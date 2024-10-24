تصريحات نتنياهو عن نهاية الحرب.. تضليل وخداع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
موفق كمال
فيما صرح رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو
لـشبكة "CNEWS" الفرنسية، بأن العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على غزة ولبنان دخلت مرحلة "بداية النهاية"، رأى محللون سياسيون
وعسكريون أن هذه التصريحات محض تضليل وخداع، ولا أساس لها من الصحة على أرض الواقع.
وكان نتنياهو قال في تصريحاته الصحفية قبل أيام، إن العملية العسكرية التي يشنها جيشه على قطاع غزة تقترب من نهايتها، زاعما أن قواته "وجهت ضربة قوية لقدرات حماس القتالية"، مدعيا أن "تل أبيب نجحت باغتيال قائد هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي".
وأضاف نتنياهو: "نحن في بداية نهاية العملية في غزة، لكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية"، زاعما أن هذا الصراع "ليس مقتصرًا على تل أبيب وحدها، بل هو صراع بين الثقافة والهمجية".
وفي هذا الشأن، يرى الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، أن تصريحات نتنياهو ما هي إلا أكاذيب وخداع، مشيرا إلى أنه ما زالت هناك أشهر قادمة من القتال، ولافتا إلى أن تصريحات نتنياهو لا تقرأ بوصفها وقفا لإطلاق النار قريبا، بل بكونها تؤشر إلى مزيد من حروب الإبادة.
وربط الرنتاوي بين استحقاقات إسرائيل وتصريحات نتنياهو، قائلا "إن الاستحقاق الأول يتمثل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، ومن ثم الرد العسكري الإيراني على هذه الضربة، أما الاستحقاق الثاني فيتضمن نتائج الانتخابات الأميركية في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفي حال فوز ترامب فلن يقدم نتنياهو أي جائزة ترضية لبايدن أو لكمالا هرست، وهذا يعني أن الحرب ستدخل العام المقبل، لكن سيبقى الهدف من هذه التصريحات هو مواصلة عملية التضليل والخداع للرأي العام العالمي والإسرائيلي على السواء".
بدوره، وصف الخبير العسكري اللواء المتقاعد الدكتور عبدالله الحسنات، تصريحات نتنياهو بـ"أنها لا تخرج عن سياق التضليل والأكاذيب"، مشيرا إلى أنه "شخص مراوغ، لأن ما يحدث في شمال غزة حاليا من إبادة يضاهي الأشور العشرة السابقة من الحرب"، وموضحا أن المجازر وتدمير البنية التحتية وقتل المدنيين ما تزال مستمرة، في محاولة من الاحتلال لعزل شمال غزة عن باقي المناطق، وبمساحة 3 كيلومترات من الحدود لتحقيق منطقة عازلة".
وأكد الحسنات أن ما يقوله نتنياهو عن "بداية النهاية هي مجرد أكاذيب، فلا يوجد حسم في مصير المعركة، بدليل استمرار العمليات العسكرية، وحتى الآن لم تتمكن قوات الاحتلال من تحييد حزب الله وفق المستوى والتخطيط الإسرائيلي، كما أن هناك أهدافا أخرى بشأن حماس في غزة لم يتم تحقيقها كاملة".
وأضاف إن هذه التصريحات ربما تتصل بالانتخابات الأميركية، في محاولة منه للكسب السياسي، مشيرا إلى أن نتنياهو غير ملتزم بالانتحابات الأميركية، ولديه خطة عسكرية أخرى.
ويؤيده في ذلك خبير الإستراتيجيات الدفاعية، اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوار، الذي يرى أن قوات الاحتلال لن تحقق شيئا في حربها مع حزب الله في لبنان، علما أن الحزب لم يستخدم كامل قدراته العسكرية حتى الآن.
وأضاف أبو نوار إن وقف العمليات العسكرية في غزة يعني توقفها أيضا في لبنان، وكذلك فإن الاحتلال لم يحقق أهدافه التي تضمنتها خطته العسكرية، وبالتالي فإن المجازر التي ترتكب بشكل يومي وتدمير البنية التحتية تؤكد أن تصريحات نتنياهو مجرد أكاذيب، بل على العكس فإن العمليات العسكرية ستستمر في لبنان تحديدا، وربما لا تنتهي في ظل الدعم العسكري الإيراني لحزب الله، لا سيما وأن الحزب غير محاصر على عكس حماس التي تراجع أداءها العسكري نظرا لإمكانياتها الضئيلة.
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