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نموذج جديد لتقييم وحدات الرقابة الحكومية

10/24/2024 11:24:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله ربيحات






عمان- أكد وزير الدولة لتحديث القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك وجود نموذج تقييم لوحدات الرقابة الداخلية، وبدء ديوان المحاسبة بتدريب كوادره على استخدامه، موعزا للأمناء والمديرين العامين بضرورة تعزيز مؤسساتهم ودوائرهم لمنظومة الرقابة الداخلية فيها، والاشتباك مع معهد الإدارة العامة لرفع سوية العاملين فيها.
وأضاف أبو صعيليك خلال لقاء موسع نظمته هيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس، مع المديرين والأمناء العامين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، حول مخرجات الأطر التنظيمية والتشريعية المتعلقة بمنظومة الموارد البشرية، إنه منذ إقرار نظام الموارد البشرية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) الماضي، استجابت الحكومة لبعض الملاحظات حوله، وأوعزت لباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بتزويدها بملاحظاتها واقتراحاتها حول النظام بهدف تحسينها وتجويدها.
وبين أن إنشاء الوحدات التنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية، جاء استجابة لمطالب النظام، ويعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى تطبيق فعال في السياسات والمعايير، وتعزز قدرات الموارد البشرية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة تعد شريكا لهيئة الخدمة والإدارة العامة التي أنيط بها دور الرقابة والامتثال وتقديم البيانات والدعم الفني والاستشاري، بموجب أحكام نظام إدارة الموارد البشرية.
وفيما يخص نظام القيادات الحكومية حسب قرار رقم 70 لسنه 2024، أوضح أبو صعيليك أن هذا النظام يوفر منظومة متكاملة لإدارة وتمكين القيادات الحكومية التي تعد المجموعة الثانية من الفئة العليا في الدولة، حيث يركز النظام على تدريب وتأهيل القيادات وتنمية خبراتهم.
وأشار إلى دور معهد الإدارة العامة في تدريب وتأهيل الموظفين العاملين بالقطاع العام، وحرصه على خلق برامج تقنية ومهنية تنمي قدراتهم، داعيا الأمناء والمديرين العامين لإرسال مقترحاتهم واحتياجاتهم التدريبية، لتلبيتها وفق برامج مخصصة لها.
من جهته، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر إن خريطة تحديث القطاع العام تمثل مسارا مستداما غايته الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن مسار التحديث الإداري يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد.
وبين أن الهيئة أنجزت عددا كبيرا من التعليمات والأسس والأدلة المنبثقة عنه، مثل نظام القيادات الحكومية، وتعليمات الاستقطاب والتعيين للموظفين في القطاع العام، وغيرها من التعليمات والأسس والتي يتم العمل على تجويدها من خلال اللقاءات الدورية مع المعنيين والخبراء من القطاعين العام والخاص.
من ناحيته، استعرض المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور، أهم الأولويات في سبيل دعم وتمكين الدوائر الحكومية، مشيرا إلى مستويات الإنجاز في المشروع الوطني المهم لإعداد الأوصاف الوظيفية المبنية على الكفايات، حيث يتم حاليا تدريب وتأهيل جميع الدوائر على النظام الإلكتروني لإدارة واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي.
وجرى خلال اللقاء عرض لمنظومة القيادات الحكومية، وتعليمات الاستقطاب والتعيين، قدمه المدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير في الهيئة، الدكتور بندر أبو تايه، الذي أشار إلى أهم التوجهات في تعلميات التعيين التي ترتكز إلى استقطاب المواهب والكفاءات وتحقيق العدالة والشفافية في جميع إجراءات التعيين.

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