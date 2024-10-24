وزيرة التنمية المستدامة تلتقي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التحول الرقمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اجتمعت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬سانجبو‭ ‬كيم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬لشؤون‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن‭.‬

واستعرضت‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أبرز‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬التام‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬ودعم‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬بتقدّمها‭ ‬36‭ ‬مرتبة‭.‬

ونوهت‭ ‬الوزيرة‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬النوعي‭ ‬والتقدم‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للاتصالات‭ ‬والخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وبدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬سانجبو‭ ‬كيم‭ ‬بجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬الرقمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬والمملكة‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬لما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الابتكارات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬