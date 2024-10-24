طرح 50% من العملية للمستثمرين العالميين..صكوك ((جي إف إتش)) تحقق سجل طلبات عاليا لإصدار 500 مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مدة خمس سنوات بنجاح، مما يمثل امتدادًا لبرنامج الصكوك الدولي للمجموعة. واختتم سجل الطلبات النهائي بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة في الاكتتاب بأكثر من 4 مرات. وقد تم تسعير هذه الصفقة بفارق حوالي 240 نقطة أساس أقل من الإصدار السابق لجي إف إتش في عام 2020 (مقارنة بمعيار سندات الخزانة الأمريكية). وقد لاقى الإصدار طلبًا قويًا من المستثمرين الدوليين الذين تم تخصيص نسبة 50 % من الإصدار لهم مع استحواذ المستثمرين الإقليميين والمحليين على النسبة المتبقية. في حين كان من بينهم مجموعة متنوعة تضم عددًا من مديري الصناديق والبنوك والمؤسسات المالية. وسيتم استخدام عائدات الصكوك لتعزيز الوضع المالي للمجموعة وتمويل نموها المستمر وتنويعها بما يتوافق مع استراتيجيتها.
وتعليقًا على ذلك، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «يسعدنا أن نحتفل بنجاح إصدار آخر والذي من شأنه أن يوسع حضور مجموعة جي إف إتش في أسواق رأس المال المدين الدولية ويسهم في تنويع قاعدة المستثمرين العالميين لدينا. ويؤكد الطلب القوي على الإصدار من مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين على قوة امتيازنا والسمعة التي بنتها مجموعة جي إف إتش المالية. كما أنه دليل على الثقة التي نتمتع بها في استراتيجيتنا ونموذج أعمالنا القوي وآفاقنا مع توسع استثماراتنا وحضورنا العالمي عبر القطاعات والأسواق ذات الأولوية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأوروبا. ونتطلع إلى فصل آخر من النمو حيث سنواصل البناء وتقديم قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا.» هذا وضمت قائمة المديرين والكتّاب المشتركين كل من جي بي مورغان، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك الشارقة الإسلامي، وإمارات دبي الوطني كابيتال، وكامكو للاستثمار، وبنك المشرق، وبنك وربة، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك . ABC
اليوم، تمتلك مجموعة جي إف إتش المالية أصولاً وأصولاً تحت الإدارة تزيد قيمتها على 21 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتعتبر أسهم المجموعة من بين الأسهم الأكثر تداولاً في أربع بورصات إقليمية بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.
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