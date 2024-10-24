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توقعات الناخبين حول اعتراف المرشحين بالهزيمة في انتخابات 2024 - جريدة الوطن السعودية

10/24/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al Watan) مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، تظهر التوقعات حول كيفية تعامل المرشحين مع نتائج الانتخابات انقسامًا واضحًا.
ويعكس استطلاع للرأي أن 72% من الناخبين يتوقعون أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستعترف بالهزيمة إذا خسرت، في حين أن 24% فقط من الناخبين يتوقعون أن الرئيس السابق دونالد ترمب سيعترف بالهزيمة في حال خسر الانتخابات.
الانقسام السياسي
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، تتزايد التوترات والانقسامات بين الناخبين وأنصار المرشحين.
ويعكس استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بيو للأبحاث حالة الاستقطاب العميق بين أنصار نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب.
وكذلك الانقسام والتوترات التي ترافق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يتوقع الناخبون صعوبة في قبول النتائج واستمرار التهديدات بالعنف.
ومن بين القضايا المثيرة للقلق، تتعلق بشدة توقعات الناخبين حول قبول نتائج الانتخابات والعنف السياسي المتزايد.
وفي هذا التقرير البياني، سنستعرض أبرز نتائج الاستطلاع بما في ذلك مواقف الناخبين حول المرشحين، والتهديدات بالعنف، وتوقعات الرئاسات المحتملة.
1. توقعات الاعتراف بالهزيمة
- هاريس:
%72 من الناخبين يتوقعون أنها ستعترف بالهزيمة إذا خسرت.
- ترمب:
%24 فقط يتوقعون أن يعترف ترمب بالهزيمة.
2. التهديد بالعنف السياسي
- %66 من الناخبين يرون أن التهديد بالعنف ضد السياسيين وأسرهم يمثل مشكلة كبيرة في البلاد.
- أنصار ترمب أكثر قلقًا من التهديدات مقارنة بأنصار هاريس.
3. تفضيلات الناخبين
- السباق بين هاريس وترمب متقارب جدًا:
%48 يدعمون هاريس، 47% يدعمون ترمب.
- %86 من الناخبين يعتقدون أنه من غير الواضح من سيفوز بالانتخابات.
4. التوقعات حول الرئاسات المحتملة
- %36 من الناخبين يعتقدون أن هاريس ستكون رئيسة جيدة أو عظيمة.
- %41 يعتقدون أن ترمب سيكون رئيسًا جيدًا أو عظيمًا، بينما 48% يرون أنه سيكون سيئًا.
5. العمل مع الحزب المعارض
- %55 يرون أن هاريس ستعمل مع الجمهوريين في قضايا مهمة، مقابل 36% يرون أن ترمب سيتعاون مع الديمقراطيين.
6. التعادل بين هاريس وترمب
- %48 من الناخبين يقولون إنهم سيصوتون لصالح هاريس.
- %47 سيدعمون ترمب.
- %5 سيدعمون مرشحًا من طرف ثالث.
7. اختيار الناخبين
- %82 من الناخبين حسموا قرارهم بشأن دعم هاريس أو ترمب.
- %42 متأكدون من دعم هاريس.
- %40 متأكدون من دعم ترمب.
- %5 يدعمون مرشحين آخرين مثل تشيس أوليفر أو روبرت ف. كينيدي جونيور.
8. الدوافع للتصويت
- الناخبون الذين حسموا خيارهم أكثر تحفيزًا للتصويت
- %70 فكروا كثيرًا في المرشحين.
- %84 يرون أن نتائج الانتخابات مهمة جدًا.
- %70 متحمسون للتصويت.
9. الناخبون غير المؤكدين
- فقط 38% من الناخبين غير المتأكدين قد فكروا جيدًا في المرشحين.
- %19 منهم متحمسون للتصويت.
10. التقسيمات الديموغرافية
- الرجال يفضلون ترمب بينما النساء يفضلن هاريس.
- الناخبون الأكبر سنًا يدعمون ترمب، بينما الأصغر سنًا يدعمون هاريس.
- الناخبون البيض يدعمون ترمب بنسبة 55%، في حين يدعم الناخبون السود هاريس بنسبة 79%.
11. التعليم
- الناخبون الذين يحملون شهادات جامعية يفضلون هاريس، بينما من دون شهادات جامعية يدعمون ترمب.
12. التوقعات العامة
- الناخبون منقسمون حول ما إذا كان هاريس أو ترمب سيحدثان تغييرات إيجابية أو سلبية في واشنطن.
وعدد أكبر يرى أن ترمب سيجلب التغيير مقارنة بهاريس، لكنهم منقسمون حول تأثير هذا التغيير.
13. تقييمات الناخبين حول جودة الرئاسة
- %41 من الناخبين يعتقدون أن ترمب سيكون رئيسًا ((جيدًا)) أو ((عظيمًا)) مقابل 36% لهاريس.
- %48 يعتقدون أن ترمب سيكون ((سيئًا)) أو ((فظيعًا)) مقابل 46% يعتقدون ذلك عن هاريس.
14. آراء مؤيدي المرشحين
- %84 من مؤيدي ترمب يرون أنه سيكون رئيسًا ((جيدًا)) أو ((عظيمًا)).
- %73 من مؤيدي هاريس يعتقدون أنها ستكون رئيسة ((جيدة)) أو ((عظيمة)).
15. التغيير في واشنطن
- %41 من الناخبين يرون أن ترمب سيجلب تغييرًا للأفضل، بينما 48% يعتقدون أنه سيجلب تغييرات للأسوأ.
- %29 يعتقدون أن هاريس ستجلب تغييرات للأفضل، و41% يعتقدون أنها ستجلب تغييرات للأسوأ.
16. السياسات المستقبلية
- %58 من الناخبين يعتقدون أن هاريس ستواصل سياسات بايدن، بينما 41% يعتقدون أنها ستقود البلاد في اتجاه مختلف.
- %76 من أنصار ترمب يرون أن مواصلة سياسات بايدن أمر سيئ للبلاد.
17. التعاون مع الحزب المعارض
- %55 من الناخبين يعتقدون أن هاريس ستتعاون مع الجمهوريين، بينما 37% يعتقدون أن ترمب سيتعاون مع الديمقراطيين.

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