الصفدي: إسرائيل تخرق القانون الدولي بعنجهية وعلى العالم لجم عدوانيتها

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي المنطقة لن يتوقفا ما لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات رادعة تلجم العدوانية الإسرائيلية وفق القانون الدولي الذي تخرقه إسرائيل بفجاجة وعنجهية لم يشهد العالم مثيلاً لها.



وشدد الصفدي خلال لقاءات أجراها اليوم مع نظراء له على هامش المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته، الذي نظمته فرنسا وافتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة ولبنان.



وحذر الصفدي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.



كما حذر الصفدي من أن فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يقوض كل منظومة العمل المتعدد الأطراف، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.



وحذر الصفدي من خطورة السماح للحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في تنفيذ جريمة حرب التطهير العرقي في شمال غزة عبر قصف المدنيين وتجويعهم وإجبارهم على النزوح.



وشدد على أن لا شي يبرر قتل المدنيين وتدمير بيوتهم ومقدراتهم، وأن القانون الدولي واضح في ضرورة حماية المدنيين وعدم حرمانهم الغذاء والماء والدواء.



وأكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة وقف العدوان عليه وتطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل.



وشدد الصفدي خلال اجتماعاته بنظرائه في باريس على أن الأردن، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في تقديم العون الإنساني للبنان.



وكان الصفدي التقى على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته اليوم وزراء خارجية كندا ميلاني جولي، وإيرلندا ميهال مارتن، وألمانيا أنالينا بيربوك، وهولندا كاسبر فيلدكامب، وكرواتيا غوردان رادمان، ومبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان.



كما التقى الصفدي مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وبحث معه خطورة تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والخطوات اللازمة لتهيئة ظروف العودة الطوعية إلى بلدهم.

إلى ذلك، يلتقي الصفدي في لندن غداً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.