قطر تتكفل بتعليم 18 طالبا من صندوق الأمان لمستقبل الايتام في الأردن

تكفلت جمعية قطر الخيرية بكفالة وتعليم 18 طالباً وطالبة من طلاب صندوق الأمان لمستقبل الايتام.

قال سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني إن الاتفاقية تتضمن تغطية تكاليف نفقات عدد من الطلاب في تعليمهم الجامعي ودعمهم معيشيا.

وأشار آل ثاني إلى ان شراكة جمعية قطر الخيرية مع صندوق الأمان لمستقبل الايتام هي شراكة عمل خيري وانساني وضمن الشراكات المثمرة مع الهيئات الخيرية الإنسانية الاردنية والتي تعزز ترابطنا وعلاقاتنا الأخوية المشتركة.

بدوره قال مدير البرامج في صندوق الأمان لمستقبل الايتام طارق الخرابشة ان صندوق الأمان يفتخر بالشراكة مع جمعية قطر الخيرية، حيث يتم التركيز على المتطلبات الاساسية التي يحتاجها الطلاب.

وأضاف الخرابشة انه تم تقديم الدعم لـ 18 طالباً في جامعات وتخصصات مختلفة.