ‬المشرق،‭ ‬وبنك‭ ‬وربة،‭ ‬والراجحي‭ ‬كابيتال،‭ ‬وبنك‭ ‬أبوظبي‭ ‬الإسلامي‭ ‬وبنك‭ .‬ ABC ‭ ‬

اليوم،‭ ‬تمتلك‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬أصولاً‭ ‬وأصولاً‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬21‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محفظة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية‭. ‬وتعتبر‭ ‬أسهم‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسهم‭ ‬الأكثر‭ ‬تداولاً‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬بورصات‭ ‬إقليمية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬وبورصة‭ ‬الكويت‭ ‬وسوق‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭.‬

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