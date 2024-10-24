قطر تتكفل بتعليم 18 طالبا من صندوق الأمان لمستقبل الايتام في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تكفلت جمعية قطر الخيرية بكفالة وتعليم 18 طالباً وطالبة من طلاب صندوق الأمان لمستقبل الايتام.
قال سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني إن الاتفاقية تتضمن تغطية تكاليف نفقات عدد من الطلاب في تعليمهم الجامعي ودعمهم معيشيا.
وأشار آل ثاني إلى ان شراكة جمعية قطر الخيرية مع صندوق الأمان لمستقبل الايتام هي شراكة عمل خيري وانساني وضمن الشراكات المثمرة مع الهيئات الخيرية الإنسانية الاردنية والتي تعزز ترابطنا وعلاقاتنا الأخوية المشتركة.
بدوره قال مدير البرامج في صندوق الأمان لمستقبل الايتام طارق الخرابشة ان صندوق الأمان يفتخر بالشراكة مع جمعية قطر الخيرية، حيث يتم التركيز على المتطلبات الاساسية التي يحتاجها الطلاب.
وأضاف الخرابشة انه تم تقديم الدعم لـ 18 طالباً في جامعات وتخصصات مختلفة.
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