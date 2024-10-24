((ألبا)) تعين فهد دانش رئيسا تنفيذيا للموارد البشرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذو موقع واحد في العالم، تعيين فهد محمد عبدالله دانش في منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 أكتوبر 2024.
ومن خلال هذا المنصب الجديد في هيكل الإدارة التنفيذية بالشركة، سوف يقود فهد استراتيجية إدارة الموارد البشرية في ألبا، متوليًا الإشراف على جميع الجوانب المتعلقة بإدارة المواهب والقدرات، بما في ذلك وضع الخطط المرتبطة بالقوى العاملة، التوظيف، خطط الإحلال الوظيفي، التعويضات، والمزايا.
يتمتع فهد بخبرة واسعة تزيد على 15 عامًا في مجال الموارد البشرية، والتي أثبت من خلالها جدارته عبر العديد من الإنجازات، حيث شغل قبل انضمامه للشركة عددًا من المناصب القيادية العليا في عديد من الشركات البحرينية الكبرى، بما في ذلك شركة بيون (شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية)، حلبة البحرين الدولية، كي بي إم جي – البحرين وقطر، إلى جانب شركة إرنست ويونغ – أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا.
وفي تعليقه على هذا التعيين، صرح رئيس مجلس إدارة شركة ألبا خالد الرميحي قائلاً: «يسعدنا أن نرحب بانضمام فهد رئيسا تنفيذيا للموارد البشرية في ألبا. لا شك أن خبرته الواسعة في إدارة المواهب والقدرات سوف يكون لها بالغ الأثر، في ظل مضي الشركة قدمًا في بناء ثقافة الأداء العالي لدفع النمو والابتكار».
ومن جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي قائلاً: «إن ما يتمتع به فهد من خبرة واسعة في إدارة الموارد البشرية وحرص على تطوير المواهب والقدرات يتوافق بشكل تام مع أهداف الشركة الاستراتيجية. ونحن واثقون من قدرتنا – في ظل قيادته للموارد البشرية في ألبا – على اجتذاب أفضل المهارات والكوادر، والحفاظ عليها وتطويرها، بما يضمن للشركة تعزيز مكانتها الرائدة في صناعة الألمنيوم».
في حين أعرب فهد محمد عبدالله دانش عن تطلعه لتولي مهام منصبه الجديد، وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 أكتوبر 2024، قائلاً: «إنني سعيد للغاية لانضمامي لشركة ألبا، وأتطلع للمساهمة في نجاحها المستمر. من خلال دفع الجوانب الاستراتيجية للموارد البشرية ضمن الاستراتيجية العامة للشركة، فإنني أطمح لتعزيز بيئة عمل ديناميكية تتميز بالشمولية، وتشجيع الابتكار في إدارة المواهب بالشركة». جدير بالذكر أن فهد دانش حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد، وبكالوريوس في علوم إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا. كما أنه أكمل برامج التعليم التنفيذي بجامعة ستراثكلايد، وكلية هارفارد لإدارة الأعمال.
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