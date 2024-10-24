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((ألبا)) تعين فهد دانش رئيسا تنفيذيا للموارد البشرية

10/24/2024 11:25:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ذو‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تعيين‭ ‬فهد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬دانش‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬هيكل‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالشركة،‭ ‬سوف‭ ‬يقود‭ ‬فهد‭ ‬استراتيجية‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬ألبا،‭ ‬متوليًا‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإدارة‭ ‬المواهب‭ ‬والقدرات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالقوى‭ ‬العاملة،‭ ‬التوظيف،‭ ‬خطط‭ ‬الإحلال‭ ‬الوظيفي،‭ ‬التعويضات،‭ ‬والمزايا‭.‬

يتمتع‭ ‬فهد‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والتي‭ ‬أثبت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬جدارته‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬قبل‭ ‬انضمامه‭ ‬للشركة‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكبرى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شركة‭ ‬بيون‭ (‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاتصالات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭)‬،‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭ ‬وقطر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شركة‭ ‬إرنست‭ ‬ويونغ‭ ‬ ‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والهند‭ ‬وأفريقيا‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعيين،‭ ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ألبا‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بانضمام‭ ‬فهد‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬ألبا‭. ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬خبرته‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب‭ ‬والقدرات‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مضي‭ ‬الشركة‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬ثقافة‭ ‬الأداء‭ ‬العالي‭ ‬لدفع‭ ‬النمو‭ ‬والابتكار‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬فهد‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬والقدرات‭ ‬يتوافق‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الشركة‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬قدرتنا‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادته‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬ألبا‭ ‬ ‭ ‬على‭ ‬اجتذاب‭ ‬أفضل‭ ‬المهارات‭ ‬والكوادر،‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬وتطويرها،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬للشركة‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الألمنيوم‮»‬‭. ‬

في‭ ‬حين‭ ‬أعرب‭ ‬فهد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬دانش‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لتولي‭ ‬مهام‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬لانضمامي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا،‭ ‬وأتطلع‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭ ‬المستمر‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دفع‭ ‬الجوانب‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬ضمن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العامة‭ ‬للشركة،‭ ‬فإنني‭ ‬أطمح‭ ‬لتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬ديناميكية‭ ‬تتميز‭ ‬بالشمولية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب‭ ‬بالشركة‮»‬‭. ‬جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬فهد‭ ‬دانش‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬ماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد،‭ ‬وبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬نيويورك‭ ‬للتكنولوجيا‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬أكمل‭ ‬برامج‭ ‬التعليم‭ ‬التنفيذي‭ ‬بجامعة‭ ‬ستراثكلايد،‭ ‬وكلية‭ ‬هارفارد‭ ‬لإدارة‭ ‬الأعمال‭.‬

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