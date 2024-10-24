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تصريحات نتنياهو عن نهاية الحرب.. تضليل وخداع

10/24/2024 11:24:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






فيما صرح رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو لـشبكة "CNEWS" الفرنسية، بأن العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على غزة ولبنان دخلت مرحلة "بداية النهاية"، رأى محللون سياسيون وعسكريون أن هذه التصريحات محض تضليل وخداع، ولا أساس لها من الصحة على أرض الواقع.
وكان نتنياهو قال في تصريحاته الصحفية قبل أيام، إن العملية العسكرية التي يشنها جيشه على قطاع غزة تقترب من نهايتها، زاعما أن قواته "وجهت ضربة قوية لقدرات حماس القتالية"، مدعيا أن "تل أبيب نجحت باغتيال قائد هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي".
وأضاف نتنياهو: "نحن في بداية نهاية العملية في غزة، لكننا لم نصل بعد إلى خط النهاية"، زاعما أن هذا الصراع "ليس مقتصرًا على تل أبيب وحدها، بل هو صراع بين الثقافة والهمجية".
وفي هذا الشأن، يرى الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، أن تصريحات نتنياهو ما هي إلا أكاذيب وخداع، مشيرا إلى أنه ما زالت هناك أشهر قادمة من القتال، ولافتا إلى أن تصريحات نتنياهو لا تقرأ بوصفها وقفا لإطلاق النار قريبا، بل بكونها تؤشر إلى مزيد من حروب الإبادة.
وربط الرنتاوي بين استحقاقات إسرائيل وتصريحات نتنياهو، قائلا "إن الاستحقاق الأول يتمثل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، ومن ثم الرد العسكري الإيراني على هذه الضربة، أما الاستحقاق الثاني فيتضمن نتائج الانتخابات الأميركية في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفي حال فوز ترامب فلن يقدم نتنياهو أي جائزة ترضية لبايدن أو لكمالا هرست، وهذا يعني أن الحرب ستدخل العام المقبل، لكن سيبقى الهدف من هذه التصريحات هو مواصلة عملية التضليل والخداع للرأي العام العالمي والإسرائيلي على السواء".
بدوره، وصف الخبير العسكري اللواء المتقاعد الدكتور عبدالله الحسنات، تصريحات نتنياهو بـ"أنها لا تخرج عن سياق التضليل والأكاذيب"، مشيرا إلى أنه "شخص مراوغ، لأن ما يحدث في شمال غزة حاليا من إبادة يضاهي الأشور العشرة السابقة من الحرب"، وموضحا أن المجازر وتدمير البنية التحتية وقتل المدنيين ما تزال مستمرة، في محاولة من الاحتلال لعزل شمال غزة عن باقي المناطق، وبمساحة 3 كيلومترات من الحدود لتحقيق منطقة عازلة".
وأكد الحسنات أن ما يقوله نتنياهو عن "بداية النهاية هي مجرد أكاذيب، فلا يوجد حسم في مصير المعركة، بدليل استمرار العمليات العسكرية، وحتى الآن لم تتمكن قوات الاحتلال من تحييد حزب الله وفق المستوى والتخطيط الإسرائيلي، كما أن هناك أهدافا أخرى بشأن حماس في غزة لم يتم تحقيقها كاملة".
وأضاف إن هذه التصريحات ربما تتصل بالانتخابات الأميركية، في محاولة منه للكسب السياسي، مشيرا إلى أن نتنياهو غير ملتزم بالانتحابات الأميركية، ولديه خطة عسكرية أخرى.
ويؤيده في ذلك خبير الإستراتيجيات الدفاعية، اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوار، الذي يرى أن قوات الاحتلال لن تحقق شيئا في حربها مع حزب الله في لبنان، علما أن الحزب لم يستخدم كامل قدراته العسكرية حتى الآن.
وأضاف أبو نوار إن وقف العمليات العسكرية في غزة يعني توقفها أيضا في لبنان، وكذلك فإن الاحتلال لم يحقق أهدافه التي تضمنتها خطته العسكرية، وبالتالي فإن المجازر التي ترتكب بشكل يومي وتدمير البنية التحتية تؤكد أن تصريحات نتنياهو مجرد أكاذيب، بل على العكس فإن العمليات العسكرية ستستمر في لبنان تحديدا، وربما لا تنتهي في ظل الدعم العسكري الإيراني لحزب الله، لا سيما وأن الحزب غير محاصر على عكس حماس التي تراجع أداءها العسكري نظرا لإمكانياتها الضئيلة.

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