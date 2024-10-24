وزيرة التنمية المستدامة تلتقي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التحول الرقمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اجتمعت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية مع سانجبو كيم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التحول الرقمي، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
واستعرضت خلال اللقاء أبرز جهود مملكة البحرين في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي، مؤكدة التزام المملكة التام بتعزيز الابتكار التكنولوجي ودعم الحلول الرقمية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى الإنجاز الذي حققته المملكة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024 بتقدّمها 36 مرتبة.
ونوهت الوزيرة بأن هذا الإنجاز النوعي والتقدم الملحوظ في مؤشرات البنية التحتية للاتصالات والخدمات الإلكترونية ورأس المال البشري له دور فعّال في تسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وبدوره، أشاد سانجبو كيم بجهود مملكة البحرين المبذولة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي، معربًا عن تطلعه إلى دفع وتعزيز التعاون بين البنك الدولي والمملكة نحو آفاق أرحب لما يصب في دعم الابتكارات الرقمية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
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