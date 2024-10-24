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البنك الدولي يمول مشروع الصحة بـ350 مليونا

10/24/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- أعلن البنك الدولي أخيرا عن صرف كامل المبالغ المخصصة لمشروع "الصحة الطارئ" في الأردن الذي يموله البنك بمقدار 350 مليون دولار.
وأكد البنك في تقييم حديث أصدره أخيرا وترجمته "الغد" أن المشروع الذي تم إطلاقه في عام 2017 حقق كامل أهدافه بنجاح إلى حد ما، كما أحرز درجة مرضية على صعيد تنفيذه.
وتمثل الهدف الانمائي للمشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذه نهاية العام الماضي، إلى دعم الحكومة في تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للاجئين والأردنيين الفقراء وغير المؤمن عليهم صحيا والعاطلين عن العمل واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة.
وكان البنك مول المشروع بمبلغ 50 مليون دولار العام 2017، ثم قدم البنك الإسلامي للتنمية 100 مليون دولار من خلال ترتيبات تمويل مشترك موازية، وأخيرا قدم البنك تمويلا إضافيا بقيمة 200 مليون دولار في 24 حزيران (يونيو) 2019 بعد إعادة هيكلة المشروع، لتبلغ بذلك الكلفة الإجمالية للمشروع 350 مليون دولار، منها250 مليون على شكل قرض ميسر طويل الأجل، و73 مليون دولار على شكل منحة، فيما ما قيمته 27 مليون كدعم مسترد بشروط ميسرة عبر آلية دعم الخاصة بالدول متوسطة الدخل.
ويتكون المشروع من مكونين الأول التمويل المستند إلى النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مرافق الرعاية الأولية والثانوية بوزارة الصحة للمواطنين الأردنيين غير المؤمن عليهم صحيا، أما المكون الثاني فيتمثل في تحسين تغطية وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية للاجئين السوريين.
وتقوم فلسفة مشروع" الصحة الطارئ" على تغطية ما نسبته 80 % من كلف الخدمات الصحية المقدمة للفئات المستفيدة من المشروع ، فيما يغطي ما نسبته 20 % المستفيدين ذاتهم.
وحول أبرز النتائج التي حققت خلال مدة البرنامج التي امتدت إلى نحو 4 سنوات ونصف، تلقى 967.732 ألف شخص خدمات صحية وتغذوية وسكانية أساسية من خلال المشروع ، وهو ما يكاد يحقق هدف 1.101 مليون شخص.
وارتفع عدد الخدمات الصحية المقدمة في مرافق الرعاية الصحية الثانوية التابعة لوزارة الصحة لإجمالي السكان المستهدفين من 1.238 مليون في عام 2016 إلى 2.518 مليون في عام 2023، متجاوزا الهدف الأساسي للمشروع البالغ 1.238 مليون خدمة وكذلك الهدف المعدل بعد التمويل الإضافي عام 2019 والبالغ 1.905 مليون خدمة.
ومن بين هؤلاء، ارتفع عدد الخدمات الصحية المقدمة للأردنيين الذكور غير المؤمن عليهم من 513 ألف خدمة في عام 2016 إلى 1.092 مليون نسمة في عام 2023، متجاوزا الهدف الأصلي المحدد بـ513 ألف خدمة والهدف المعدل البالغ 792 خدمة.
كما ارتفع عدد الخدمات الصحية المقدمة للأردنيات غير المؤمنات من 556 ألفًا في عام 2016 إلى 1.349 مليون في عام 2023، متجاوزا الهدف الأساسي للمشروع والمحدد بـ556 ألفًا والهدف المعدل البالغ 1.009 مليون خدمة.
بالإضافة إلى ارتفاع عدد الخدمات الصحية المقدمة في مرافق الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة لإجمالي السكان المستهدفين من الأردنيين واللاجئيين من 904 آلاف في عام 2016 إلى 5.528 مليون في عام 2023، متخطيا الهدف المحدد عند انطلاق المشروع والبالغ 904 آلاف والهدف المعدل بعد إعادة الهيكلة والمحدد بـ2.67 مليون خدمة.
وأكد التقرير أن الحالة الصحية للاجئين السوريين تحسنت طوال المشروع، مع انخفاض "المشاكل الصحية المزمنة"، وزيادة في تلقي الرعاية المتابعة للحالات المزمنة، إضافة إلى تحسن في الصحة العقلية، وتحسن في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، إذ بلغت نسبة النساء السوريات الحوامل اللاتي حصلن على زياراتهن الأولى للرعاية السابقة للولادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل مستقرة عند 83.2 % بين عامي 2019 و2023.
ولفت التقرير إلى أن عدم قدرة كثير من اللاجئين على تحمل نسبة 20 % من تكاليف الخدمات الصحية لا سيما منذ جائحة كورونا، أدى إلى تراجع عدد اللاجئين المستفيدين من المشروع رغم وصول إعداد الخدمات المقدمة حتى جائحة كورونا وفق ما هو مخطط له بالمشروع ، إذ انخفض عدد الخدمات الصحية الثانوية المقدمة للاجئين السوريين الذكور المسجلين من69 ألفا في عام 2016 إلى34.9 ألف في عام 2023، ولم يتم تحقيق الهدف الأساسي المقدر عند انطلاق المشروع بـ69 ألف خدمة، كما انخفض عدد خدمات الرعاية الصحية الثانوية المقدمة للاجئات السوريات المسجلات في كشوفات وزارة الصحة من 100 ألف في عام 2016 إلى 41910 ألف خدمة في عام 2023.
وأوضح التقرير أن الضغوط المالية الكبيرة الناجمة عن عدد من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي كانت تحيط بالأردن، كالأزمة المالية العالمية عام 2008، إضافة إلى أزمة الربيع العربي بعد عام 2011 وانعكاستها على الأردن بانقطاع إمدادات الغاز المصري، والأزمة السورية، ما أدى إلى الإغلاق الكامل للطرق البرية المؤدية إلى العراق وسورية في منتصف عام 2015، وتقليص الصادرات والسياحة آنذاك، دفعت الحكومة الأردنية إلى طلب تمويل هذا المشروع من أجل دعم إمكانية وصول المواطنين غير المؤمن عليهم، إضافة إلى اللاجئين السوريين إلى الخدمات الصحية وتخفيف العبء المالي المتعلق بالإنفاق على القطاع الصحي الحكومي.
ووجدت الحكومة الأردنية صعوبة في الحفاظ على إعانات الرعاية الصحية لنحو 2.1 مليون أردني غير مؤمن عليهم، والذين تم تحديدهم في المقام الأول على أنهم إما عاطلين عن العمل أو خارج قوة العمل، والذين كانوا يتلقون بعض الخدمات الداخلية وجميع الخدمات الخارجية في مرافق وزارة الصحة مقابل 20 %، من تكاليف الخدمات الصحية .
ويضاف إلى ذلك تهديد أزمة اللجوء السوري المكاسب التي حققها قطاع الصحة الأردني وفرض أعباء شديدة على قدرة مؤسسات وزارة الصحة في تلبية احتياجات المستفيدين من خدماتها، إذ بلغ عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا الأردن منذ عام 2014 نحو 1.3 مليون لاجئ، منهم 670 ألفا يحملون صفة لاجئ.

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