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نقص حاد في مواقف سيارات العمائر السكنية

10/24/2024 11:25:02 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من أن وزارة الشؤون البلدية والإسكان أعلنت عن تعديلات في اشتراطات المباني السكنية سمحت بموجبها أن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات في العمائر السكنية متعددة الأدوار، على ألا يحسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية، إلا أن مشكلة النقص الحاد في مواقف السيارات لتلك العمائر ما تزال قائمة، وما زالت تسبب توترات بين السكان نتيجة التنافس بينهم على الأماكن المحدودة المتاحة كمواقف للسيارات أمام تلك العمارات، وهو ما يضطر بعض قاطنيها إلى الوقوف على مسافات بعيدة منها حين يتاح لهم موقف.
وتتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والزيادة المستمرة في أعداد السيارات، وهو ما يجعلها أقل رغبة في السكن فيها، وهي عادة ما تؤجر بأسعار أقل، أو تباع بأثمان منخفضة، مقارنة بالمواقع الأخرى التي تتوفر فيها مواقف للسيارات.
اشتراط في العقود
يعد اشتراط توفر موقف للسيارة من أهم الشروط الأبرز عند التأجير والشراء في العقارات ((السكنية))، وهو ما يفسر كذلك نفور كثيرين من السكن جوار المرافق العامة، مثل الحدائق والمدارس والمساجد وغيرها، بسبب صعوبة حصولهم على موقف لسياراتهم، حيث عادة ما يحتل الزائرون لتلك المرافق تلك المواقف.
وعلى الرغم من الجهود التنظيمية للأمانات والبلديات، فإن إشكالية عدم توفر المواقف، والتي تتطور أحيانا إلى ما يصل إلى المشاحنات بين الساكنين ما تزال قائمة.
توفير ساحة مواقف
اقترح مهندسون ضرورة إلزام ملاك العمارات بتأمين موقف سيارة لكل شقة سكنية في العمارة السكنية، كما اقترحوا وجود موقفين كحد أقصى لكل فيلا خارج الفيلا، وذلك في الأحياء والمخططات المزدحمة.
أما في حال وجود أكثر من سيارة لدى مستأجر الشقة أو مالكها أو أكثر من سيارتين لمالك الفيلا أو مستأجرها فإنه يتم إيقافها في أي ساحة مواقف ((خارجية)) قريبة في الحي من ضمن مرافق الحي أو المخطط السكني، كتخصيص ((بلك)) كموقع لوقوف سيارات سكان الحي أو المخطط، ورأوا أن هذا يسهم في علاج مشكلة النقص الحاد في المواقف، خصوصا في حال الأسر الكبيرة التي يمتلك أبناؤها أكثر من سيارة.
تخفيف الضغط
أشار المهندس عمار البطاط إلى أنه ومن أجل تخفيف حدة هذه المعاناة وضعت الجهات البلدية اشتراطات واضحة عند إصدار تراخيص بناء العمائر السكنية، حيث ألزمت أصحاب المباني بتوفير موقف سيارة واحدة لكل شقة سكنية، وهذه الاشتراطات تهدف إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان وتخفيف الضغط على المواقف المتاحة، كما شملت التعديلات الأخيرة الفلل السكنية، حيث أصبح من الضروري توفير موقف لكل وحدة سكنية.
25 مترًا مربعًا
قال البطاط: فيما يتعلق بالمحال التجارية، شددت البلدية معايير إصدار التراخيص، حيث ألزمت بتوفير موقف سيارة واحدة لكل 25 مترًا مربعًا من مساحة المحل التجاري أو المكتبي، مما يسهم في تنظيم الحركة المرورية حول هذه المنشآت وتوفير الراحة لمرتاديها، ورغم هذه الجهود التنظيمية، لا تزال هناك تحديات على أرض الواقع، خاصة في المناطق القديمة أو المكتظة التي يصعب فيها توفير مساحات كافية للمواقف. لذلك، قد يكون من الضروري النظر في حلول بديلة، مثل السماح الذي أعلنته وزارة الشؤون البلدية والإسكان الذي يسمح لأصحاب العمائر السكنية بتحويل الطابق الأرضي إلى مواقف للسيارات مقابل منحهم تصاريح لبناء طابق إضافي، وهذه الحلول يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة الأزمة وتحسين جودة الحياة في المدن.
ذوو الإعاقة
بدوره، شدد المهندس صالح الزهراني على أن كود البناء السعودي، حدد عدد المواقف المطلوبة لذوي الإعاقة فقط، حسب طبيعة إشغال المبنى، أما بخصوص العمائر السكنية، فهناك اشتراطات بلدية تم تحديثها أخيرًا حددت مواصفات المواقف وعددها بناء على عدد الوحدات السكنية.
- استمرار أزمة نقص المواقف أمام العمارات السكنية
- العمائر القريبة من المرافق العامة تعاني بشكل أشد
- سماح البلدية بتحول الطابق الأرضي إلى مواقف لم يحل المشكلة كليا
- تخصيص موقف واحد لكل شقة وموقفين خارجيين لكل فيلا

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